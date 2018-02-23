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Очередная победа SPI Group в споре касательно товарного знака "Stolichnaya"

Четверг, 22 Февраля 2018 21:05
Очередная победа SPI Group в споре касательно товарного знака &quot;Stolichnaya&quot; Фото из открытых источников

Австрия, February 20, 2018/PRNewswire/ -- 5 февраля 2018 г, в австрийском городе Линц, SPI Group добилась очередной значимой  победы в давнем споре с российской государственной организацией ФКП "Союзплодоимпорт" касательно прав на товарные знаки "Stolichnaya" и "Moskovskaya".

 

Апелляционный суд города Линц вынес решение в пользу SPI Group, подтвердившее ее право в Австрии на оба товарных знака.

В своем решении австрийский Апелляционный суд постановил, что промежуточные решения голландского суда, а также его последующие решения, не являются обязательными для судебного процесса в Австрии.

 

Австрийский суд также:

 

- отвергнул подход голландских судов касательно того, что недействительность приватизации в России не попадает под действие сроков исковой давности,

  

- отметил, что подход голландских судов игнорирует факт того, что многие годы приватизация была признана законной всеми сторонами процесса, включая российское государство, была реализована и "существовала", до момента смены политической власти в России в 1999-2000 гг,  

 

- указал, что при рассмотрении дела голландскими судами вопрос о применении российского права по вопросу исковой давности не рассматривался по существу,

 

В отличие от голландского подхода, в австрийском судебном процессе были представлены подробные мнения экспертов, пришедших к выводу о применимости   российского права об исковой давности, что исключает предоставление исков со стороны ФКП.

 

До сих пор, решения голландских судов представляют собой заметную аномалию в данном международном споре.

 

Данное решение в очередной раз подтверждает факт того, что торговые марки были приобретены SPI на законном основании.

 

SPI и ее филиалы владеют торговыми марками "Столичной" в более чем 180 странах мира.

 

Подробная информация: 

Alison H. Walsh, Stoli Group PR Директор 

Э-почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. 

Тел.: +1-917-301-2962 

http://www.stoli.com 

 

Source:

SPI Group

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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