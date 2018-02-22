ImplantCenter открывает новую главу в развитии венгерской отрасли частной стоматологии

БУДАПЕШТ, Венгрия, February 20, 2018/PRNewswire/ -- Компания ImplantCenter недавно открыла новую операционную, подходящую для проведения более сложных процедур. Новый операционный зал - лишь один из пунктов обширной программы модернизации клиники, включающей обустройство четырёх уютных послеоперационных палат и открытие центра обучения имплантологов для расширения спектра предоставляемых услуг. Все эти инициативы осуществляются в рамках стратегии непрерывной оптимизации деятельности клиники на протяжении последних 15 лет.
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За эти годы площадь клиники увеличилась в десять раз, достигнув почти 1 800 м2. Подразделение челюстно-лицевой хирургии открыло свои двери в 2015 году и на сегодня располагает восемью стоматологическими кабинетами и четырьмя операционными залами. Все операционные могут обслуживать пациентов стоматологической амбулатории.
Уникальность ImplantCenter для венгерской отрасли частной стоматологии заключается в способности специалистов клиники проводить более сложные процедуры в рамках однодневных стоматологических операций. Это стало возможным благодаря открытию в ноябре 2017 года оборудованного по последнему слову техники операционного зала. В пакеты услуг ImplantCenter входит пользование одно- или двухместными палатами с постоянным медицинским наблюдением после каждой операции.
"Предоставление полного комплекса услуг, включая диагностику (рентген и КТ), общие и популярные процедуры (эстетическая стоматология), челюстно-лицевую хирургию, имплантационное восстановление зубного ряда, оториноларингологические и лабораторные манипуляции, - вот ключ к нашей способности решать любую проблему наших пациентов", - отмечает основатель и директор клиники д-р Атилла Каман (Attila Kámán).
Благодаря потрясающим инновациям, а также продуманной программе модернизации и расширения, ImplantCenter превратился в клинику стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, не имеющую себе равных в Венгрии и предоставляющую высококачественные сервисы поистине мирового класса. Новая операционная, подходящая для проведения самых сложных процедур, четыре уютных послеоперационных палаты и открытие в 2018 году центра подготовки имплантологов выводят уровень обслуживания пациентов клиники на новый уровень. ImplantCenter приглашает пациентов вне зависимости от их возраста, языка общения и сложности необходимых стоматологических процедур. Располагая 20-летним опытом работы, знанием новейших зубоврачебных техник и всем необходимым оборудованием, специалисты ImplantCenter твёрдо уверены, что безнадёжных случаев не бывает.
"На нашем счету - 27 000 успешных имплантаций. И, как истинные мастера своего дела, мы имеем возможность решать самые сложные задачи, работая с пациентами, приезжающими к нам ежегодно из всех уголков земного шара, - заявил д-р Аттила Каман. - С другой стороны, наш учебный центр приглашает специалистов, желающих поделиться своими знаниями с заинтересованными профессионалами. И наша цель неизменно заключается в содействии излечению и восстановлению наших пациентов".
О клинике ImplantCenter
Клиника стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ImplantCenter открыла свои двери в Будапеште в 2004 году. Семейный бизнес под руководством д-ра Аттилы Камана (челюстно-лицевого хирурга-стоматолога и имплантолога) и его супруги д-ра Эдит Каманне Банкош изначально задумывался как долгосрочный проект. Его создатели руководствуются принципами использования технологий и методик мирового класса, применения высококачественных материалов и подбора высококвалифицированной команды специалистов, пользующихся международным признанием.
IMPLANTCENTER
Стоматология и челюстно-лицевая хирургия
Бульвар Маргит 67, Будапешт, Венгрия 1024
+36-1-422-0808
http://www.implantcenter.ru
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(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/643612/ImplantCenter.jpg )
Photo:
https://mma.prnewswire.com/media/643612/ImplantCenter.jpg
Video:
https://www.multivu.com/players/uk/8274651-implantcenter-hungarian-dental-service
Source:
ImplantCenter Dentistry and Oral Surgery Budapest
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