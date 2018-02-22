Четверг 22 февраля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Новости компаний» ImplantCenter открывает новую главу в развитии венгерской отрасли частной стоматологии

ImplantCenter открывает новую главу в развитии венгерской отрасли частной стоматологии

Четверг, 22 Февраля 2018 11:42
ImplantCenter открывает новую главу в развитии венгерской отрасли частной стоматологии Фото из открытых источников

БУДАПЕШТ, Венгрия, February 20, 2018/PRNewswire/ -- Компания ImplantCenter недавно открыла новую операционную, подходящую для проведения более сложных процедур. Новый операционный зал - лишь один из пунктов обширной программы модернизации клиники, включающей обустройство четырёх уютных послеоперационных палат и открытие центра обучения имплантологов для расширения спектра предоставляемых услуг. Все эти инициативы осуществляются в рамках стратегии непрерывной оптимизации деятельности клиники на протяжении последних 15 лет.

 

Чтобы просмотреть мультимедийные материалы, связанные с этим пресс-релизом, нажмите: https://www.multivu.com/players/uk/8274651-implantcenter-hungarian-dental-service 

 

За эти годы площадь клиники увеличилась в десять раз, достигнув почти 1 800 м2. Подразделение челюстно-лицевой хирургии открыло свои двери в 2015 году и на сегодня располагает восемью стоматологическими кабинетами и четырьмя операционными залами. Все операционные могут обслуживать пациентов стоматологической амбулатории. 

Уникальность ImplantCenter для венгерской отрасли частной стоматологии заключается в способности специалистов клиники проводить более сложные процедуры в рамках однодневных стоматологических операций. Это стало возможным благодаря открытию в ноябре 2017 года оборудованного по последнему слову техники операционного зала. В пакеты услуг ImplantCenter входит пользование одно- или двухместными палатами с постоянным медицинским наблюдением после каждой операции.

 

"Предоставление полного комплекса услуг, включая диагностику (рентген и КТ), общие и популярные процедуры (эстетическая стоматология), челюстно-лицевую хирургию, имплантационное восстановление зубного ряда, оториноларингологические и лабораторные манипуляции, - вот ключ к нашей способности решать любую проблему наших пациентов", - отмечает основатель и директор клиники д-р Атилла Каман (Attila Kámán).

 

Благодаря потрясающим инновациям, а также продуманной программе модернизации и расширения, ImplantCenter превратился в клинику стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, не имеющую себе равных в Венгрии и предоставляющую высококачественные сервисы поистине мирового класса. Новая операционная, подходящая для проведения самых сложных процедур, четыре уютных послеоперационных палаты и открытие в 2018 году центра подготовки имплантологов выводят уровень обслуживания пациентов клиники на новый уровень. ImplantCenter приглашает пациентов вне зависимости от их возраста, языка общения и сложности необходимых стоматологических процедур. Располагая 20-летним опытом работы, знанием новейших зубоврачебных техник и всем необходимым оборудованием, специалисты ImplantCenter твёрдо уверены, что безнадёжных случаев не бывает.

 

"На нашем счету - 27 000 успешных имплантаций. И, как истинные мастера своего дела, мы имеем возможность решать самые сложные задачи, работая с пациентами, приезжающими к нам ежегодно из всех уголков земного шара, - заявил д-р Аттила Каман. -  С другой стороны, наш учебный центр приглашает специалистов, желающих поделиться своими знаниями с заинтересованными профессионалами. И наша цель неизменно заключается в содействии излечению и восстановлению наших пациентов". 

 

О клинике ImplantCenter  

Клиника стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ImplantCenter открыла свои двери в Будапеште в 2004 году. Семейный бизнес под руководством д-ра Аттилы Камана (челюстно-лицевого хирурга-стоматолога и имплантолога) и его супруги д-ра Эдит Каманне Банкош изначально задумывался как долгосрочный проект. Его создатели руководствуются принципами использования технологий и методик мирового класса, применения высококачественных материалов и подбора высококвалифицированной команды специалистов, пользующихся международным признанием.

 

IMPLANTCENTER 

Стоматология и челюстно-лицевая хирургия 

Бульвар Маргит 67, Будапешт, Венгрия 1024 

+36-1-422-0808 

http://www.implantcenter.ru 

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. 

 (Photo: https://mma.prnewswire.com/media/643612/ImplantCenter.jpg )

 

Photo:

https://mma.prnewswire.com/media/643612/ImplantCenter.jpg 

 

Video:

https://www.multivu.com/players/uk/8274651-implantcenter-hungarian-dental-service 

 

Source:

ImplantCenter Dentistry and Oral Surgery Budapest

Яндекс.Дзен

Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

Главное за сутки
Новые правила прохождения техосмотра вступили в силу в России Новые правила прохождения техосмотра вступили в силу в России Новые правила прохождения техосмотра в России вступили в силу сегодня, 22 февраля 2018 года. Согласно постановлению правительства, опубликованному ранее на официальном интернет-портале правовой информации, теперь автомобилисты обязаны иметь не только…
CAS объявит решение по делу Крушельницкого 22 феваля CAS объявит решение по делу Крушельницкого 22 феваля Спортивный арбитражный суд (CAS) обнародует решение по делу о нарушении антидопинговых правил на ОИ-2018 российским керлингистом Александром Крушельницким в четверг, 22 февраля. "Решение по делу Крушельницкого будет опубликовано на официальном…
Америка назвала условие отказа от крылатых ракет с ядерными зарядами Америка назвала условие отказа от крылатых ракет с ядерными зарядами В США откажутся от размещения крылатой ракеты морского базирования с ядерным зарядом, если Российская Федерация будет выполнять договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом заявил зампомощника…

Читайте также
Ученые: Моющие средства опасны для женщин Ученые: Моющие средства опасны для женщин Женщины, регулярно использующие химические чистящие средства при осуществлении домашней уборки, могут подвергаться нарушениям работы дыхательной системы. Соответствующий вывод сделали норвежские ученые, опубликовавшие результаты своего комплексного исследования в издании MedicalXpress. Речь…
Ученые: Дезодоранты и духи вредят легким не меньше дыма машин Ученые: Дезодоранты и духи вредят легким не меньше дыма машин Дезодоранты и духи, а также шампуни, косметика и средства гигиены, состоят из не менее опасных для здоровья веществ, чем выхлопные газы или сигаретный дым. Проблема в том, что косметические и…
Пилот разбившегося Ан-148 учился в скандально известном центре «ЧелАвиа» Пилот разбившегося Ан-148 учился в скандально известном центре «ЧелАвиа» Пассажирским самолетом Ан-148, который разбился в Подмосковье, выполняя рейс "Москва — Орск", управлял человек без высшего профильного образования. Речь идет о втором пилоте, который переквалифицировался из летчиков в бортпроводники, пройдя…
Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев традиционно обратился к населению. Он заострил внимание людей на том, что для подотчетного ему региона тема экологии обладает важнейшим значением. Как заверил управленец, работы по решению…
Фото
Солончак Уюни или Зеркало Бога Солончак Уюни или Зеркало Бога

На Земле еще встречаются совершенно фантастические места, где создается ощущение нахождения на друго...

Видео

 

Зимние олимпийские игры 2018 Алина Загитова короткая программа мировой рекорд Олимпиада 2018

Опрос

Как вы согреваетесь во время морозов?

 

Анекдот дня

Правительство никогда не теряет оптимизма! Поэтому народ его и не находит.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев традиционно обратился к населению. Он заострил внимание людей на том, что для подотчетного ему региона тема экологии обладает важнейшим значением. Как заверил управленец, работы по решению актуальных для экологии проблем будут вестись и в этом году. Так, в Подмосковье будут работать…
Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты
Фотокосметологические манипуляции, косметологические процедуры и контурная пластика. Все эти и множество других специальных процедур восстановят здоровье и внешнюю красоту пациента. Обратившись в Центр косметологии по адресу Сущевский вал 16, каждый пациент получает комплексное исследование состояния организма и квалифицированную помощь врачей, младшего медицинского персонала. Специализированное оборудование…
Бизнес и производство
«Пакмил»: прием вторсырья, производство картонной упаковки и изделий из пластика «Пакмил»: прием вторсырья, производство картонной упаковки и изделий из пластика
Некоторые виды отходов – прежде всего бумага и пластик – пригодны к повторной переработке, что позволяет не только сохранить природные ресурсы и предупредить загрязнение окружающей среды бытовым и промышленным мусором, но и снизить затраты на производство различной продукции. Наша компания занимается сбором и утилизацией макулатуры,…
Цены на металлические изделия и крепеж вырастут к концу года Цены на металлические изделия и крепеж вырастут к концу года
Ситуация, сложившаяся в конце лета – начале осени на мировых металлургическом и финансовом рынках, по мнению экспертов, неизменно повлечет удорожание всех видов металлопроката и продукции из него – метизов, крепежей и т.д. Возможно, подорожают пружины сжатия и растяжения, ведь для их производства также используется металлопрокат…
Истории успеха
Юзефович Игорь Сергеевич Юзефович Игорь Сергеевич
Игорь Сергеевич Юзефович (род. 12 марта 1968 года, с. Старые Шальвиры, Молдавская ССР, СССР) – российский спортивный и общественный деятель, бизнесмен, специализирующийся на инфраструктурных проектах в сфере телекоммуникаций и недвижимости. Со-основатель и владелец компании «Экспател». Вице-президент Европейского союза тхэквондо (ETU). Кандидат медицинских наук. Биография В…
Рассудов Александр Николаевич Рассудов Александр Николаевич
Дата рождения - 28.07.1974 г. в Санкт-Петербурге (на то время - Ленинград). Будущий депутат родился в простой рабочей семье. Коренной житель Петербурга. Мать трудилась почти всю жизнь обыкновенным библиотекарем, а отец был инженером. Прабабушка Александра Николаевича была ученным и даже в свое время получила степень…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE Все предложения (122)
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE от11990руб.
Цена от МегаФон
Планшеты
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.