За 4-й квартал 2017 года объем продаж интернет-магазина инновационных подарков iG-store вырос на 300%

Магазин инновационных товаров iG-store отметил поразительный взлет продаж в четвёртом квартале 2017 года. Основатели iG-store утверждают, что объемы реализации выросли почти на 300% по сравнению со среднегодовыми показателями.
Директор по маркетингу iG-store Егор Опарин считает, что осенне-зимний бум вызван не только объективным увеличением потока покупателей в преддверии новогодних праздников. Свою роль сыграла грамотная рекламно-маркетинговая кампания, чётко направленная на ядро целевой аудитории, а также качественные изменения вкуса российских потребителей.
«Основными критериями выбора подарков в 2017 году стали оригинальность и инновационность. Показная дороговизна и вычурность презентов остались далеко в 2000-х, «гаджетоориентированность», характерная для последних лет, постепенно сменяется вдумчивым подходом к выбору подарков. Презент для близкого человека должен быть не статусным и дорогим, а в первую очередь необычным, полезным и функциональным», — рассказывает директор по маркетингу магазина iG-store Егор Опарин.
В качестве примеров статусных инновационных подарков, пользующихся наибольшим спросом в преддверии главного мужского праздника 23 Февраля, портал iG-Store назвал защищённый кошелёк Code wallet OGON с кодовым замком и алюминиевым корпусом, не пропускающий радиоволны и надёжно защищающий банковские карты от несанкционированного считывания.
Не меньшей популярностью у продвинутых покупателей пользуется сумка-антивор Vibe 325 со специальным механизмом открытия и усиленным каркасом из стальной сетки, вшитой в ткань. В сумке также предусмотрен специальный карман, оберегающий банковские карты с функцией PayPass от скимминга мошенников.
На пороге весны отличным мужским подарком может стать и японский зонт Eight-Tokyo с каркасом из ультрапрочного углепластика. Купол зонта, украшенный колоритным японским драконом, способен выдержать даже штормовой ветер, а рукоятка аксессуара, выполненная из благородной белой акации, вручную обрабатывается мастерами Страны восходящего солнца.
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