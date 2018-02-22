Четверг 22 февраля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Новости компаний» За 4-й квартал 2017 года объем продаж интернет-магазина инновационных подарков iG-store вырос на 300%

За 4-й квартал 2017 года объем продаж интернет-магазина инновационных подарков iG-store вырос на 300%

Четверг, 22 Февраля 2018 11:26
За 4-й квартал 2017 года объем продаж интернет-магазина инновационных подарков iG-store вырос на 300% Фото из открытых источников

Магазин инновационных товаров iG-store отметил поразительный взлет продаж в четвёртом квартале 2017 года. Основатели iG-store утверждают, что объемы реализации выросли почти на 300% по сравнению со среднегодовыми показателями.

 

Директор по маркетингу iG-store Егор Опарин считает, что осенне-зимний бум вызван не только объективным увеличением потока покупателей в преддверии новогодних праздников. Свою роль сыграла грамотная рекламно-маркетинговая кампания, чётко направленная на ядро целевой аудитории, а также качественные изменения вкуса российских потребителей.

 

«Основными критериями выбора подарков в 2017 году стали оригинальность и инновационность. Показная дороговизна и вычурность презентов остались далеко в 2000-х, «гаджетоориентированность», характерная для последних лет, постепенно сменяется вдумчивым подходом к выбору подарков. Презент для близкого человека должен быть не статусным и дорогим, а в первую очередь необычным, полезным и функциональным», — рассказывает директор по маркетингу магазина iG-store Егор Опарин.

 

В качестве примеров статусных инновационных подарков, пользующихся наибольшим спросом в преддверии главного мужского праздника 23 Февраля, портал iG-Store назвал защищённый кошелёк Code wallet OGON с кодовым замком и алюминиевым корпусом, не пропускающий радиоволны и надёжно защищающий банковские карты от несанкционированного считывания.

 

Не меньшей популярностью у продвинутых покупателей пользуется сумка-антивор Vibe 325 со специальным механизмом открытия и усиленным каркасом из стальной сетки, вшитой в ткань. В сумке также предусмотрен специальный карман, оберегающий банковские карты с функцией PayPass от скимминга мошенников.

 

На пороге весны отличным мужским подарком может стать и японский зонт Eight-Tokyo с каркасом из ультрапрочного углепластика. Купол зонта, украшенный колоритным японским драконом, способен выдержать даже штормовой ветер, а рукоятка аксессуара, выполненная из благородной белой акации, вручную обрабатывается мастерами Страны восходящего солнца.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Новости компаний   Теги Новости торговля

Главное за сутки
Новые правила прохождения техосмотра вступили в силу в России Новые правила прохождения техосмотра вступили в силу в России Новые правила прохождения техосмотра в России вступили в силу сегодня, 22 февраля 2018 года. Согласно постановлению правительства, опубликованному ранее на официальном интернет-портале правовой информации, теперь автомобилисты обязаны иметь не только…
CAS объявит решение по делу Крушельницкого 22 феваля CAS объявит решение по делу Крушельницкого 22 феваля Спортивный арбитражный суд (CAS) обнародует решение по делу о нарушении антидопинговых правил на ОИ-2018 российским керлингистом Александром Крушельницким в четверг, 22 февраля. "Решение по делу Крушельницкого будет опубликовано на официальном…
Америка назвала условие отказа от крылатых ракет с ядерными зарядами Америка назвала условие отказа от крылатых ракет с ядерными зарядами В США откажутся от размещения крылатой ракеты морского базирования с ядерным зарядом, если Российская Федерация будет выполнять договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом заявил зампомощника…

Читайте также
Ученые: Моющие средства опасны для женщин Ученые: Моющие средства опасны для женщин Женщины, регулярно использующие химические чистящие средства при осуществлении домашней уборки, могут подвергаться нарушениям работы дыхательной системы. Соответствующий вывод сделали норвежские ученые, опубликовавшие результаты своего комплексного исследования в издании MedicalXpress. Речь…
Ученые: Дезодоранты и духи вредят легким не меньше дыма машин Ученые: Дезодоранты и духи вредят легким не меньше дыма машин Дезодоранты и духи, а также шампуни, косметика и средства гигиены, состоят из не менее опасных для здоровья веществ, чем выхлопные газы или сигаретный дым. Проблема в том, что косметические и…
Пилот разбившегося Ан-148 учился в скандально известном центре «ЧелАвиа» Пилот разбившегося Ан-148 учился в скандально известном центре «ЧелАвиа» Пассажирским самолетом Ан-148, который разбился в Подмосковье, выполняя рейс "Москва — Орск", управлял человек без высшего профильного образования. Речь идет о втором пилоте, который переквалифицировался из летчиков в бортпроводники, пройдя…
Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев традиционно обратился к населению. Он заострил внимание людей на том, что для подотчетного ему региона тема экологии обладает важнейшим значением. Как заверил управленец, работы по решению…
Фото
Солончак Уюни или Зеркало Бога Солончак Уюни или Зеркало Бога

На Земле еще встречаются совершенно фантастические места, где создается ощущение нахождения на друго...

Видео

 

Зимние олимпийские игры 2018 Алина Загитова короткая программа мировой рекорд Олимпиада 2018

Опрос

Как вы согреваетесь во время морозов?

 

Анекдот дня

Правительство никогда не теряет оптимизма! Поэтому народ его и не находит.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев традиционно обратился к населению. Он заострил внимание людей на том, что для подотчетного ему региона тема экологии обладает важнейшим значением. Как заверил управленец, работы по решению актуальных для экологии проблем будут вестись и в этом году. Так, в Подмосковье будут работать…
Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты
Фотокосметологические манипуляции, косметологические процедуры и контурная пластика. Все эти и множество других специальных процедур восстановят здоровье и внешнюю красоту пациента. Обратившись в Центр косметологии по адресу Сущевский вал 16, каждый пациент получает комплексное исследование состояния организма и квалифицированную помощь врачей, младшего медицинского персонала. Специализированное оборудование…
Бизнес и производство
«Пакмил»: прием вторсырья, производство картонной упаковки и изделий из пластика «Пакмил»: прием вторсырья, производство картонной упаковки и изделий из пластика
Некоторые виды отходов – прежде всего бумага и пластик – пригодны к повторной переработке, что позволяет не только сохранить природные ресурсы и предупредить загрязнение окружающей среды бытовым и промышленным мусором, но и снизить затраты на производство различной продукции. Наша компания занимается сбором и утилизацией макулатуры,…
Цены на металлические изделия и крепеж вырастут к концу года Цены на металлические изделия и крепеж вырастут к концу года
Ситуация, сложившаяся в конце лета – начале осени на мировых металлургическом и финансовом рынках, по мнению экспертов, неизменно повлечет удорожание всех видов металлопроката и продукции из него – метизов, крепежей и т.д. Возможно, подорожают пружины сжатия и растяжения, ведь для их производства также используется металлопрокат…
Истории успеха
Юзефович Игорь Сергеевич Юзефович Игорь Сергеевич
Игорь Сергеевич Юзефович (род. 12 марта 1968 года, с. Старые Шальвиры, Молдавская ССР, СССР) – российский спортивный и общественный деятель, бизнесмен, специализирующийся на инфраструктурных проектах в сфере телекоммуникаций и недвижимости. Со-основатель и владелец компании «Экспател». Вице-президент Европейского союза тхэквондо (ETU). Кандидат медицинских наук. Биография В…
Рассудов Александр Николаевич Рассудов Александр Николаевич
Дата рождения - 28.07.1974 г. в Санкт-Петербурге (на то время - Ленинград). Будущий депутат родился в простой рабочей семье. Коренной житель Петербурга. Мать трудилась почти всю жизнь обыкновенным библиотекарем, а отец был инженером. Прабабушка Александра Николаевича была ученным и даже в свое время получила степень…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
BenQ XL2411Z Всего предложений:(13)
BenQ XL2411Z от21403руб.
Цена от Орион Ресурс
ASUS VB199TL Все предложения (20)
ASUS VB199TL от11603руб.
Цена от Орион Ресурс
Philips 243V5LSB Все предложения (34)
Philips 243V5LSB от8230руб.
Цена от Cenam.net
Мониторы
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.