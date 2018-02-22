Бренд MAKE UP FOR EVER в сотрудничестве с талантливыми артистами и визажистами, представляют новые продукты из культовой линии ULTRA HD для создания идеального и сияющего тона кожи

ПАРИЖ, February 20, 2018/PRNewswire/ --
@makeupforeverofficial
#beyouunfiltered
MAKE UP FOR EVER объявляет о международном сотрудничестве с лучшими, яркими и креативными артистами и визажистами. Творческая группа представляет новинки из культовой франшизы ULTRA HD.
Для просмотра мультимедийного информационного выпуска перейдите по ссылке:
https://www.multivu.com/players/uk/8272151-make-up-for-ever-artists-ultra-hd-campaign
Подчеркивая универсальность и многообразие, бренд MAKE UP FOR EVER начинает сотрудничество с пятью молодыми артистами, объединив их с четырьмя профессиональными визажистами в яркие и творческие дуэты.
Партнерские дуэты включают:
- JINJOO, взрывной гитарист группы DNCE, и TAEYUN PARK, профессиональный визажист из Кореи.
- BAYLI & KAYA NICO (из рок-группы THE SKINS) и LOTTIE, профессиональный визажист из Лос-Анджелеса.
- DAGNY, норвежская исполнительница и автор песен, и LINDA HALLBERG, профессиональный визажист и известный бьюти блогер из Швеции.
- LEA MAKHOUL, восходящая звезда из Ближнего Востока, и BOUBA, профессиональный визажист из Ливана.
MAKE UP FOR EVER неустанно работает над совершенствованием и обновлением формулы всех продуктов из линии ULTRA HD. В 2018 году франшиза ULTRA HD представляет 3 инновационных продукта, адаптированных для камер с разрешением 4К: ULTRA HD UNDERPAINTING, ULTRA HD PERFECTOR и ULTRA HD SOFT LIGHT. Три новых продукта, уже одобренных визажистами, позволят каждому создать идеальный тон лица и подчеркнуть свою уникальность, без каких-либо фильтров. Благодаря 2 цветным корректорам и 2 оттенкам тонального средства, палетка ULTRA HD UNDERPAINTING позволяет деликатно нейтрализовать несовершенства кожи и создать идеально ровный тон лица. ULTRA HD PERFECTOR - это новое поколение тональных тинтов для кожи, создающих свежий, слегка подсвечивающий эффект. Для сияния кожи MAKE UP FOR EVER представляет жидкий хайлайтер ULTRA HD SOFT LIGHT.
С момента появления, целью MAKE UP FOR EVER является поддержка всей профессиональной аудитории во всех творческих сферах, отвечая техническим требованиям визажистов. В 2018 году, профессиональный бренд работает с лучшими, яркими и аутентичными артистами и визажистами по всему миру, подчеркивая индивидуальность каждого.
Профессиональный бренд призывает каждого подчеркнуть свою индивидуальность и уникальность под #BeYouUnfiltered
НОВАЯ ГАММА ULTRA HD[1]
В продаже: По всему миру[2] в марте 2018 года
Во всех бутиках и интернет-магазинах MAKE UP FOR EVER и SEPHORA
http://www.makeupforever.com/http://www.sephora.com .
[1]Ассортимент может варьироваться в зависимости от страны
[2]Юго-Восточная Азия: Апрель 2018 г.
(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/643413/MAKE_UP_FOR_EVER.jpg )
Photo:
https://mma.prnewswire.com/media/643413/MAKE_UP_FOR_EVER.jpg
Video:
https://www.multivu.com/players/uk/8272151-make-up-for-ever-artists-ultra-hd-campaign
Source:
MAKE UP FOR EVER
Alix Girard, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., +33(1)41-43-13-60
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