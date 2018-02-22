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Бренд MAKE UP FOR EVER в сотрудничестве с талантливыми артистами и визажистами, представляют новые продукты из культовой линии ULTRA HD для создания идеального и сияющего тона кожи

Четверг, 22 Февраля 2018 10:36
Бренд MAKE UP FOR EVER в сотрудничестве с талантливыми артистами и визажистами, представляют новые продукты из культовой линии ULTRA HD для создания идеального и сияющего тона кожи Фото из открытых источников

ПАРИЖ, February 20, 2018/PRNewswire/ --

@makeupforeverofficial  

#beyouunfiltered 

 

MAKE UP FOR EVER объявляет о международном сотрудничестве с лучшими, яркими и креативными артистами и визажистами. Творческая группа представляет новинки из культовой франшизы ULTRA HD.

 

Для просмотра мультимедийного информационного выпуска перейдите по ссылке:

https://www.multivu.com/players/uk/8272151-make-up-for-ever-artists-ultra-hd-campaign 

 

Подчеркивая универсальность и многообразие, бренд MAKE UP FOR EVER начинает сотрудничество с пятью молодыми артистами, объединив их с четырьмя профессиональными визажистами в яркие и творческие дуэты.

 

Партнерские дуэты включают:

-    JINJOO, взрывной гитарист группы DNCE, и TAEYUN PARK, профессиональный визажист из Кореи.

-    BAYLI & KAYA NICO (из рок-группы THE SKINS) и LOTTIE, профессиональный визажист из Лос-Анджелеса.

-    DAGNY, норвежская исполнительница и автор песен, и LINDA HALLBERG, профессиональный визажист и известный бьюти блогер из Швеции.

-    LEA MAKHOUL, восходящая звезда из Ближнего Востока, и BOUBA, профессиональный визажист из Ливана.

 

MAKE UP FOR EVER неустанно работает над совершенствованием и обновлением формулы всех продуктов из линии ULTRA HD. В 2018 году франшиза ULTRA HD представляет 3 инновационных продукта, адаптированных для камер с разрешением 4К: ULTRA HD UNDERPAINTING, ULTRA HD PERFECTOR и ULTRA HD SOFT LIGHT. Три новых продукта, уже одобренных визажистами, позволят каждому создать идеальный тон лица и подчеркнуть свою уникальность, без каких-либо фильтров.  Благодаря 2 цветным корректорам и 2 оттенкам тонального средства, палетка ULTRA HD UNDERPAINTING позволяет деликатно нейтрализовать несовершенства кожи и создать идеально ровный тон лица. ULTRA HD PERFECTOR - это новое поколение тональных тинтов для кожи, создающих свежий, слегка подсвечивающий эффект. Для сияния кожи MAKE UP FOR EVER представляет жидкий хайлайтер ULTRA HD SOFT LIGHT.

 

С момента появления, целью MAKE UP FOR EVER является поддержка всей профессиональной аудитории во всех творческих сферах, отвечая техническим требованиям визажистов. В 2018 году, профессиональный бренд работает с лучшими, яркими и аутентичными артистами и визажистами по всему миру, подчеркивая индивидуальность каждого.

 

Профессиональный бренд призывает каждого подчеркнуть свою индивидуальность и уникальность под #BeYouUnfiltered

НОВАЯ ГАММА ULTRA HD[1]

 

В продаже: По всему миру[2] в марте 2018 года

Во всех бутиках и интернет-магазинах MAKE UP FOR EVER и SEPHORA

http://www.makeupforever.com/http://www.sephora.com .

 

[1]Ассортимент может варьироваться в зависимости от страны

[2]Юго-Восточная Азия: Апрель 2018 г.

 

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/643413/MAKE_UP_FOR_EVER.jpg )

 

Photo:

https://mma.prnewswire.com/media/643413/MAKE_UP_FOR_EVER.jpg 

 

Video:

https://www.multivu.com/players/uk/8272151-make-up-for-ever-artists-ultra-hd-campaign 

 

Source:

MAKE UP FOR EVER

 

Alix Girard, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., +33(1)41-43-13-60

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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