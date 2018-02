Бренд MAKE UP FOR EVER в сотрудничестве с талантливыми артистами и визажистами, представляют новые продукты из культовой линии ULTRA HD для создания идеального и сияющего тона кожи

Фото из открытых источников

MAKE UP FOR EVER объявляет о международном сотрудничестве с лучшими, яркими и креативными артистами и визажистами. Творческая группа представляет новинки из культовой франшизы ULTRA HD.

Подчеркивая универсальность и многообразие, бренд MAKE UP FOR EVER начинает сотрудничество с пятью молодыми артистами, объединив их с четырьмя профессиональными визажистами в яркие и творческие дуэты.

Партнерские дуэты включают:

- JINJOO, взрывной гитарист группы DNCE, и TAEYUN PARK, профессиональный визажист из Кореи.

- BAYLI & KAYA NICO (из рок-группы THE SKINS) и LOTTIE, профессиональный визажист из Лос-Анджелеса.

- DAGNY, норвежская исполнительница и автор песен, и LINDA HALLBERG, профессиональный визажист и известный бьюти блогер из Швеции.

- LEA MAKHOUL, восходящая звезда из Ближнего Востока, и BOUBA, профессиональный визажист из Ливана.

MAKE UP FOR EVER неустанно работает над совершенствованием и обновлением формулы всех продуктов из линии ULTRA HD. В 2018 году франшиза ULTRA HD представляет 3 инновационных продукта, адаптированных для камер с разрешением 4К: ULTRA HD UNDERPAINTING, ULTRA HD PERFECTOR и ULTRA HD SOFT LIGHT. Три новых продукта, уже одобренных визажистами, позволят каждому создать идеальный тон лица и подчеркнуть свою уникальность, без каких-либо фильтров. Благодаря 2 цветным корректорам и 2 оттенкам тонального средства, палетка ULTRA HD UNDERPAINTING позволяет деликатно нейтрализовать несовершенства кожи и создать идеально ровный тон лица. ULTRA HD PERFECTOR - это новое поколение тональных тинтов для кожи, создающих свежий, слегка подсвечивающий эффект. Для сияния кожи MAKE UP FOR EVER представляет жидкий хайлайтер ULTRA HD SOFT LIGHT.

С момента появления, целью MAKE UP FOR EVER является поддержка всей профессиональной аудитории во всех творческих сферах, отвечая техническим требованиям визажистов. В 2018 году, профессиональный бренд работает с лучшими, яркими и аутентичными артистами и визажистами по всему миру, подчеркивая индивидуальность каждого.

Профессиональный бренд призывает каждого подчеркнуть свою индивидуальность и уникальность под #BeYouUnfiltered

НОВАЯ ГАММА ULTRA HD

В продаже: По всему миру в марте 2018 года

Во всех бутиках и интернет-магазинах MAKE UP FOR EVER и SEPHORA

http://www.makeupforever.com/http://www.sephora.com .

[1]Ассортимент может варьироваться в зависимости от страны

[2]Юго-Восточная Азия: Апрель 2018 г.

