Компания Bachmann & Welser планирует представить фонд финансирования проектов в размере 2 млрд. долл. США

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ЭДИНБУРГ (EDINBURGH), Шотландия, February 18, 2018/PRNewswire/ -- Компания Bachmann & Welser, специализирующаяся на финансировании проектов и международной торговой деятельности, в марте 2018 года создаст фонд финансирования проектов в размере 2 млрд. долл. США при поддержке нескольких частных и институциональных инвесторов.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/623302/Bachmann_Welser_Capital_Limited_Logo.jpg )

Запуск фонда совпадёт с открытием гонконгской штаб-квартиры Bachmann & Welser. Фонд под названием B&W Global Project Finance Fund будет предоставлять финансовую поддержку проектам в сфере обоснования различных видов инфраструктуры и бизнеса, способных значительно изменить финансовые возможности людей.

Финансирование будет доступно организациям и компаниям по всему миру. Средства также будут выделяться и на расширение мсштабов текущих программ, финансируемых Bachmann & Welser и уже показавших эффективность в охвате широких групп людей.

Комментируя создание фонда, главный исполнительный директор компании г-н Эдвард Бахманн (Edward Bachmann) отметил:

"Мы рады послужить своеобразным каналом в предоставлении этих средств бизнесу и организациям, способными по-настоящему держать свои обещания. Наше содействие клиентам с подобными программами имеет жизненно важное значение. Мы надеемся увеличить размеры фонда к концу текущего финансового года".

Данная инициатива направлена на наращивание масштабов деятельности подразделения трансграничного коммерческого кредитования Bachmann с охватом проектов в регионах как с развивающейся, так и с передовой экономикой.

Международное финансовое подразделение Bachmann & Welser располагает штатом из более чем 640 сотрудников и обслуживает многотысячную базу корпоративных клиентов. Bachmann & Welser также активно участвует в сегменте финансирования проектов в Африке, Азии и Южной Америке. Bachmann & Welser активно финансирует проекты создания инноваций и повышения качества обслуживания.

Для получения дополнительной информации обращайтесь к менеджеру по связям со СМИ.

Сара Аткинс (Sarah Atkins), менеджер по связям со СМИ, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , тел.: +44(0)131-357-0361

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http://mma.prnewswire.com/media/623302/Bachmann_Welser_Capital_Limited_Logo.jpg

Source:

Bachmann & Welser Global Group & Subsidiaries