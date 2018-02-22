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GERRY WEBER: Ева Герцигова остается лицом бренда в 2018 году

Среда, 21 Февраля 2018 17:28
GERRY WEBER: Ева Герцигова остается лицом бренда в 2018 году Фото из открытых источников

ГАЛЛЕ, ВЕСТФАЛИЯ (Германия), February 20, 2018/PRNewswire/ -- "История любви" в мире моды продолжается. После успешного первого опыта совместной работы стилевого бренда GERRY WEBER и супермодели Евы Герциговой (Eva Herzigova) в сезоне "Осень зима 2017/2018" сотрудничество GERRY WEBER с иконой стиля переходит на новый уровень. В качестве лица коллекции "Весна/лето 2018" Ева Герцигова воплощает в себе изысканное очарование и систему ценностей бренда, которую можно сформулировать как "женственность - непринужденная элегантность - вдохновение".

 

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/642996/Gerry_Weber_International_AG.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/642997/Gerry_Weber_International_AG.jpg )

 

В ходе кампании, художественным руководителем которой является Дональд Шнайдер (Donald Schneider), проводилась фотосессия в исполнении Памелы Хансон (Pamela Hanson) на о. Санторини.

 

Тема новой коллекции - "Pink Passion" ("Розовая страсть"). Ее основными образами являются цветочные принты на платьях и брюках, а также кожаные жакеты в розовых тонах. Другой изюминкой коллекции являются образы, символизирующие непринужденный досуг, с вышитыми джинсами и свитерами, пончо, а также блузками в новых оттенках синего. В число других необходимых вещей входят повседневные комбинезоны, буклированные блейзеры и кожаные жакеты в новых эффектных тонах. Завершением этого гармоничного ряда образов служат летние пальто и тренчи.

 

16 марта 2018 года GERRY WEBER выпустит очередную капсульную коллекцию ограниченного тиража, созданную при участии Евы Герциговой.

 

С 7 марта 2018 года коллекция "Весна/лето 2018" будет доступна по всему миру.

Загрузка видеоролика и графики: https://app.box.com/s/2g6w00jw1f4ibziivdtq354uxasbhx8n 

 

Информация о группе GERRY WEBER  

Транснациональная корпорация Gerry Weber International AG, головной офис которой располагается в г. Галле/Вестфалия, объединяет под одной крышей пять семейств брендов: GERRY WEBER, TAIFUN, SAMOON, talkabout и HALL HUBER. Это один из крупнейших домов моды, акции которых котируются на фондовой бирже Германии (по состоянию на апрель 2017 г.). За 2015/16 финансовый год (с 1 ноября 2015 г. по 31 октября 2016 г.) выручка от деятельности группы GERRY WEBER составила 900,8 миллионов евро. 

 

gerryweber.com [https://www.gerryweber.com/en-gb ]              

White Communications GmbH 

Christine Jaksch (Христине Якш)

Телефон: +49-89-360766-48 

Эл. почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. 

         

Photo: 

https://mma.prnewswire.com/media/642996/Gerry_Weber_International_AG.jpg 

https://mma.prnewswire.com/media/642997/Gerry_Weber_International_AG.jpg 

 

Source:

Gerry Weber International AG

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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