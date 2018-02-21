iG-store: «За 2017 год жители России потратили на инновационные подарки около 250 миллиардов рублей!»

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Магазин инновационных подарков iG-store рассказал о структуре расходов россиян на проведение праздников и покупку подарков для близких, друзей и коллег по работе.

Магазин инновационных подарков iG-store рассказал о структуре расходов россиян на проведение праздников и покупку подарков для близких, друзей и коллег по работе. Так, по подсчётам iG-store, за 2017 года наши соотечественники потратили на презенты близким не менее 250 млрд рублей. Примерно половина этой суммы — 120 млрд — приходится на подарки, приуроченные к Новому году, из них 23 млрд — покупки в интернете. Другие 130 млрд — подарки ко дню рождения, а также к праздникам День святого Валентина, 23 Февраля и 8 Марта.

Наивысшего пика потребительская активность россиян достигает в преддверии новогодних праздников: в это время совокупная сумма расходов наших соотечественников приближается к ослепительной цифре в 1 триллион рублей. Два других сезонных бума продаж — День защитника Отечества и Международный женский день. И мужчины, и женщины готовы потратить на подарки для любимых в эти дни в среднем 3000 рублей. У женатых пар с детьми немалая часть годового «подарочного» бюджета приходится на празднование дня рождения ребёнка — от 4500 рублей. Траты на презенты для коллег по работе относительно невелики и обычно не превышают 300 рублей, однако общая сумма расходов подобного рода за год может превысить 3500 рублей.

«Люди, выбирающие подарки в интернет-магазине iG-store, желают проявить собственную оригинальность и продемонстрировать хороший вкус. Дело даже не в том, чтобы подарок был дорогим и презентабельным, хотя важно и это. Гораздо важнее сам факт того, что близкий человек подарил вам не дежурный парфюм или дорогую безделушку, а потрясающий гаджет или ультрасовременный аксессуар, соответствующий вашим предпочтениям», — рассказывает директор по маркетингу магазина iG-store Егор Опарин.

По мнению iG-store, беспроигрышным презентом к 23 Февраля может стать тактический противоударный фонарь Fenix XP-G2 S3 со световым потоком, сравнимым по мощности со светом автомобильной фары. Фонарь имеет двойное назначение и при необходимости может использоваться в качестве законного средства самообороны.

В качестве подарка для прекрасной половины человечества у покупателей iG-store пользуется заслуженной популярностью сертифицированный в США прибор для омоложения кожи лица Age-Defying Laser, действие которого основано на технологии неаблятивного фракционного омоложения. Лазерное излучение аппарата стимулирует естественный процесс обновления коллагена и способствует существенному сокращению признаков старения.