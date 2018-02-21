Федеральная сеть доставки еды «2 берега» открыла филиал в городе Кириши

Фото из открытых источников

19 февраля в г. Кириши запустилась служба доставки еды «2 Берега». Федеральная сеть доставки, открытая в Санкт-Петербурге, имеет филиалы во Всеволожске, Сертолово, Коммунарах и Токсово. Кириши станет новым городом присутствия компании в Ленинградской области. Доставка еды на дом будет осуществляться по всем районам города по будням с 11:00 до 02:00, а в выходные с 11:00 до 03:00.

Киришский филиал «2 Берега» станет для жителей города не только быстрым и удобным сервисом доставки еды, но и предоставит киришанам новые рабочие места. На этапе запуска доставки организовано более 15 рабочих мест за счёт открытия производства в самом городе. Открытие производственного цеха позволит компании сохранить высокий уровень сервиса и доставлять заказы в течение 30 минут. Расширение производства также создаст условия для появления дополнительных рабочих мест в сфере общественного питания и логистики.

Директор по развитию компании «2 Берега» Олег Мазаев отмечает: «К концу 2018 года мы планируем обеспечить присутствие компании более чем в 20 городах России, а доставку в Ленинградской области осуществлять во все крупные города. Кириши стал отправным пунктом обширной программы развития бизнеса в городах Ленинградской области. Все работы для успешного запуска проведены: мы готовы доставлять вкусные и качественные блюда быстро и профессионально».

«2 Берега» специализируется на итальянской, японской и паназиатской кухне. В ассортимент входят пиццы, суши, WOK, супы, салаты и многое другое. Отличительная черта службы доставки – удобное приложение с выгодной бонусной программой, наличие постоянных акций и регулярная разработка новых специальных предложений. В честь открытия филиала в Киришах «2 Берега» дарит пиццу в подарок к каждому заказу.