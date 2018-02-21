Учёные Dakila Pesquisas представляют документальный фильм с доказательствами, что Земля не круглая

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САН-ПАУЛУ (SAO PAULO), 19 февраля 2018 г. /PRNewswire/ -- Вопрос о форме нашей планеты не раз возникал в истории человечества. Опираясь на ряд природных явлений, противоречащих принятой академической теории, бразильские учёные из компании Dakila Pesquisas решили изучить эти несоответствия. На протяжении семи лет в различных точках земного шара были проведены масштабные научные эксперименты при участии правительственных организаций и профессиональных исследователей из различных отраслей науки. Результаты этого исследования будут представлены широкой публике в полнометражной картине Выпуклая Земля: документальный фильм (Convex Earth: The Documentary). Предпросмотр фильма для приглашённых состоится 26 марта в 19:30 на территории Shopping Eldorado в Сан-Паулу. Через три дня документальная картина будет опубликована на веб-сайте ru.terraconvexa.com.br в трёх версиях - на португальском, английском и испанском языках.

По словам основателя Dakila Pesquisas Урандира Фернандеса де Оливейры (Urandir Fernandes de Oliveira), теория о том, что Земля круглая, была опровергнута семью экспериментами: геодезическим, включавшим измерения двух зданий, расположенных на значительном расстоянии друг от друга; использованием уровня моря в качестве опорной точки; лазерным исследованием, подтвердившим плоскость водных поверхностей; измерения высот на поверхности воды; анализом оптических искажений, связанных с процессом отражения света; экспериментом с лодками на линии горизонта; а также исследованиями гравитации и небесных тел.

В рамках геодезического эксперимента специалисты провели измерения в основании и на крыше двух зданий, одно из которых расположено в Торрисе (штат Риу-Гранди-ду-Сул), а другое - в Натале (штат Риу-Гранди-ду-Норти). В упомянутых выше исследованиях приняли участие инженеры Национального института заселения земель и сельскохозяйственной реформы (INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária). С помощью лазера дальнего действия была измерена плоскость водной поверхности в районе дамбы Трес-Мариас на озере Патус в штате Риу-Гранди-ду-Сул; на озере Титикака в Перу; а также на море в районе озера Ильябела в штате Сан-Паулу и в Гибралтарском проливе, отделяющем Европу от Африки. Таким образом, теория гравитации была поставлена под сомнение результатами двух базовых природных измерений: линии отвеса и ватерпаса.

Все эксперименты проводились при участии астрономов, картографов, геологов, топографов, инженеров-строителей и других профессиональных исследователей с использованием самого современного оборудования. После выпуска документарного фильма Dakila Pesquisas обнародует информацию обо всех применявшихся методиках и технологиях с тем, чтобы все заинтересованные лица смогли проверить точность и достоверность результатов исследований.

«Кроме изучения вопроса о форме Земли наш фильм расскажет об открытии нового континента, скрытого за громадной стеной льда. Мы также обнародуем новые знания о Солнце, Луне и созвездиях», - поделился Урандир Фернандес де Оливейра.

После показа документального фильма состоится публикация книги Выпуклая Земля (Convex Earth), включающей все результаты проведённых научных исследований и новую карту мира.

В состав ассоциации Dakila Pesquisas, основанной в 1997 году в Коргинью (штат Мату-Гроссу-ду-Сул), входят исследователи и учёные из самых разнообразных сфер преимущественно точных и естественных наук.

Информация: Камила Кортез (Camila Cortez) (+55-61-4141-7045) Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/639424/Convex_Earth.jpg