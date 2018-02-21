Среда 21 февраля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Новости компаний» Учёные Dakila Pesquisas представляют документальный фильм с доказательствами, что Земля не круглая

Учёные Dakila Pesquisas представляют документальный фильм с доказательствами, что Земля не круглая

Среда, 21 Февраля 2018 10:33
Учёные Dakila Pesquisas представляют документальный фильм с доказательствами, что Земля не круглая Фото из открытых источников

САН-ПАУЛУ (SAO PAULO), 19 февраля 2018 г. /PRNewswire/ -- Вопрос о форме нашей планеты не раз возникал в истории человечества. Опираясь на ряд природных явлений, противоречащих принятой академической теории, бразильские учёные из компании Dakila Pesquisas решили изучить эти несоответствия. На протяжении семи лет в различных точках земного шара были проведены масштабные научные эксперименты при участии правительственных организаций и профессиональных исследователей из различных отраслей науки. Результаты этого исследования будут представлены широкой публике в полнометражной картине Выпуклая Земля: документальный фильм (Convex Earth: The Documentary). Предпросмотр фильма для приглашённых состоится 26 марта в 19:30 на территории Shopping Eldorado в Сан-Паулу. Через три дня документальная картина будет опубликована на веб-сайте ru.terraconvexa.com.br в трёх версиях - на португальском, английском и испанском языках.

 

По словам основателя Dakila Pesquisas Урандира Фернандеса де Оливейры (Urandir Fernandes de Oliveira), теория о том, что Земля круглая, была опровергнута семью экспериментами: геодезическим, включавшим измерения двух зданий, расположенных на значительном расстоянии друг от друга; использованием уровня моря в качестве опорной точки; лазерным исследованием, подтвердившим плоскость водных поверхностей;  измерения высот на поверхности воды; анализом оптических искажений, связанных с процессом отражения света; экспериментом с лодками на линии горизонта; а также исследованиями гравитации и небесных тел.

 

В рамках геодезического эксперимента специалисты провели измерения в основании и на крыше двух зданий, одно из которых расположено в Торрисе (штат Риу-Гранди-ду-Сул), а другое - в Натале (штат Риу-Гранди-ду-Норти). В упомянутых выше исследованиях приняли участие инженеры Национального института заселения земель и сельскохозяйственной реформы (INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária). С помощью лазера дальнего действия была измерена плоскость водной поверхности в районе дамбы Трес-Мариас на озере Патус в штате Риу-Гранди-ду-Сул; на озере Титикака в Перу; а также на море в районе озера Ильябела в штате Сан-Паулу и в Гибралтарском проливе, отделяющем Европу от Африки. Таким образом, теория гравитации была поставлена под сомнение результатами двух базовых природных измерений: линии отвеса и ватерпаса. 

 

Все эксперименты проводились при участии астрономов, картографов, геологов, топографов, инженеров-строителей и других профессиональных исследователей с использованием самого современного оборудования. После выпуска документарного фильма Dakila Pesquisas обнародует информацию обо всех применявшихся методиках и технологиях с тем, чтобы все заинтересованные лица смогли проверить точность и достоверность результатов исследований.

 

«Кроме изучения вопроса о форме Земли наш фильм расскажет об открытии нового континента, скрытого за громадной стеной льда. Мы также обнародуем новые знания о Солнце, Луне и созвездиях», - поделился Урандир Фернандес де Оливейра. 

 

После показа документального фильма состоится публикация книги Выпуклая Земля (Convex Earth), включающей все результаты проведённых научных исследований и новую карту мира.

 

В состав ассоциации Dakila Pesquisas, основанной в 1997 году в Коргинью (штат Мату-Гроссу-ду-Сул), входят исследователи и учёные из самых разнообразных сфер преимущественно точных и естественных наук.

 

Информация: Камила Кортез (Camila Cortez) (+55-61-4141-7045) Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/639424/Convex_Earth.jpg

Яндекс.Дзен

Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

Главное за сутки
Евгения Медведева установила мировой рекорд в короткой программе на Олимпиаде Евгения Медведева установила мировой рекорд в короткой программе на Олимпиаде Российская спортсменка Евгения Медведева обновила мировой рекорд в короткой программе на Олимпийских играх, которые проходят в южнокорейском Пхёнчхане. Фигуриста показала результат 81,61 балла. Предыдущий рекорд принадлежал Медведевой (81,06), он также…
В Кремле прокомментировали подписание Порошенко закона о Донбассе В Кремле прокомментировали подписание Порошенко закона о Донбассе Петр Порошенко, подписав закон о реинтеграции Донбасса, подтвердил нацеленность на силовое решение конфликта, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. На официальной странице постпредства в Twitter Лукашевич отметил, что…
В США посчитали потери оборонно-промышленного комплекса России из-за санкций В США посчитали потери оборонно-промышленного комплекса России из-за санкций Официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт заявила, что из-за санкций против РФ в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» оборонно-промышленный комплекс потерял миллиарды долларов. «Мы считаем, что…

Читайте также
Диетологи рассказали, какие продукты нужны для "ночи любви" Диетологи рассказали, какие продукты нужны для "ночи любви" Диетологи из Соединенных Штатов Америки назвали продукты, способные нормализовать даже самую запущенную интимную жизнь. Это, если коротко, продукты, насыщенные витаминами E, C и B, еда с высоким содержанием цинка, а…
Изучать право Японии теперь можно будет в СПбГУ Изучать право Японии теперь можно будет в СПбГУ Санкт-Петербургский государственный университет первым в России открывает прием на образовательную программу, посвященную изучению японского права и языка. Эксперты рабочей группы, занимающиеся внедрением новой программы, уже сегодня ожидают, что конкурс на…
Виталий Милонов высказал свое мнение относительно законопроекта о пожизненном лишении свободы для педофилов Виталий Милонов высказал свое мнение относительно законопроекта о пожизненном лишении свободы для педофилов В Госдуме предложили внести ряд поправок в законодательство. Среди прочего, инициативная группа во главе с Яровой, хочет лишать педофилов свободы пожизненно. Парламентарии уверены, что это поможет защитить подрастающее поколение от…
Какие подарки получили россиянки на Новый год от своих мужчин? Какие подарки получили россиянки на Новый год от своих мужчин? Новое исследование Тренинг-центра «СЕКС.РФ» о том, что мужчины и женщины подарили друг другу на Новый год. У 19% к Новому году не было мужчины, поэтому они остались без подарка. 10%…
Фото
Самые романтические места для путешествия по Северной Америке Самые романтические места для путешествия по Северной Америке

Задумали романтическое путешествие? Предлагаем вам для этого самые интересные места Северной Америки...

Видео

 

Зимние олимпийские игры 2018 Алина Загитова короткая программа мировой рекорд Олимпиада 2018

Опрос

Как вы согреваетесь во время морозов?

 

Анекдот дня

Хорошо, что детские мечты не сбываются, иначе мне бы сейчас было 35, у меня был бы черный ваз 2109 с тонированными стеклами, и я бы на рынке продавал картриджи для Dendy и Sega.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев традиционно обратился к населению. Он заострил внимание людей на том, что для подотчетного ему региона тема экологии обладает важнейшим значением. Как заверил управленец, работы по решению актуальных для экологии проблем будут вестись и в этом году. Так, в Подмосковье будут работать…
Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты
Фотокосметологические манипуляции, косметологические процедуры и контурная пластика. Все эти и множество других специальных процедур восстановят здоровье и внешнюю красоту пациента. Обратившись в Центр косметологии по адресу Сущевский вал 16, каждый пациент получает комплексное исследование состояния организма и квалифицированную помощь врачей, младшего медицинского персонала. Специализированное оборудование…
Бизнес и производство
«Пакмил»: прием вторсырья, производство картонной упаковки и изделий из пластика «Пакмил»: прием вторсырья, производство картонной упаковки и изделий из пластика
Некоторые виды отходов – прежде всего бумага и пластик – пригодны к повторной переработке, что позволяет не только сохранить природные ресурсы и предупредить загрязнение окружающей среды бытовым и промышленным мусором, но и снизить затраты на производство различной продукции. Наша компания занимается сбором и утилизацией макулатуры,…
Цены на металлические изделия и крепеж вырастут к концу года Цены на металлические изделия и крепеж вырастут к концу года
Ситуация, сложившаяся в конце лета – начале осени на мировых металлургическом и финансовом рынках, по мнению экспертов, неизменно повлечет удорожание всех видов металлопроката и продукции из него – метизов, крепежей и т.д. Возможно, подорожают пружины сжатия и растяжения, ведь для их производства также используется металлопрокат…
Истории успеха
Юзефович Игорь Сергеевич Юзефович Игорь Сергеевич
Игорь Сергеевич Юзефович (род. 12 марта 1968 года, с. Старые Шальвиры, Молдавская ССР, СССР) – российский спортивный и общественный деятель, бизнесмен, специализирующийся на инфраструктурных проектах в сфере телекоммуникаций и недвижимости. Со-основатель и владелец компании «Экспател». Вице-президент Европейского союза тхэквондо (ETU). Кандидат медицинских наук. Биография В…
Рассудов Александр Николаевич Рассудов Александр Николаевич
Дата рождения - 28.07.1974 г. в Санкт-Петербурге (на то время - Ленинград). Будущий депутат родился в простой рабочей семье. Коренной житель Петербурга. Мать трудилась почти всю жизнь обыкновенным библиотекарем, а отец был инженером. Прабабушка Александра Николаевича была ученным и даже в свое время получила степень…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE Все предложения (122)
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE от11990руб.
Цена от МегаФон
Планшеты
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.