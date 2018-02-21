Компания Bostik приобрела XL Brands - производителя клеев для напольных покрытий в США

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2 января 2018 г. Bostik завершила сделку по приобретению активов компании XL Brands, лидера в области клеев для напольных покрытий в США, что позволит Bostik предлагать комплексные решения, создающие дополнительную ценность для потребителя. Предложение основано на стоимости предприятия на сумму 205 млн. долл. США, то есть в 11 раз выше показателя EBITDA.

XL Brands – ведущий производитель клеев для коммерческих напольных покрытий в США. Благодаря современному заводу в Далтоне, штат Джорджия, XL Brands предлагают инновационные и экологичные решения, полностью дополняющие ассортимент продукции Bostik в Соединенных Штатах (клеи для паркета, материалы для подготовки оснований, герметики и т. д.).

Это приобретение, следующее за покупкой компании CMP в мае, поможет Bostik занять лидирующую позицию в клеях для напольных покрытий в США. Компания Arkema активно воплощает в жизнь стратегию развития бизнеса в клеевых решениях, к 2023 году эта часть бизнеса должна превысить одну треть в общих продажах Группы.