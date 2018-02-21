Hermes будет выдавать товары интернет-магазина myToys.ru

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С февраля 2018 года для покупателей интернет-магазина детских товаров myToys.ru доступна доставка и выдача отправлений в сети пунктов Hermes по всей России. Теперь покупатели MyToys.ru имеют возможность широкого выбора не только товаров из ассортимента насчитывающих более 25 000 наименований от русских и иностранных производителей, но и наиболее удобных точек выдачи из более чем 700 пунктов Hermes в 186 городах России.

Крупнейший в России интернет-магазин детских товаров, одежды и игрушек myToys.ru и федеральная сеть пунктов выдачи Hermes Russia начали сотрудничество, продолжив традиции материнских компаний на их родине Германии, где Hermes и myToys.de являются членами OTTO Group.

«Мы, как немецкая компания полностью соответствующая всем корпоративным стандартам родительской компании myToys.de, считаем сотрудничество с Hermes в России очень символичным. Компания myToys.ru уделяет большое внимание качеству сервиса, оказываемому нашим покупателям на всех этапах покупки в интернет-магазине, поэтому мы особо ценим, что сеть пунктов выдачи Hermes работает и развивается в России также по принципу соблюдения единых стандартов качества предоставляемых сервисов, принятых во всей группе компаний Hermes по всему миру», - комментирует Балинт Ачаи, Директор по Операциям.

«Мы надеемся на очень плодотворную и эффективную совместную работу с myToys.ru. Пополнение клиентского портфеля Hermes Russia еще одной компанией группы ОТТО с привычными и отлаженными бизнес-процессами, подтверждает нашу приверженность высоким стандартам. Мы постоянно работаем над качеством и скоростью доставки, улучшаем систему уведомления покупателей, подстраивая ее под запросы каждого интернет-магазина, проводим телефонные опросы, по невыкупленным заказам, чтобы помочь интернет-магазинам выяснить причины отказов и эффективно работать над сокращением количества невостребованных посылок. В 2017 году мы сократили сроки доставки в 17 городов на 1-2 дня, сохранив при этом процент доставленных в срок посылок на уровне 98,5%, а это один из самых высоких показателей на рынке», - комментирует генеральный директор Hermes Russia Алексей Шулев.