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ЛОНДОН, February 15, 2018/PRNewswire/ -- Компания CoinGeek.com, - организатор конференции bComm [https://www.youtube.com/watch?v=xuaBuPuYbso&t ], запланированной на 18 мая 2018 года, рада сообщить о включении главного исполнительного директора Bitmain У Цзиханя в список авторитетных докладчиков на предстоящем мероприятии. У Цзихань присоединяется к Роджеру Веру, д-ру Крейгу Райту, Майклу Вуду из Expedia, стратегическому директору SBI Crypto Джерри Дэвиду Чану и ряду других ведущих лиц в сфере биткойна.

На сегодняшний день Bitmain входит в число самых известных компаний в мире криптовалют и является владельцем ряда брендов, включая Antminer, Antpool и Hashnest. У Цзихань - признанный лидер в сфере биткойна и отличное пополнение в списке докладчиков на конференции 18 мая.

Мероприятие, которое состоится на территории курортного комплекса Four Seasons в Гонконге и завершится вечеринкой, организуемой владельцем CoinGeek.com Кельвином Айром, станет знаковым событием на пороге признания Bitcoin Cash (BCH) единственным истинным биткойном.

Ведущим конференции станет исполнительный директор nChain Джимми Нгуен. По его словам, "2018-й станет решающим годом для развития ВСН и появления bComm. Мы надеемся, что эта конференция поможет нам объяснить коммерческим предприятиям, почему мы считаем ВСН залогом будущего биткойна и мира bComm. И это будет самым увлекательным событием в мире криптовалют!"

Регистрация [https://coingeek.com/conference ] участников конференции уже открыта, и за оплату в ВСН предусмотрена 50% скидка. Однако мы по-прежнему поддерживаем старые добрые кредитные карты.

Source:

CoinGeek.com

Эд Поуналл (Ed Pownall), Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , +44-7825-064776