Успех Новогоднего концерта-2018 подчеркнул статус Саньи как нового популярного направления для туристов всего мира

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САНЬЯ (SANYA), Китай, 15 февраля 2018 г. /PRNewswire/ -- Китайский Новый год - самый важный семейный праздник для всех жителей Поднебесной. Совместный просмотр Новогоднего гала-концерта по каналу ССTV - ведущей государственной телевизионной сети Китая, - уже стал традицией для китайских семей по всей стране. В полночь 16 февраля 2018 года на территории международного круизного терминала на острове Феникс в Санье состоялось красочное шоу фейерверков. Этот морской терминал стал одним из мест проведения параллельных сессий главного концерта страны по случаю наступления нового года Собаки по китайскому лунному календарю. К новогодним торжествам присоединились тысячи гостей из самых отдаленных уголков страны и из-за рубежа.

Основная сессия гала-концерта в Пекине была дополнена мероприятиями, параллельно проходившими в четырёх городах Поднебесной: Чжухае (пров. Гуандун), Тайане (пров. Шаньдун), Санье (пров. Хайнань) и Цяндуннане (пров. Гуйчжоу). Санья стала единственным городом, в котором праздничные представления состоялись одновременно и на суше, и в воздухе, и на воде.

В древности Санья была известна как «Лучэн» (что в переводе означает «город оленей»), и это старинное название часто вспоминают сегодня. Расположение города в самой южной точке острова Хайнань обеспечивает Санье стратегически важную роль в создании Морского Шёлкового пути 21-го столетия - предложенной правительством КНР инициативы, направленной на возрождение южных торговых маршрутов, некогда соединявших Китай с индийским субконтинентом, Ближним Востоком и Европой. Санья входит в число 200 самых красивых городов Поднебесной и считается одним из самых привлекательных городов мира - соответствующие рейтинги были недавно обнародованы Ассоциацией по исследованиям мировых городов и мирового бизнеса (WWRA) совместно с другими компетентными организациями. Этот единственный в Китае тропический морской курорт часто называют «восточными Гавайями».

Состоявшееся в Международном круизном терминале на острове Феникс представление, сочетавшее в себе современные светозвуковые технологии и продуманную программу, стало поистине незабываемым и захватывающим новогодним праздником на морском побережье. Продюсеры красочного шоу умело подчеркнули национальные и культурные характеристики Хайнаня, включая танец в бамбуковых шляпах в исполнении фольклорных ансамблей местных народностей ли и мяо. Использование современных технологий светозвукового сопровождения добавило концерту праздничной эмоциональности и позволило продемонстрировать прогресс в развитии туристического сектора класса «люкс» в Санье, а также растущий космополитизм города. Присутствие на сцене концерта победительниц международных и региональных отборочных туров конкурса Мисс Мира из восьми стран земного шара не только привело в восторг интернациональную аудиторию представления, но и повысило привлекательность города как модного туристического направления мирового класса. Статус столицы конкурса Мисс Мира вот уже третий год подряд служит важным фактором в повышении международного влияния Саньи как оживлённого туристического центра.

Своей мировой популярностью город обязан многочисленным туристическим ресурсам, в число которых можно включить островной ландшафт, кристально чистое небо и море, обширные песчаные пляжи и кокосовые рощи, а также многочисленные заливы и лагуны. Санья также славится разнообразием спортивных мероприятий на открытом воздухе, включая туры на моторных и парусных лодках, дайвинг, горный туризм, гольф и велосипедный спорт. Все эти активные виды отдыха позволяют гостям Саньи глубже познать весь шарм этого гостеприимного, динамичного и модного туристического центра, что подтверждается насыщенным графиком туристических мероприятий, проводимых здесь на суше, в воздухе и на воде.

Кроме того, Санья может похвалиться отличной транспортной инфраструктурой: в город легко добраться морским, воздушным или сухопутным транспортом. На сегодняшний день местный аэропорт принимает и отправляет международные рейсы в 23 страны мира, включая Японию, Казахстан, Малайзию, Россию, Сингапур, Южную Корею и Таиланд. Власти города активно развивают рынок круизного отдыха для туристов из Юго-Восточной Азии, используя для этого преимущества международного круизного терминала на острове Феникс и создавая крупнейший в Азии комплекс доков для круизных лайнеров. Перемещение между городом и многочисленными достопримечательностями, расположенными в его окрестностях, обеспечивается развитой транспортной сетью, включающей высокоскоростную железнодорожную магистраль, вертолёты, трамвайные маршруты и водные автобусы. Семнадцать международных гостиничных групп и 43 мировых отельных бренда учредили своё присутствие в Санье, обеспечив городу возможность предоставлять туристам из всех уголков земного шара индивидуальные туристические и курортные сервисы мирового класса. Стоит отметить, что открытие третьего отеля Atlantis, строительство которого продолжалось четыре года, запланировано на период новогодних праздников в этом году и станет очередным веховым этапом в трансформации городского туристического сектора. Более того, китайский дебют знаменитого шоу Avatar от Cirque Du Soleil, произведшего фурор более чем в 60 городах в 11 странах и регионах мира, также состоится в ближайшее время именно в Санье и подарит местным зрителям поистине эпический визуальный опыт.

Сегодня Санья, всеми силами стремящаяся завоевать статус туристического направления мирового класса, привлекает своим уникальным очарованием тропического рая всё большее число гостей из всех уголков земного шара. Санья стала единственным китайским городом, вошедшим в рейтинг Лучших туристических направлений мира-2017 (World's Top Places Worth Visiting) по версии издания The New York Times.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/642484/Sanya_Tourism_Development.jpg

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Вивьен Цяо (Vivian Qiao), 186 0897 8393, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.