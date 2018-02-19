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Магазин iG-store рассказал о трендах 2018 года в выборе бизнес-подарков и дружеских презентов

Понедельник, 19 Февраля 2018 10:52
Магазин iG-store рассказал о трендах 2018 года в выборе бизнес-подарков и дружеских презентов Фото из открытых источников

Магазин инновационных покупок iG-store рассказал о ключевых трендах в выборе оригинальных подарков для близких и коллег на 2018 год.

 

По мнению основателей iG-store, современные покупатели стремятся подчеркнуть свой хороший вкус и осведомленность в области последних достижений науки и техники, а также сделать подарок максимально полезным для его получателя. 

 

«В начале 2018 года в моду вошли бизнес-аксессуары из карбона. Портфели и портмоне из аэрокосмического углеволокна не только подчеркивают утонченный стиль владельца, но и отличаются высокой функциональностью. Так, например, сверхпрочный японский карбоновый кейс IZM Carbon, обладая легкостью пластика и прочностью стали, способен выдержать давление в несколько тонн», — утверждает директор по маркетингу магазина iG-store Егор Опарин.

 

Другие шедевры прогресса из карбоновой линейки iG-store также способны произвести впечатление на ваших деловых партнеров. Карбоновое портмоне, карбоновая авторучка или карбоновый зажим для купюр или кредитных карт — отличный способ продемонстрировать приверженность к модным трендам, оставаясь в официальных рамках. Японские производители грамотно подошли к вопросу дизайна, используя лучшие традиции английских и французских модных домов, специализирующихся на производстве аксессуаров, рассчитанных на респектабельных людей.

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Волкова Алена Опубликовано в Новости компаний   Теги Новости подарки

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