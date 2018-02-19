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«Термальные источники и снежные забавы» - Ляонин приглашает весь мир отпраздновать Новый год вместе

Воскресенье, 18 Февраля 2018 20:45
«Термальные источники и снежные забавы» - Ляонин приглашает весь мир отпраздновать Новый год вместе Фото из открытых источников

ШЭНЬЯН (SHENYANG), Китай, 14 февраля 2018 г. /PRNewswire/ -- Шопинг, дегустация местной кухни, пожелания удачи, песни и частушки... 6 февраля иностранные студенты Ляонинского университета из России, Афганистана, Таджикистана, Бенина и Кении в сопровождении представителей местных СМИ посетили Фушунь и Инкоу. Познакомившись с культурой маньчжуров и народными традициями обитателей долины Ляохэ, гости вместе с местными жителями поприветствовали приход китайского года Собаки.

 

На территории древнего городища Хету-Ала в Фушуне иностранные студенты посмотрели выступление маньчжурских народных ансамблей и услышали истории о славном прошлом здешних мест. На фестивале красных флагов в Инкоу они приняли участие в традиционной китайской ярмарке, где составляли частушки по случаю Праздника весны, учились писать иероглифы-пожелания счастья у местных каллиграфов и познакомились с другими обычаями китайских новогодних праздников.

 

«Здесь очень оживлённо. И повсюду нас окружают счастливые, весёлые люди. Я не только почувствовала атмосферу китайского Нового года, но и попробовала множество местных блюд. Я очень рада возможности принять участие в столь необычном мероприятии», - поделилась СЬЮЗАН КАРИМИ НДЖИРУ, кенийская студентка Ляонинского университета. Она назвала себя поклонницей «всего китайского». А это мероприятие позволило её лучше понять культуру Поднебесной.

 

Власти Ляонина вот уже три года подряд реализуют инициативу под тематическим названием «Термальные источники и снежные забавы - Приезжайте в Ляонин на Новый год!». Цель кампании заключается в создании ряд специальных продуктов и туристических маршрутов, связанных с темой мероприятия. Эта инициатива уже привлекла множество людей, получивших возможность насладиться местными обычаями.

 

Эффект от усилий по созданию бренда центра зимнего туризма уже начинает ощущаться. «Ляонин располагает богатыми ресурсами для зимнего туризма. Наша провинция может похвалиться уникальными традициями и народными обычаями. Мы приглашаем туристов из всех уголков земного шара отпраздновать китайский Новый год с нами!», - отметила Ван Сяоцзян, заместитель директора комитета по вопросам развития туризма пров. Ляонин.

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-жа Лью (Ms. Liu), +86 10 6307 4558

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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