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Китайский Новый год: восхитительный Чжухай поразил весь мир инновационным новогодним гала-концертом

Воскресенье, 18 Февраля 2018 18:25
Китайский Новый год: восхитительный Чжухай поразил весь мир инновационным новогодним гала-концертом Фото из открытых источников

ЧЖУХАЙ (ZHUHAI), Китай, 15 февраля 2018 г. /PRNewswire/ -- Новогодний обед в кругу всей семьи - пожалуй, самая важная традиция для китайского народа. И обязательным «атрибутом» такого семейного торжества является просмотр праздничного гала-концерта. 15 февраля этого года Чжухай – «витрина» реформ и открытости в южном Китае, - впервые провёл собственное мероприятие параллельно концерту на главной сцене страны.

 

На мосту, соединяющем Гонконг, Чжухай и Макао и являющемся одной из достопримечательностей этого региона, выстроились боевые расчёты беспилотных летательных аппаратов, автомобилей и надводных судов. Авиационная группа высшего пилотажа в окружении беспилотников, символизируя научно-технический потенциал и отвагу Гуандуна, выполнили различные фигуры в воздухе, чем потрясли 7 миллионов зрителей концерта по всему миру. 

 

Самый длинный в мире мост через морской пролив, строительство которого было закончено совсем недавно, соединил Чжухай с Гонконгом и Макао. В результате город стал важным узловым пунктом в стратегии развития региона Большого гуандунского залива. Этой ночью мост послужил потрясающим фоном и сценой для демонстрации технологически инновационного оснащения на земле, воде и в воздухе.

 

«Съемки чжухайского концерта проходили на мосту Гонконг-Чжухай-Макао и в океанариуме «Чимелун», что позволило продемонстрировать присущий городу дух открытости и новаторства», - отметил один из продюссеров мероприятия.

 

«Чжухай стремится завоевать себе статус новаторского центра в регионе Большого залива, располагающий современными и интернациональными платформами для создания инноваций, - прокомментировал мэр города Яо Ишэн (Yao Yisheng). - Процесс создания научно-технологических инноваций в Чжухае переживает этап активного роста - в нашем городе насчитывается свыше 1 400 высокотехнологичных предприятий, специализирующихся на разработке высокоточного и современного оборудования».

 

Участвовавшие в концерте беспилотные надводные суда производятся в Чжухае компанией Yunzhou Intelligent Technology Co., Ltd. (другое название - Oceanalpha). Власти города концентрируют своё внимание на развитии отраслей производства современного оборудования - судостроении, океанотехнике, аэрокосмическом секторе и железнодорожном транзите.

 

Согласно статистическим данным чжухайского Департамента пропаганды, в 2017 году общая добавленная стоимость местных высокотехнологичных предприятий достигла 30,687 млрд. юаней КНР, что составляет 27,8 процентов от показателя всех крупномасштабных отраслей промышленности. К 2025 году город получит статус национальной производственной базой гражданской авиации и выйдет на первое место в мире по объёмам выпуска океанотехнического оборудования.

 

Благодаря китайским технологическим инновациям, и особенно в сферах производства основного оборудования и инженерно-строительных разработок, мир смог лучше понять Поднебесную. И немалую роль в этом сыграли и разработки чжухайских специалистов, включая комплекс микро- и наноспутников с удалённым зондированием Чжухай-1, мост Гонконг-Чжухай-Макао, а также китайский AG600 (под кодовым названием «Куньлун») - самый большой в мире самолёт-амфибию.

 

В преддверии Нового года вновь состоялась прямая трансляция снятой в Чжухае красочной программы «Весенний танец львов». Барабаны и гонги наполнили Международный океанический курорт Чимелун звуками праздника и радости, а с ударами новогоднего колокола небо над мостом осветили яркие фейерверки, поздравляя всех китайцев мира с наступлением нового года. Благодаря параллельной сессии Гала-концерта, Чжухай становится площадкой для демонстрации китайских инноваций и приглашает к себе в гости весь мир.

 

Ссылки на визуальные приложения: 

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=306834  

 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-жа Ли (Ms. Li), тел.: +86-20-8310-7576

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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