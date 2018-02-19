Китайский Новый год: восхитительный Чжухай поразил весь мир инновационным новогодним гала-концертом

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ЧЖУХАЙ (ZHUHAI), Китай, 15 февраля 2018 г. /PRNewswire/ -- Новогодний обед в кругу всей семьи - пожалуй, самая важная традиция для китайского народа. И обязательным «атрибутом» такого семейного торжества является просмотр праздничного гала-концерта. 15 февраля этого года Чжухай – «витрина» реформ и открытости в южном Китае, - впервые провёл собственное мероприятие параллельно концерту на главной сцене страны.

На мосту, соединяющем Гонконг, Чжухай и Макао и являющемся одной из достопримечательностей этого региона, выстроились боевые расчёты беспилотных летательных аппаратов, автомобилей и надводных судов. Авиационная группа высшего пилотажа в окружении беспилотников, символизируя научно-технический потенциал и отвагу Гуандуна, выполнили различные фигуры в воздухе, чем потрясли 7 миллионов зрителей концерта по всему миру.

Самый длинный в мире мост через морской пролив, строительство которого было закончено совсем недавно, соединил Чжухай с Гонконгом и Макао. В результате город стал важным узловым пунктом в стратегии развития региона Большого гуандунского залива. Этой ночью мост послужил потрясающим фоном и сценой для демонстрации технологически инновационного оснащения на земле, воде и в воздухе.

«Съемки чжухайского концерта проходили на мосту Гонконг-Чжухай-Макао и в океанариуме «Чимелун», что позволило продемонстрировать присущий городу дух открытости и новаторства», - отметил один из продюссеров мероприятия.

«Чжухай стремится завоевать себе статус новаторского центра в регионе Большого залива, располагающий современными и интернациональными платформами для создания инноваций, - прокомментировал мэр города Яо Ишэн (Yao Yisheng). - Процесс создания научно-технологических инноваций в Чжухае переживает этап активного роста - в нашем городе насчитывается свыше 1 400 высокотехнологичных предприятий, специализирующихся на разработке высокоточного и современного оборудования».

Участвовавшие в концерте беспилотные надводные суда производятся в Чжухае компанией Yunzhou Intelligent Technology Co., Ltd. (другое название - Oceanalpha). Власти города концентрируют своё внимание на развитии отраслей производства современного оборудования - судостроении, океанотехнике, аэрокосмическом секторе и железнодорожном транзите.

Согласно статистическим данным чжухайского Департамента пропаганды, в 2017 году общая добавленная стоимость местных высокотехнологичных предприятий достигла 30,687 млрд. юаней КНР, что составляет 27,8 процентов от показателя всех крупномасштабных отраслей промышленности. К 2025 году город получит статус национальной производственной базой гражданской авиации и выйдет на первое место в мире по объёмам выпуска океанотехнического оборудования.

Благодаря китайским технологическим инновациям, и особенно в сферах производства основного оборудования и инженерно-строительных разработок, мир смог лучше понять Поднебесную. И немалую роль в этом сыграли и разработки чжухайских специалистов, включая комплекс микро- и наноспутников с удалённым зондированием Чжухай-1, мост Гонконг-Чжухай-Макао, а также китайский AG600 (под кодовым названием «Куньлун») - самый большой в мире самолёт-амфибию.

В преддверии Нового года вновь состоялась прямая трансляция снятой в Чжухае красочной программы «Весенний танец львов». Барабаны и гонги наполнили Международный океанический курорт Чимелун звуками праздника и радости, а с ударами новогоднего колокола небо над мостом осветили яркие фейерверки, поздравляя всех китайцев мира с наступлением нового года. Благодаря параллельной сессии Гала-концерта, Чжухай становится площадкой для демонстрации китайских инноваций и приглашает к себе в гости весь мир.

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