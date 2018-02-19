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"МАНЧЕСТЕР-СИТИ" становится партнером AVATRADE

Воскресенье, 18 Февраля 2018 14:31
&quot;МАНЧЕСТЕР-СИТИ&quot; становится партнером AVATRADE Фото из открытых источников

Дублин, February 13, 2018/PRNewswire/ -- Клуб Английской футбольной премьер-лиги "Манчестер-Сити" объявил о региональном партнерстве, рассчитанном на несколько лет, с онлайн-брокером AvaTrade. Партнерство коснется таких регионов, как Азия (в том числе Китай) и Латинская Америка.

 

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/639935/AvaTrade_MCFC_Joint_Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/639744/AvaTrade_Manchester_City.jpg )

 

AvaTrade является ведущим брокером финансового рынка с мировым именем; компания предоставляет клиентам качественно новый сервис за счет надежных и удобных в использовании решений и платформ.

 

Благодаря данному партнерству AvaTrade будет активно вовлекать клиентов в различные мероприятия и эксклюзивные совместные акции с клубом "Манчестер-Сити". Победители таких акций будут получать призы в виде атрибутики клуба и билетов на матчи "Сити" на стадион "Этихад".

 

Вот что сказал по этому поводу директор отдела по партнерствам "Манчестер-Сити" Дэмьен Уиллоуби: "Мы чрезвычайно рады объявить о партнерстве с AvaTrade. И "Манчестер-Сити", и AvaTrade ставят во главу угла интересы своих болельщиков и трейдеров соответственно, стремясь предоставить им как можно лучшие условия. Обе компании делают упор на инновации и являются ведущими в своих областях. С нетерпением ждем возможности начать работать с AvaTrade в этом сезоне и продолжить наше партнерство и далее!"

 

В свою очередь, генеральный директор AvaTrade Даире Фергюсон заявил следующее: "Настоящий лидер все время ищет новых побед. Наше партнерство с "Манчестер-Сити" задает новую планку в сфере финансовой торговли и способствует достижению нашей постоянной цели: инвестиции в наш рост и первоклассный сервис. Мы настроены очень позитивно на дальнейшее развитие этих отношений и совместное достижение новых целей".

 

Головной офис компании AvaTrade расположен в Дублине, еще 16 подразделений брокера находятся в разных странах мира. Деятельность AvaTrade контролируется финансовыми органами ЕС, Японии, Австралии, ЮАР, Британских Виргинских Островов и Ближнего Востока. Основная задача AvaTrade заключается в предоставлении возможности торговать уверенно с помощью инновационных и надежных платформ, сервиса высочайшего качества и бескомпромиссных принципов.

О футбольном клубе "Манчестер-Сити" 

Футбольный клуб "Манчестер-Сити" был основан в 1880 году, первоначально он назывался "Сент-Маркс Уэст Гортон". Название "Манчестер-Сити" клуб стал носить с 1894 года. "Ман-Сити" является обладателем Кубка Кубков, дважды выигрывал Премьер Лигу (в 2012 и 2014 годах) и пять раз побеждал в финалах Кубка Лиги. Клуб "Манчестер Сити" входит в состав холдинга City Football Group наряду с "Нью-Йорк-Сити", "Мельбурн-Сити" и еще 5 футбольными клубами.

 

В настоящее время главным тренером "Ман-Сити" является один из лучших специалистов современности Пеп Гвардиола. Домашние игры "Сити" в рамках розыгрыша АПЛ и Лиги Чемпионов проходят на впечатляющей 55-тысячной арене "Этихад Стэдиум", которая стала для клуба домашней с 2003 года. Стадион находится на территории "Этихад-Кампус", где также располагается Академия "Сити", современный тренировочный комплекс, построенный по последнему слову техники. В Академии также располагается стадион на 7 000 зрителей, где тренируются и играют женская и молодежная команды "Манчестер-Сити".

 

Подробнее о клубе можно прочесть здесь: www.mancity.com [http://www.mancity.com ]

 

О брокере AvaTrade 

Ведущий брокер Форекс и CFD AvaTrade возник в 2006 году. В настоящее время на платформе брокера можно торговать более чем 250 финансовыми инструментами, что включает в себя валютные пары (Форекс), акции, сырьевые товары, индексы, криптовалюты и биржевые опционы. В распоряжении клиентов AvaTrade инновационное мобильное приложение для трейдинга AvaTradeGO, услуги персонального менеджера и круглосуточная (кроме выходных) поддержка на 14 языках. AvaTrade радушно принимает клиентов любого уровня, при этом обеспечивает полную безопасность каждого трейдера за счет технологий шифрования и использования сегрегированных счетов.

Подробнее о брокере AvaTrade можно узнать на сайте https://www.avatrade.ru 

 

Контакты для СМИ 

Орли Гарини-Диль

 

Директор по связям с общественностью

+1 646 335 0738 (доб. 2125)

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Photo:

https://mma.prnewswire.com/media/639744/AvaTrade_Manchester_City.jpg 

https://mma.prnewswire.com/media/639935/AvaTrade_MCFC_Joint_Logo.jpg 

 

Source:

AvaTrade

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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