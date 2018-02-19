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Компания Bachmann & Welser и партнёры располагают возможностями для выпуска и монетизации банковских инструментов

Воскресенье, 18 Февраля 2018 14:10
Компания Bachmann &amp; Welser и партнёры располагают возможностями для выпуска и монетизации банковских инструментов Фото из открытых источников

ГОНКОНГ, February 12, 2018/PRNewswire/ -- Bachmann & Welser Global Group & Subsidiaries представили банковские инструменты для содействия клиентам в вопросах монетизации рабочего капитала в размере от 1 млн. долл. США. В число таких инструментов входят:

- BG - банковские гарантии  

- SBLC - резервные аккредитивы  

- LC - аккредитивы   (Logo: http://mma.prnewswire.com/media/623302/Bachmann_Welser_Capital_Limited_Logo.jpg )

 

Банковские инструменты используются во всех видах сделок, но главным образом – при импортно-экспортной торговле. Кроме того, некоторые из перечисленных выше инструментов можно продавать и покупать при помощи лицензированного брокера в рамках программ малой капитализации или высокой доходности.

 

Bachmann & Welser Global Group & Subsidiaries также помогают многим клиентам открывать собственные кредитные линии в банках и использовать все возможности банковских инструментов.

 

При работе с банковскими инструментами необходимо придерживаться строго регламентированных протоколов, находящихся под руководством МТП – Международной торговой палаты.

 

По этой причине команда собственных специалистов Bachmann & Welser оказывает клиентам поддержку в соблюдении всех требований, связанных с банковскими инструментами.

 

Монетизация банковских инструментов (BG или SBLC) представляет собой процесс ликвидации действующего банковского инструмента с его конвертацией в платёжное средство - например, в наличную валюту.

 

Монетизация может осуществляться с правом регресса (согласованные условия погашения ссуды) или без него (без погашения).

Оба варианта имеют LTV (коэффициент "кредит/залог"), предоставляемый после выполнения всех нормативных требований и начала переговоров.

Bachmann & Welser Global Group и дочерние предприятия располагают собственными средствами монетизации и сотрудничают с первоклассными партнёрами, в число которых входят ведущие банки мира, в вопросах монетизации банковских инструментов для клиентов по всему земному шару.

 

Bachmann & Welser Global Group & Subsidiaries принимают к рассмотрению и заявки на монетизацию банковских инструментов, выданных любыми финансовыми учреждениями или банками.

 

Единого универсального подхода к монетизации банковских инструментов не существует, поскольку при принятии решения следует учитывать множество различных факторов. Например:

- Рейтинг банка, выдавшего инструмент;

- Рейтинг и юрисдикцию банков-реципиентов;

- Жизнеспособность проекта;

- Предполагает ли проект прямую выплату или заключение торговой сделки;

- Номинальную стоимость банковских инструментов и т.д.

 

Монетизация банковских инструментов является эффективным способом привлечения средств для проектов, и поэтому все наши решения в этой сфере требуют предоставления краткого описания проекта для нужд соблюдения нормативных требований. После завершения проверки на соответствие клиентам предоставляются подробные условия и LVT, основанные на предоставленной ими информации.

Мы имеем возможность монетизировать лизинговые и приобретённые инструменты, однако в первом случае коэффициент LVT будет ниже.  

Bachmann & Welser Global Group & Subsidiaries предлагают прямые наличные выплаты, а

также частичные выплаты с использованием оставшихся сумм для вывода клиентов на торговые

площадки.

 

Дельный совет  

Всем клиентам, располагающим банковскими инструментами или планирующими оформить такие инструменты, как SBLC или BG, в целях финансирования проектов, рекомендуется проконсультироваться со специалистами Bachmann & Welser, и желательно сделать это до выдачи инструмента. Многие клиенты в конечном итоге оказываются с простой бесполезной бумажкой на руках, что зачастую связано с недостаточной компетенцией банков или финансовых учреждений, выдавших такие инструменты.

 

- КОМПАНИЯ BACHMANN & WELSER GLOBAL GROUP & SUBSIDIARIES ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В СОЮЗЕ КОМОРСКИХ ОСТРОВОВ И ШОТЛАНДИИ. МЫ СОБЛЮДАЕМ ВСЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИНСПЕКЦИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЕЛИКОБРИТАНИИ. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОДКОНТРОЛЬНОЙ ПАРТНЁРСКОЙ КОМПАНИИ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОСЛЕ СОБЛЮДЕНИЯ ВСЕХ ФОРМАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ. 

По всем вопросам относительно монетизации обращайтесь к нашим специалистам по электронной почте или телефону:  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  Тел.: +44(0)131-357-0361

 

Контактная информация для представителей СМИ:

Сара Аткинс (Sarah Atkins)

менеджер по связям со СМИ

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Photo:

http://mma.prnewswire.com/media/623302/Bachmann_Welser_Capital_Limited_Logo.jpg 

 

Source:

Bachmann & Welser Global Group & Subsidiaries

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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