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Делая акцент на комплексных решениях 5G, ZTE становится лидером отрасли накануне коммерческого внедрения сетей нового поколения

Воскресенье, 18 Февраля 2018 12:01
Делая акцент на комплексных решениях 5G, ZTE становится лидером отрасли накануне коммерческого внедрения сетей нового поколения Фото из открытых источников

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 13 февраля 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), крупный международный поставщик телекоммуникационных решений, а также корпоративных и потребительских технологий для мобильного Интернета, в числе первых осознала возможности, открывающиеся технологиями 5G и разработкой стратегий сетей будущего на фоне приближающегося масштабного внедрения мобильных сетей 5-го поколения.  

 

Делая акцент на комплексных решениях 5G, компания приложила все усилия для формулировки стандартов, проведения проектно-конструкторских разработок и валидации технологий 5G в стремлении завоевать лидерские позиции в сфере ключевых технологий, коммерциализации и извлечения экономии от масштабов для следующего поколения мобильных сетей.

 

Непрерывное внедрение отраслевых стандартов для передовых технологий 5G

 

ZTE сделала большую ставку на 5G, подкрепив её командой из более чем 4 500 специалистов в сфере высоких технологий, задействованных в проектно-конструкторских проектах, обеспеченных ежегодными инвестициями в размере трёх миллиардов юаней.

 

В дополнение к лидерству в продвижении технологий многоканального ввода-вывода (MIMO), которые будут играть ведущую роль в значительном повышении эффективности спектра и пропускной способности сети, расширении покрытия в эпоху 5G, компания ZTE первой применила технологии 5G в сети 4G, досрочно обеспечив возможность коммерческого развёртывания сетей 5G и повысив эффективность спектра сети 4G в восемь раз.

 

Своевременные шаги помогли и операторам, и пользователям извлечь выгоду из технологий нового поколения, одновременно ускорив прогресс внедрения Massive MIMO на фоне непрерывного создания инноваций. Это также позволило внести вклад в разработку технологических концепций, включая предоставление результатов различных тестов для разработки стандартов 5G.

 

Дабы удовлетворить потребности массового доступа к сетям 5G, была предложена концепция отраслевого неортагонального многопользовательского доступа (NOMA), а в качестве лучшего кандидата было выбрано решение многопользовательского совместного доступа (MUSA) от ZTE.  Это решение позволяет системе поддерживать в 3-6 раз большее число пользователей, осуществляющих доступ с применением одних и тех же временно-частотных ресурсов, обеспечивая по-настоящему бесконфликтное распределение и значительно сокращая объёмы потребления энергии терминалами.

 

В рамках второго этапа тестирования 5G в Китае технология MUSA продемонстрировала производительность на уровне 90 миллионов соединений/МГц/час, что значительно превышает эталонный критерий, установленный Международным союзом электросвязи (МСЭ).

 

Благодаря оригинальности передовой технологии MUSA, ZTE, как первый разработчик, возглавила процесс внедрения NOMA рабочей группой №1 3GPP RAN, отвечающей за разработку спецификаций физического слоя радиоинтерфейса (радиослой 1) для 5G New Radio (NR), тем самым создав стимул для масштабного внедрения промышленных стандартов.

 

В то же время, располагая обширными возможностями в сфере проектирования и разработки чипсетов, компания ZTE блок формирования модулирующих сигналов нового поколения (NG BBU) с высочайшими в отрасли показателями интеграции. Разработка основана на запатентованном высокопроизводительном чипе радиомодема для векторной обработки. Выпуск блока последовал за разработкой легчайшей и самой маленькой из существующих сегодня активных антенных систем 5G (AAU) на базе интегрированного цифрового IF-чипа.

 

В ходе первого и второго этапов тестирования технологий 5G в Китае базовая станция 5G от ZTE не только полностью удовлетворила базовые требования, но и успешно прошла высокочастотные полевые испытания 26 ГГц, продемонстрировав поистине потрясающие эксплуатационные показатели в пустом пространстве. На сегодняшний день компания уже приступила к третьему этапу тестирования 5G с применением полного спектра продуктов для сетей нового поколения, а также завершила выпуск оборудования на рынок и комплексную отладку коммерческих решений.

 

Лидерство в коммерциализации технологий 5G и создание глобального портфеля путём выхода на рынки высоких технологий

 

Принимая во внимание многочисленные инновации ZTE в сфере 5G, несколько ведущих мировых мобильных операторов выбрали компанию в качестве технологического партнёра.

 

В 2017 году ZTE заключила партнёрские соглашения с более чем с 20 ведущими операторами мира в целях сотрудничества в вопросах сетей нового поколения, включая, в частности, открытие первой в Китае докоммерческой базовой станции 5G совместно с China Mobile, проведение первых эксплуатационных испытаний совместно с японской SoftBank и создание первой в Европе докоммерческой сети 5G.

 

Операторы буквально выстраиваются в очередь, чтобы посотрудничать с ZTE в коммерциализации 5G, включая разработку стратегий и проведение полевых испытаний. Вот лишь несколько примеров: Telefonica и ZTE провели тестирование сетевой архитектуры и испытание сети 5G под нагрузкой, а в дальнейшем планируют выполнить валидацию комплексных решений 5G. Orange планирует в 2018 году провести совместно с ZTE распределённые независимые испытания сетевой архитектуры 5G в Европе. China Mobile и ZTE создали в провинции Гуандун экспериментальную сеть, близко имитирующую реальную среду 5G, с целью валидации непрерывной работоспособности сети, и планируют в текущем году расширить масштабы экспериментальной сети на всю территорию Гуанчжоу. При проведении первых докоммерческих испытаний 5G в Сюнане и Сучжоу компания China Telecom выбрала ZTE для изучения инновационных сценариев прикладного применения этих технологий в вертикальных сегментах отрасли. Кроме того, China Telecom создала новую площадку для открытых эксплуатационных испытаний 5G NR, а ZTE осуществила верификацию сервиса, достигнув пикового показателя в 2 Гб/с для одного UE.

 

В ноябре 2017 года ZTE заключила с Qualcomm и China Mobile партнёрское соглашение о совместном проведении первого в мире тестирования комплексной системы по стандарту 3GPP R15, с полноценным использованием сверхширокой полосы пропускания и нулевым временем ожидания в сети 5G.

 

Компания выпустила ряд продуктов для коммерческих сценариев применения 5G, включая линейку средств доступа, гибкие и эффективные решения для базовых сетей 5G, а также другие устройства, охватывающие высокий и низкий частотные диапазоны и позволяющие операторам полностью подготовиться к масштабному коммерческому внедрению сетей 5G в 2019 году.

 

Создание самой конкурентоспособной коммерческой сети 5G с передовыми показателями экономии от масштаба

 

На сегодняшний день, цель всех правительств и операторов в мире - обеспечить наличие в своих странах коммерческих сетей 5G к 2020 году. Власти Китая планируют к этому сроку создать первую в мире коммерческую сеть 5G. Предвидя коммерческие преимущества от крупномасштабного внедрения технологий нового поколения в Поднебесной, компания ZTE планирует повысить темпы доработки и оптимизации своих инфраструктурных продуктов 5G и значительно повысить их масштабируемость, предоставляя операторам по всему миру самое конкурентоспособное оборудование для коммерческих сетей 5G и одновременно обеспечивая себе лидерские позиции с точки зрения экономии от масштабов.

 

В эпоху 5G дуплексная связь с временным разделением, или TDD, будет играть ещё более важную роль в новом спектре 5G. Используя продвинутые технологии TDD, ZTE предлагает вселинейные, мультисценарные и гибкие решения 5G, подкрепляемые обширным опытом компании в вопросах разработки продуктов и эксплуатации сетей. На долю компании вот уже несколько лет подряд приходится треть всех мировых поставок оборудования для TDD. ZTE планирует в полной мере использовать преимущества своих разработок, совершенных во времена 4G, в целях обеспечения прочного фундамента для современного коммерческого внедрения 5G и экономии значительных средств.

 

Крупнейшая коммерческая сеть 5G в Китае принесёт с собой колоссальную экономию масштаба и предоставит операторам многочисленные преимущества как с точки зрения опыта взаимодействия, так и в аспекте сокращённых затрат.

 

На сегодняшний день решения 5G от ZTE обеспечивают гибкую поддержку различных сценариев и предоставляют основу для развёртывания самых рентабельных сетей. Лидерские позиции ZTE высоко оценивает знаменитая консалтинговая фирма Ovum. По данным обнародованного ей отчёта, с точки зрения шести основных категорий продуктов 5G - технологий Massive MIMO, базовых станций 5G, ВЧ-оборудования, backhaul/fronthaul-интерфейсов, базовых сетей и терминалов 5G, - ZTE является одним из двух единственных в мире поставщиков, предоставляющих весь спектр комплексных решений 5G, что обусловлено их всеобъемлющим и глубоким пониманием всех потребностей сетей 5G.

 

Учитывая передовой статус ZTE в трёх ключевых аспектах технологий 5G - коммерциализации, экономии от масштаба и инновационных разработках ключевых технологий, - международный телекоммуникационный провайдер прогнозирует, что компания сохранит свои позиции и в эпоху 5G, продвигая коммерческое внедрение сетей нового поколения по всему миру.

 

О компании ZTE

 

ZTE является поставщиком современных телекоммуникационных систем, мобильных устройств и корпоративных технологических решений для потребителей, операторов, частных компаний и клиентов из государственного сектора. В рамках своей стратегии компания стремится предоставлять клиентам интегрированные комплексные инновации для повышения производительности и обеспечения дополнительной ценности по мере конвергенции телекоммуникационного и информационно-технологического секторов. Предприятие зарегистрировано на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня (код акций Н: 0763.HK / код акций А: 000063.SZ). Продуктами и сервисами ZTE пользуются свыше 500 операторов в более чем 160 странах мира. ZTE направляет десять процентов своей ежегодной прибыли на проектно-конструкторские разработки и играет ведущие роли в международных организациях, отвечающих за установление отраслевых стандартов. Компания придерживается принципов корпоративной социальной ответственности и является членом Глобального пакта ООН. Для получения более подробной информации посетите www.zte.com.cn.

 

Контактная информация для представителей СМИ:

Маргарет Ма (Margaret Ma)                                                       

ZTE Corporation                                                 

Tel: +86 755 26775189                                      

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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