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Mango Startups объединяет венчурное финансирование и ICO

Суббота, 17 Февраля 2018 22:26
Mango Startups объединяет венчурное финансирование и ICO Фото из открытых источников

НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK), 13 февраля 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания Mango Startups объявила о первом первичном предложении монет (ICO) для латиноамериканского фонда венчурного капитала. Mango Startups воспользуется технологиями блокчейна, дабы предоставить заинтересованным инвесторам возможность осуществить начальные капиталовложения в развивающиеся технологические компании. Фонд будет инвестировать проекты в диверсифицированном портфеле, включающем до 24 технологических стартапов из стран Латинской Америки. Данная инициатива направлена на обеспечение прозрачности и ликвидности, а также чёткой стратегии выхода для инвесторов.

 

В последние годы в мире идёт оживлённая дискуссия относительно инновационных форм инвестирования, а во всех уголках земного шара активно развиваются экосистемы стартапов. Однако, на фоне этого ажиотажа из виду упускаются несколько достаточно серьёзных проблем, лежащих в основе бизнес-модели венчурного финансирования: уменьшение суммы ликвидности на выходе и продолжительность периода неликвидности. Mango Startups эффективно решает эти проблемы.

 

«Наша основная задача заключается в демократизации венчурных инвестиций и преобразование традиционной отрасли венчурного капитала как для стартапов, так и для инвесторов. Мы приносим дополнительную ценность обеим сторонам процесса, применяя для этого наш обширный опыт коучинга и проверенные методы комплексной правовой оценки. Мы предоставляем ликвидность, прозрачность и инклюзивность в блокчейне», - отмечает Эми Лебендикер (Ami Lebendiker), соучредитель Mango Startups. 

 

Лебендикер координирует деятельность cети Latin America Accelerator Network (RETEI).  Охватывая свыше 1 000 стартапов, эта сеть предоставляет инвесторам на выбор громадный пул предпринимателей и проектов различных масштабов. Все входящие в портфель стартапы должны отвечать трём следующим условиям:

 

Они должны быть "выпускниками" известного бизнес-инкубатора;

Все проекты должны находиться на точке самоокупаемости и в начале этапа роста;

Они должны предоставлять сервисную платформу или продукт со способностью к расширению присутствия на глобальном уровне.

Только лучшие компании получат инвестиционное финансирование и станут частью портфеля Mango Startups. Эта инициатива предоставляет инвесторам доступ к диверсифицированному портфелю, одновременно поддерживая ликвидность их капиталовложений.

 

«Точно также, как краудсорсинг открыл доступ к инвестициям в стартапы широкой общественности, мы надеемся, что Mango Startups, предлагая ликвидность и инклюзивность, привлечёт инвесторов в активно развивающиеся регионы Латинской Америки, позволив им избежать очевидных рисков, связанных с инвестированием отдельных начинающих компаний», - прокомментировал финансовый директор Фернандо Арриола (Fernando Arriola).

 

Предварительный процесс ICO от Mango Startups стартует 1 марта 2018 года с бонусом в размере 33%. После завершения ICO в продажу на криптовалютных биржах поступит токен на базе эфириума.  

 

Контактная информация для представителей СМИ:

 

Эми Лебендикер (Ami Lebendiker) Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., +61 458345887 

По вопросам участия обращайтесь: www.mangostartups.com.

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Фото - https://mma.prnewswire.com/media/639160/Mango_Startups_ICO.jpg

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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