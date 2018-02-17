Шэньянское «письмо из дома» молниеносно облетело весь Китай

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ШЭНЬЯН (SHENYANG), Китай, 12 февраля 2018 г. /PRNewswire/ -- 6 февраля среди пользователей WeChat в 12 китайских городах разгорелась оживлённая дискуссия. В крупнейших газетах этих городов и на их официальных страницах в WeChat появились одинаковые заголовки: город Шеньян инициирует кампанию «Три приглашения домой» для привлечения талантливых специалистов.

Дабы стимулировать инновации и экономическое преобразование устаревшей промышленной базы, муниципальное правительство города организовало компанию «Добро пожаловать домой! Наши соотечественники, одноклассники и собратья по оружию». Кроме привлечения инвестиций и ведущих специалистов в различных областях, эта инициатива также направлена на создание платформы, мотивирующей представителей трёх целевых групп возвращаться в Шэньян и вносить свой вклад в развитие города.

На сегодняшний день кампания идёт полным ходом и уже охватила весь Китай. Местные СМИ Шэньяна и ещё 11 китайских городов, включая Гуанчжоу, Чунцин и Далянь, 6 и 7 февраля опубликовали новостные статьи о шэньянской инициативе по привлечению в регион талантливых специалистов. Кампания и её блестящие перспективы стали горячей темой для обсуждений среди жителей этих городов.

Согласно статистическим данным, благодаря скоординированному проведению в 12 регионах страны, кампания властей Шэньяна охватила более чем 10-миллионную аудиторию вне сети и ещё свыше 6 миллионов пользователей Интернета. О Шэньяне разом заговорили все, а выходцы из этих краёв почувствовали тоску по родине. Столица провинции Ляонин стала одной из самых обсуждаемых тем в китайском Интернете.

Менеджер по фамилии Чжан, работающий в финансовом учреждении в восточно-китайском городе Сучжоу, написал на официальной странице городской газеты Шэньяна в WeChat: «Прочитав сегодня утренний выпуск газеты, я почувствовал огромное тепло. Как будто мама позвала своего сына домой обедать. Я думаю, пришло время возвращаться».

А Хуэй, три года назад открывший своё дело в южно-китайском Гуанчжоу, отметил в блоге на портале Weibo: «Я хочу сохранить эту газету, ведь именно она положила начало моему возвращению домой». Многие читатели городской газеты оставили сообщения на Интернет-портале издания, выразив желание вернуться домой: «Я хочу сделать что-то хорошее для родного города» «Я возвращаюсь в Шэньян вместе со всей своей семьёй».

Добро пожаловать домой! Братья и сёстры! Шэньян со всей искренностью приглашает к себе талантливых и перспективных специалистов и планирует полагаться на них в вопросах стимулирования местного развития посредством разнообразных бизнес-проектов. Пусть все, кто разделяет любовь к Шэньяну, увидят и поймут, какие обширные возможности ждут их на этой земле!

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-жа Лью (Ms. Liu), тел.: 86 10 63074558