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Yadea названа региональным спонсором Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ в Азии

Суббота, 17 Февраля 2018 20:33
Yadea названа региональным спонсором Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ в Азии Фото из открытых источников

ШАНХАЙ (SHANGHAI), 13 февраля 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания Yadea, лидер рынка мотоциклов, велосипедов и скутеров с электроприводом, названа региональным спонсором Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™. Вместе с этим статусом компания получила ряд спонсорских прав, в том числе размещение рекламы на светодиодных панелях во время турнира, участие в билетной программе и право на ассоциацию с брендом в азиатском регионе.

 

Ознакомьтесь с мультимедийным пресс-релизом здесь:

https://www.multivu.com/players/English/8272551-yadea-2018-fifa-world-cup/

 

Сотрудничество с FIFA открывает новую главу в истории Yadea, подтверждая её статус в качестве бренда мирового класса и содействуя дальнейшему расширению мирового присутствия компании.  Основанная в 2001 году компания Yadea производит электромотоциклы, велосипеды и скутеры премиум-класса. Кроме производственной деятельности предприятие также проводит активную научно-исследовательскую работу, а также развивает международную дистрибьюторскую сеть, позволяющую поставлять продукцию Yadea в 66 стран мира.

 

«Для компании Yadea большая честь стать региональным спонсором Чемпионата мира по футболу FIFA-2018™ в Азии. Этот турнир является одним из самых популярных событий в мире спорта, и поэтому идеально вписывается в нашу стратегию международной экспансии и завоевания премиального сегмента рынка, - отметил президент Yadea Technology Group Лью Йемин (Liu Yeming). -  Наша компания планирует согласовать свои региональные рекламные кампании с проведением предстоящего Чемпионата мира, что позволит нам привлечь футбольных болельщиков и познакомить обширную аудиторию с нашими электромотоциклами, велосипедами и скутерами премиум-класса».

 

«Мы рады приветствовать Yadea в ряду наших региональных спонсоров и с нетерпением ждём начала сотрудничества, цель которого - увеличить число поклонников футбола в столь важном для FIFA регионе, - прокомментировал коммерческий директор федерации Филипп Ле Флок (Philippe Le Floc'h). -  Yadea привлекает молодёжь и пропагандирует экологически устойчивый образ жизни, а эти два аспекта крайне важны для нас».

 

В последние годы компания концентрируется на стратегическом освоении премиального сегмента рынка и следует принципу «создания продуктов, дающих потребителям чувство комфорта и благополучия». Yadea заключила партнёрские соглашения с американским производителем электромотоциклов Lightning Motors, известной австрийской дизайнерской фирмой KISKA, австрийской компанией Swarowski, японской Panasonic и т.д. Кроме того, предприятие располагает единственной корпоративной лабораторией национального уровня, аккредитованной Китайской национальной службой аккредитации по оценке соответствия (CNAS). Деятельность лаборатории направлена на разработку мотоциклов гоночного класса, внедрение интеллектуальных технологий автомобильного уровня и предоставление сервисов класса 4S.

 

 

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Ивен Лью (Even Liu), 86 15121142871, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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