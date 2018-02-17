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CoinGeek.com объявляет новый конкурс на токенизацию Bitcoin Cash (BCH)

Пятница, 16 Февраля 2018 15:39
CoinGeek.com объявляет новый конкурс на токенизацию Bitcoin Cash (BCH) Фото из открытых источников

ЛОНДОН, February 12, 2018/PRNewswire/ -- CoinGeek.com [https://coingeek.com/partnerships-and-contests ] объявляет конкурс на создание новых технологических прорывов в сфере блокчейна BCH. Призовой фонд конкурса составляет эквивалент 5 млн. фунтов стерлингов в Bitcoin Cash.

 

За свою короткую жизнь Bitcoin Cash уже успела доказать, что оригинальная концепция Сатоси Накамото может быть реализована в сети, то есть продемонстрировала возможность массового внутричейнового масштабирования с использованием современных технологий.

 

В результате ВСН получает возможность поддерживать токенизацию активов и платежей в собственной криптовалюте.

Цифровые токены являются ключом к поддержке широкого спектра транзакций, поскольку они позволяют активу, существующему в реальном мире - или в любом случае не в блокчейне, - участвовать в блокчейновой транзакции.  

 

Задача участников конкурса: разработать обобщённую систему или набор взаимодействующих систем, обеспечивающих:

- решение для эмитента, позволяющее ему:

- безопасно создавать токены;

- перечислять токены в электронные кошельки пользователей;

- получать токены от пользователей; 

- и безопасно уничтожать токены, превращая их в первоначальную криптовалюту в конце их жизненного цикла

- Пользовательское решение, способное встраиваться в существующие криптовалютные кошельки или сосуществовать с такими кошельками и позволяющее пользователям просматривать свои текущие активы, продавать их или выкупать

- Аудиторское решение, дающее третьей стороне возможность безопасно и независимо подтверждать статус всех выпущенных токенов в блокчейне

 

Все конкурсанты смогут воспользоваться объектами интеллектуальной собственности от ведущего разработчика блокчейновых технологий nChain: CoinGeek предоставит участникам конкурса доступ и лицензии (с ограничением применения в блокчейне Bitcoin Cash) на использование определённых активов из портфеля патентов nChain при создании своих решений.

 

Владелец CoinGeek.com, Кельвин Эйр (Calvin Ayre) прокомментировал: "Наша фирма твёрдо уверена в том, что ВСН является единственным истинным блокчейном, который переживёт сегодняшний период опасений, неуверенности и сомнений в отношении криптовалют. Поэтому мы хотим предоставить ВСН все необходимые для этого инструменты. Токенизация является очередным шагом на пути к созданию лучшей в мире монеты, обладающей не только всеми компонентами исходной концепции Сатоси, но и дополнительными характеристиками, подчеркивающими стабильное лидерство ВСН".

 

Контактная информация:

Создание оптимизированных сценариев прикладного применения ВСН - задача важная, но это лишь начало. Мы также инициируем кампании по ознакомлению коммерческих предприятий со всеми преимуществами внедрения Bitcoin Cash – небольшими комиссионными сборами, быстрой платёжной системой и т.д. Вершиной этой информационно-просветительской деятельности станет наша конференция CoinGeek Conference [https://coingeek.com/events/coingeek-conference-2018], которая пройдёт в Гонконге в мае этого года.

 

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт

https://coingeek.com/partnerships-and-contests 

 

Source:

CoinGeek.com

 

Контактная информация для представителей СМИ: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или +44 7825 064776

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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