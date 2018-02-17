JA Solar поставляет моно-модули PERC для израильской солнечной фермы мощностью 250 МВт

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ПЕКИН (BEIJING), 12 февраля 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания JA Solar Holdings Co., Ltd. (код NASDAQ-NMS: JASO) («JA Solar»), один из крупнейших в мире производителей продуктов для солнечной энергетики, сегодня сообщила о поставке модулей для электростанции мощностью 250 МВт в Ашалиме. Это крупнейший в Израиле проект коммунального масштаба с использованием моно-модулей PERC от JA.

Проект реализует крупная электроэнергетическая компания Electricite De France S.A. ("EDF") совместно с ведущей израильской фирмой в сфере возобновляемых источников энергии Clal Sun Ltd. Застройщиком выступит BELECTRIС - один из крупнейших в мире подрядчиков по установке солнечных электростанций и поставщиков услуг по проектированию, материально-техническому обеспечению, строительству, эксплуатации и обслуживанию подобных объектов. После окончания работ электростанция, значительно сокращающаяся уровень загрязнения и способствующая развитию возобновляемой энергетики в регионе, станет крупнейшей в Израиле и 5-й по величине в мире.

Расположенная в пустыне Негев станция является частью комплекса активов общей мощностью 250 МВт, объединяющего объекты генерации солнечной тепловой и фотоэлектрической энергии. Фотоэлектрическая станция мощностью 35 МВт была подключена к распределительной сети в декабре 2017 года. JA Solar является единственным поставщиком модулей для данного проекта, предоставляющим высококачественные продукты на базе технологии PERC. JA Solar владеет основным патентом на технологию PERC, обеспечивающую модулям сниженный коэффициент световой деградации и позволяющую им демонстрировать отличные эксплуатационные показатели в условиях пустынь с высокими перепадами температуры и интенсивным ультрафиолетовым излучением. Отличаясь повышенной надёжностью и эффективностью, модули PERC от JA Solar служат твёрдой гарантией стабильного производства электроэнергии.

Г-н Цао Бо (Cao Bo), вице-президент JA Solar, прокомментировал: «Мы рады быть партнёрами таких мировых гигантов, как EDF, Clal Sun и BELECTRIC в совместном развитии израильского рынка солнечной энергетики. На долю JA Solar приходится самая большая доля рынка в регионе. Мы полагаем, что это сотрудничество наглядно демонстрирует ценовую привлекательность и технологическую инновационность наших солнечных модулей на ряду с их высокой производительностью. С готовностью продолжим вместе с лидерами отрасли реализовывать новые бизнес-возможности по всему миру, предоставляя нашим международным партнёрам и клиентам продукты и сервисы высочайшего качества».

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