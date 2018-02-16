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Компания Huawei FusionCube получает позиции лидера в магическом квадранте Gartner благодаря решению в области создания гиперконвергентной инфраструктуры

Четверг, 15 Февраля 2018 23:18
Компания Huawei FusionCube получает позиции лидера в магическом квадранте Gartner благодаря решению в области создания гиперконвергентной инфраструктуры Фото из открытых источников

ШЕНЬЧЖЕНЬ, Китай, 9 февраля, 2018 г. /PRNewswire/ -- Gartner, известная глобальная компания в области консультаций по ИТ, выпустила магический квадрант (*) рынка провайдеров гиперконвергентной инфраструктуры (**). В данном обзоре компанию Huawei назвали лидером. Компания Huawei убеждена, что ее успех на глобальных рынках, компетенции в области технологий и конкурентоспособность привели, в результате, к разработке FusionCube -- решения для создания гиперконвергентной инфраструктуры.

 

Магический квадрант Gartner  для рынка разработчиков гиперконвергентной инфраструктуры, оценивает поставщиков решений по двум аспектам: полнота видения и способность к реализации. Huawei убеждены, что тот факт, что в этот раз продукт FusionCube был назван лидером, по мнению исследования Gartner, является выражением высокого признания гиперконвертируемых предложений Huawei со стороны клиентов и консалтинговых компаний.

 

Решение Huawei FusionCube — это гиперконвертируемая инфраструктура центров обработки данных. Решение применяется к таким сценариям, как частная облачная среда предприятий, платформа виртуализации, облачная среда рабочего компьютера, филиалы и хранилища данных. Оно не только поддерживает основные платформы виртуализации, такие как Huawei FusionSphere, VMware vSphere и KVM, но также поддерживает основные платформы баз данных, включая SAP HANA, Oracle, IBM DB2 и Sybase. Обеспечивая максимальную производительность, легкое управление и непревзойденную стратегию непрерывности услуг, Huawei FusionCube нацелены на достижение лидерских позиций  в преобразовании инфраструктуры облачных технологий.

 

 «Время гиперконверсии прибыло. Huawei находится на переднем крае гипер-конвергентного технологического пространства и является основоположником, способствующим разработке решений для эффективного слияния гиперконвергентных и облачных платформ. Продукты Huawei в сфере гибридного облака стали предпочтительным выбором тех клиентов, которые заинтересованы в снижении общей стоимости владения собственностью», - сказал Цю Лонг, вице-президент подразделения ИТ продуктов и президент линейки продуктов Huawei для обеспечения работы серверов. «Тот факт, что Huawei выходит на  позиции лидера, знаменует собой новую отправную точку для нас. Мы будем продолжать работать с партнерами и упрочнять нашу позицию открытыми инновациями, чтобы способствовать продвижению наших клиентов в сфере перехода в цифровые технологии».

 

В настоящее время решение FusionCube от Huawei широко используется во многих отраслях, таких как финансы, правительство, СМИ и информация, транспорт, здравоохранение и образование, обслуживая множество клиентов, включая банк China Everbright Bank, группу China Pacific Insurance Group, телеканал TF1 (Франция), компании Infocast, Sinopec, корпорацию COFCO Coca-Cola. Huawei FusionCube, являясь основоположником на рынке создания гиперконвертированных инфраструктур, использует преимущества инновационных технологий, чтобы привнести новые возможности для создания облачных сред предприятий, что делает Huawei идеальным партнером для предприятий на пути их перехода в цифровые технологии.

 

Чтобы узнать подробнее о решениях создания гиперконвертированных инфраструктур FusionCube компании Huawei, перейдите по ссылке http://e.huawei.com/en/products/cloud-computing-dc/servers/fusioncube.

 

О (*)Магическом квадранте Gartner:

 

Магический квадрант – это кульминация исследований на определенном рынке, предлагающая широкий обзор позиций конкурентов на этом рынке. Применяя графическую трактовку и единый набор критериев оценки, Магический квадрант помогает быстро определить насколько хорошо поставщики технологий соответствуют своим заявленным видениями и насколько хорошими профессиональными характеристиками они обладают в сравнении со точкой зрения Gartner.

 

Исследования Gartner Методологии: http://www.gartner.com/technology/research/methodologies/research_mq.jsp

 

(**) Gartner: Магический квадрант рынка провайдеров гиперконвергентной инфраструктуры, 6 февраля 2018 г, Джон МакАртур и соавторы.

 

Gartner не выдает рекомендации каким- либо поставщикам, продуктам или услугам, представленных в исследовательских публикациях, и не рекомендует пользователям технологий выбирать только тех поставщиков, которые имеют самые высокие рейтинги или различные звания. Исследовательские публикации Gartner состоят из мнений исследовательской организации Gartner и не должны толковаться как утверждение фактов. Gartner выражает отказ от всех гарантий, выраженных или подразумеваемых, в отношении этих исследований, включая любые гарантии коммерческих качеств продуктов или их пригодности для какой – либо определенной цели.

 

 

КОНТАКТЫ: Ли Хавэй, тел. +86-180-2533-9127, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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