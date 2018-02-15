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LONGi планирует к 2020 году утроить объёмы производства кристаллических пластин до 45 ГВт

Четверг, 15 Февраля 2018 15:09
LONGi планирует к 2020 году утроить объёмы производства кристаллических пластин до 45 ГВт Фото из открытых источников

ПЕКИН (BEIJING), 8 февраля 2018 г. /PRNewswire/ -- В январе 2018 года ведущий мировой производитель монокристаллических пластин, компания LONGi Green Energy Technology Co., Ltd., (далее – «LONGi») обнародовала свой 3-летний стратегический план производства монокристаллических пластин на период с 2018 по 2020 гг. В целях повышения темпов развития фотоэлектрической отрасли, а также для удовлетворения растущего спроса последующих потребителей компания LONGi планирует к 2020 году нарастить объёмы производства монокристаллического кремния до 45 ГВт.

 

В стратегическом плане на ближайшие три года LONGi отразила свой поэтапный подход к стабильному увеличению мощностей по производству монокристаллических кремниевых пластин. Исходя из существующих на конец 2017 года объёмов производства на уровне 15 ГВт, компания намеревается увеличить этот показатель до 28 ГВт к концу 2018-го, затем до 36 ГВт к концу 2019-го и до 45 ГВт к концу 2020 года. LONGi продолжит сокращать производственные затраты и обеспечивать надлежащие рыночные поставки эффективных монокристаллических продуктов.

 

Согласно заявлениям LONGi, целевые показатели технического качества и себестоимости для новых производственных проектов должны соответствовать текущим требованиям паритета национальных фотоэлектрических сетей, и компания будет концентрировать своё внимание на рентабельных монокристаллических продуктах в целях консолидации своих лидерских позиций в данном сегменте. В соответствии с планами LONGi, себестоимость стандартной кремниевой/некремниевой пластины в новых проектах не должна превышать 1 юаня (0,16 долл. США) за штуку. Одновременно производитель намеревается гарантировать качество пластин, соответствующее показателям эффективности преобразования энергии наиболее распространённых PERC-элементов на уровне выше 22,5% c коэффициентом ухудшения эксплуатационных характеристик в пределах 1%.

 

На сегодняшний день LONGi производит большую часть своей продукции в Китае, но также располагает производственной базой в Малайзии. За последние два месяца LONGi ввела в строй два новых производственных предприятия: в юньнаньских Чусюне (монокристаллические пластины общей мощностью 10 ГВт) и Лицзяне (монокристаллические слитки мощностью 5 ГВт). В Баошане, что тоже в провинции Юньнань, расположен и третий завод, ввести который в эксплуатацию планируется в октябре 2018 года. Предполагаемая производительность будущего предприятия составляет 5 ГВт монокристаллических слитков в год.

 

Стратегия LONGi в сфере массового производства монокристаллических пластин означает, что цены на такую продукцию с высокой долей вероятности снизятся. Массовые поставки недорогих монокристаллических пластин, не уступающих по своим характеристикам всем преимуществам PERC-элементов и двусторонних модулей, неизбежно ускорит наступление эпохи сетевого паритета.

 

 

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Эми Ма (Amy Ma), +86-183-9213-1832, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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