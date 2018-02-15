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Warner Bros. World (TM) Abu Dhabi приоткрывает завесу тайны над двумя тематическими зонами - Metropolis и Cartoon Junction

Четверг, 15 Февраля 2018 15:06
Warner Bros. World (TM) Abu Dhabi приоткрывает завесу тайны над двумя тематическими зонами - Metropolis и Cartoon Junction Фото из открытых источников

АБУ-ДАБИ, ОАЭ, February 6, 2018/PRNewswire/ -- Warner Bros. World(TM) Abu Dhabi [https://wbworldabudhabi.com ] - первый в мире крытый тематический парк Warner  Bros. - сегодня позволил всем желающим взглянуть поближе на две из шести тематических зон - Metropolis и Cartoon Junction, - где будут представлены фирменные аттракционы и рестораны, созданные по мотивам историй от DC и Warner Bros. Animation. Парк, официальное открытие которого запланировано на лето 2018 года, расположен на острове Яс. 

 

Развлекательный комплекс включает в общей сложности 29 суперсовременных аттракционов, интерактивные локации для всей семьи и уникальные живые развлекательные представления. Территория парка разбита на шесть тематических зон - Metropolis, GothamCity, Cartoon Junction, Bedrock, Dynamite Gulch и Warner Bros. Plaza.

 

Чтобы ознакомиться с мультимедийным пресс-релизом, перейдите по ссылке:

https://www.multivu.com/players/uk/8269251-warner-bros-world-abu-dhabi 

 

От активных и полных адреналина приключений в стиле супергероев DC до бесшабашных увлекательных историй Warner Bros. Animation- парк Warner Bros. World обеспечит захватывающее интерактивное времяпрепровождение в компании самых известных персонажей мира, которых впервые на Ближнем Востоке можно будет увидеть под одной крышей. Бэтмен, Супермен, Чудо-женщина, Багз Банни, Вайл И. Койот и Скуби-Ду будут оживать на глазах у посетителей парка, проходящих мимо знаменитого "щита" Warner Bros.

 

Metropolis   За сводами Warner Bros. Plaza раскинулся современный ландшафт Метрополиса. Известный как "город будущего", этот вымышленный мегаполос находится под надёжной защитой супергероев DC вроде Супермена и других членов Лиги справедливости, включая Чудо-женщину, Аквамена, Зелёного Фонаря, Киборга, Флэша и, конечно же, Юных Титанов.

 

На территории легендарной редакции "Daily Planet" расположился Superman 360: Battle for Metropolis, красочный, захватывающий дух аттракцион с эффектом погружения в ожесточённую битву между добром и злом за дальнейшую судьбу Метрополиса. Гостей, входящих в легендарный Зал правосудия, ждёт Justice League: Warworld Attacks – потрясающий аттракцион в темноте с захватывающими мультимедийными спецэффектами, который заставит своих посетителей лететь, падать и крутиться в самом центре грандиозной схватки с захватчиками из другой галактики.

 

За рестораном Ace O' Clubs любителей адреналина ждёт встреча с Green Lantern: Galactic Odyssey - впечатляющей локацией-"летающим театром" 4D. Этот аттракцион перенесёт гостей сквозь космос вдаль к неведанным мирам. Ещё один увлекательный аттракцион -  Teen Titans Training Academy. Многоуровневая игровая зона с тарзанкой приглашает всех будущих героев продемонстрировать свои таланты и способности в компании с Юными Титанами.

 

"Работы по открытию парка в ближайшие месяцы идут согласно планам, и мы очень рады поделиться нашим прогрессом с публикой по всему миру, а в самом скором времени мы объявим точную дату открытия, - заявил Марк Гселлман (Mark Gsellman), генеральный директор парка.

 

Шесть необычных и увлекательных тематических зон позволят нашим гостям всех возрастов перенестись в мир их любимых супергероев DC и милейших мультпликационных персонажей Warner Bros. Animation. При входе в Warner Bros. World Abu Dhabi наших посетителей будет встречать Warner Bros. Plaza - зона, на создание которой нас вдохновил Золотой век Голливуда. Здесь мы воздаём дань всему, что связано с легендарной историей Warner Bros.! Отсюда наши гости могут отправиться через любой из многочисленных порталов, ведущих в другие зоны - Metropolis, Gotham City, Cartoon Junction, Bedrock и Dynamite Gulch. Каждая из них подарит поистине уникальные впечатления и локации, включая тематические рестораны и шопинг-центры".

 

Cartoon Junction  

В зоне Cartoon Junction оживают все наши детские мечты. Гостей встречают самые легендарные персонажи Looney Tunes и Hanna-Barbera. В этом уголке, полном увлекательных приключений, Том и Джерри вновь совершат свои бесшабашные выходки, а Скуби-Ду и его команда будут искать ключи к разгадке зловещих тайн. В Cartoon Junction гостей парка ждут и другие звёзды мира анимации - Багз Банни, Даффи Дак, Твити, Сильвестр, Тасманийский Дьявол (Таз), Пепе ле Пью, Элмер Фадд и многие другие.

 

Эта эксцентричная и забавная зона предлагает аттракционы для всей семьи. В центре Сartoon Junction расположилась карусель Tom and Jerry Swiss Cheese Spin – стремительные "американские горки" с множеством изгибов и поворотов (и, конечно же, сыра).   На окраине этого полного чудес города гостей ждёт классическая комната страха с привидениями – все желающие смогут проехаться по музею тайн и загадок Скуби-Ду. Посетители в собственных вагончиках Mystery Machine последуют за Скуби-Ду и его командой на пути к разгадке дурашливых, хоть и немного зловещих секретов музея.

 

В число других увлекательных локаций Cartoon Junction входят: Ani-Mayhem - интерактивный аттракцион, пассажиры которого залихвацки создают собственный мультипликационный хаос; Meet Bugs! (и Даффи), уникальный аттракцион-"бродилка", посетители которого могут присоединиться к Багзу Банни на сцене; и Cartoon Junction Carousel - классическая карусель с красочной изюминкой. В зоне Cartoon Junction расположена и ACME Factory с тремя каруселями для самых маленьких посетителей; Jet-Propelled Pogo Stick с Даффи Дак, Wild Wockets с Твити и Ricochet Racin' с Тазом.

 

Следите за нашими новостями, чтобы узнать больше о шести тематических зонах парка, а также получить информацию о сроках открытия и многом другом.  

 

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/637609/warner_bros_world.jpg )

 

Photo:

https://mma.prnewswire.com/media/637609/warner_bros_world.jpg 

 

Video:

https://www.multivu.com/players/uk/8269251-warner-bros-world-abu-dhabi 

 

Source:

Warner Bros. World

 

Warner Bros. World Abu Dhabi: Рашад Аль-Гадбан (Rashad Al Ghadban), менеджер по связям с общественностью и коммуникациям, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., +971-2-497-9087; Weber Shandwick для Warner Bros. World Abu Dhabi: Нада Эльбаршуми, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., +971-2-4494457; Warner Bros. Потребительские продукты: Стефани Кларк (Stephanie Clark), директор международного департамента тематических развлекательных продуктов, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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