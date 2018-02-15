Рекордную по размерам куклу сожгут в ECOPARK UDACHA 18 февраля

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Имеем честь пригласить вас 18 февраля в 16.00 в ECOPARK UDACHA (г. Тюмень, дер. Якуши) на беспрецедентное для России событие – установление мирового рекорда САМАЯ БОЛЬШАЯ В МИРЕ МАСЛЕНИЧНАЯ КУКЛА.

Уже не первый год различные регионы России соревнуются в изготовлении самой большой в мире масленичной куклы, но размеры куклы, заявленные тюменцами обещают быть действительно гигантскими!

Специально для фиксации нового мирового рекорда и оформления необходимых документов для Книги рекордов Гиннесса приглашен директор Международного агентства регистрации рекордов «Интеррекорд» Влад Копылов (http://www.interrecord.ru/) заявка в нее уже направлена.

ECOPARK UDACHA с размахом отметит один из самых любимых праздников – проводы зимы, Масленицу!

Провожать зиму издавна принято весело - песнями, плясками, увлекательными играми, поеданием блинов и, конечно, сожжением масленичной куклы. Этот акт символизировал победу Солнца над холодами, начало новой жизни.

Как правило, такую куклу делали из соломы или лыка, но обязательно использовали дерево – тонкий ствол берёзы. Солома, как и дерево, олицетворяла буйную силу растительности. Одежда на кукле должна быть с растительным рисунком. Её закрепляли на крестовине из дерева, украшали лентами, искусственными цветами. На руки её ставили посуду, использовавшуюся при приготовлении блинов, вешали тесёмки, завязывая которые, люди загадывали желания. Эти тесёмки, чтобы желания сбылись, должны были сгореть вместе с куклой.

Гостей праздника ждут также развлечения от профессиональных артистов и аниматоров. Самые смелые смогут поучаствовать в масленичных забавах, а восстановить силы после активного отдыха на свежем воздухе можно будет, подкрепившись ароматными горячими блинами, пирожками, вкусным пловом и сочным шашлыком.

Приходи народ честной, попрощаемся с зимой!

Рекордное мероприятие начнется в 12.00 часов по адресу: г. Тюмень, дер. Якуши, переулок Папанина, д.19, Экопарк УДАЧА.