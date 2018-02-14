Среда 14 февраля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Новости компаний» Бренды "Fabrica de Tequilas Finos" получили наибольшее число отраслевых наград

Бренды "Fabrica de Tequilas Finos" получили наибольшее число отраслевых наград

Среда, 14 Февраля 2018 13:24
Бренды &quot;Fabrica de Tequilas Finos&quot; получили наибольшее число отраслевых наград Фото из открытых источников

RIGA, Латвия, February 14, 2018/PRNewswire/ -- На ежегодном конкурсе дегустации текилы "Tequila & Mezcal Masters 2018" эксперты "The Spirits Business [https://www.thespiritsbusiness.com ]" поразили представителей индустрии алкогольных напитков, признав высокие стандарты качества "Fabrica de Tequilas Finos [http://ftfinos.com/en ]" и присвоив восемь наград таким брендам текилы высшего сорта как "Rooster Rojo [http://roosterrojo.com ]" и "Cenote [https://tequilacenote.com ]". Такое количество почетных наград не получил никто из остальных производителей текилы; таким образом, эта победа - еще одно, очередное подтверждение сильных позиций "Finos" в индустрии текилы, поскольку предприятие получало награды и в прошлом, 2017 году. 

 

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/640947/Amber_Beverage_Group_Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/640949/Tequila_Rooster_Amber_Beverage_Group.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/640950/Tequila_and_Mezcal_Masters.jpg )

 

"Наши коллеги из "Finos" производят текилу в соответствии с самыми высоким стандартами качества, чтобы доставить удовольствие нашим клиентам и стать ведущим брендом в области производства этого напитка. Наша цель - быть одним из мировых лидеров в своей отрасли, производя продукцию на инновативных предприятиях по самым высоким стандартам качества. Результаты конкурса свидетельствуют, что мы на правильном пути," - говорит председатель правления "Amber Beverage Group" Симур Ферейра.

 

Все награжденные бренды производятся на "Fabrica de Tequilas Finos", которая славится продуктами наивысшего качества. С 2016 года производством управляет "Amber Beverage Group [http://amberbev.com ]".

 

После  того, как эксперты "The Spirits Business" продегустировали "первенца" "Fabrica de Tequilas Finos" - текилу "Rooster Rojo [http://roosterrojo.com ]", бренд был награжден сразу двумя серебряными медалями. "Это означает, что у нашего мастера дистилляции Артуро Фуэнтеса Кортеса было правильное ощущение в отношении этой текилы; это, бесспорно, высококачественный и действительно аутентичный мексиканский продукт. "Rooster Rojo" - именно тот бренд, который может представлять истинно мексиканский дух", - убежден Симур Ферейра. Всего же жюри присвоило брендам текилы "Fabrica de Tequilas Finos" в общей сложности восемь наград.

 

О предприятии: "Fabrica de Tequilas Finos" - это предприятие по производству текилы, которое находится в г. Текила, расположенном у подножия одноименной горы, в штате Халиско (недалеко от Гвадалахары) в Мексике. Предприятие славится такими брендами, как "Rooster Rojo", "Don Camilo", "Agave 99", "Zapopan" un "Tonala". С сентября 2016 года предприятием управляет "Amber Beverage Group".

 

О компании: "Amber Beverage Group" является компанией международного масштаба; ee центральный офис находится в Риге, а его производственные и дистрибьюторские предприятия - в России, Мексике, Великобритании и Балтии.  Компания является ведущим в Балтийском регионе производителем, дистрибьютором и розничным торговцем алкогольных напитков, а также оказывает услуги, связанные с логистикой. 

 

Photo:

https://mma.prnewswire.com/media/640949/Tequila_Rooster_Amber_Beverage_Group.jpg 

https://mma.prnewswire.com/media/640950/Tequila_and_Mezcal_Masters.jpg 

https://mma.prnewswire.com/media/640947/Amber_Beverage_Group_Logo.jpg 

 

Source:

Amber Beverage Group

 

Подробная информация: Сабине Рутка, консультант «LEAD. Korporatīvā komunikācija» Э почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Тел.: +371-26198363

Яндекс.Дзен

Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

Главное за сутки
В МИДе опровергли сообщения о гибели в Сирии "сотен россиян" В МИДе опровергли сообщения о гибели в Сирии "сотен россиян" Министерство иностранных дел Российской Федерации опровергло распространенные американскими средствами массовой информации сведения, согласно которым в Сирии погибли сотни россиян в результате авиаудара коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки. "Это пример классической…
МОК: У комиссии были основания не допускать Грязцова и Попова на ОИ-2018 МОК: У комиссии были основания не допускать Грязцова и Попова на ОИ-2018 У комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) было достаточно оснований для того, чтобы не выдавать приглашения на ОИ в южнокорейском Пхёнчхане конькобежцу Сергею Грязцову и бобслеисту Дмитрию Попову, заявил директор по…
Ставшие причиной гибели Ан-148 проблемы нашли у Sukhoi Superjet Ставшие причиной гибели Ан-148 проблемы нашли у Sukhoi Superjet Неполадки самолета Ан-148, названные вероятной причиной катастрофы, в которой погиб 71 человек, все чаще наблюдаются и у Sukhoi Superjet 100. К примеру, за неделю до катастрофы на проблемы с расхождением…

Читайте также
Ученые рассказали, от каких болезней помогает пиво Ученые рассказали, от каких болезней помогает пиво Пиво — это потенциально опасный алкогольный напиток, который, при этом, состоит из чрезвычайно полезных для здоровья веществ. Так решили американские ученые, исследовавшие свойства одного из компонентов пива — ксантогумола. Это…
Ученые назвали провоцирующие возникновение рака продукты Ученые назвали провоцирующие возникновение рака продукты Употребляемые в пищу продукты в немалой степени влияют на риск образования злокачественных опухолей — говорят ученые из Соединенных Штатов Америки, выяснившие, что вероятность заболеть агрессивной формой рака груди, невосприимчивой к…
Ученые рассказали, от чего умрут вейперы Ученые рассказали, от чего умрут вейперы Процесс курения электронных сигарет (вейпинг) в значительной степени увеличивает риск развития воспаления легких — заявляют сотрудники Лондонского университета королевы Марии, подтверждающие свои выводы о вреде вейпинга результатами комплексного исследования. Эксперименты,…
Исаак Калина назначил общественным советником учителя, за вопрос которого проголосовало большинство телезрителей Исаак Калина назначил общественным советником учителя, за вопрос которого проголосовало большинство телезрителей Шестого числа текущего месяца на Московском образовательном телеканале вышел очередной выпуск программы «Вопросы, важные для всех!». Предварительно, на протяжении двух недель столичные педагоги могли посредством общегородского ресурса «Московская электронная школа»…
Фото
ТОП 5 мест на Кипре, где живет любовь ТОП 5 мест на Кипре, где живет любовь

Кипр – остров Любви, и нет ничего удивительного в том, что на острове много достопримечательностей, ...

Видео

 

Метрополитен Петербурга выпустил видео ко Дню всех влюбленных

Опрос

Вы считаете НАТО угрозой для России?

 

Анекдот дня

В детстве, когда я слушал радио «Маяк», то думал: как они там в Петропавловске –Камчатском живут, если у них все время полночь

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Михаил Ланцман рассказал, как правильно выбрать профессию Михаил Ланцман рассказал, как правильно выбрать профессию
Генеральный директор образовательного центра LANCMAN SCHOOL по подготовке школьников к сдаче ЕГЭ и ОГЭ Михаил Маркович Ланцман в своем интервью рассказал о том, как важно вовремя определиться с профессией. Для того, чтобы успешно сдать единый государственный экзамен необходимо уделить особое внимание трем вещам: профессиональной ориентации,…
Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты
Фотокосметологические манипуляции, косметологические процедуры и контурная пластика. Все эти и множество других специальных процедур восстановят здоровье и внешнюю красоту пациента. Обратившись в Центр косметологии по адресу Сущевский вал 16, каждый пациент получает комплексное исследование состояния организма и квалифицированную помощь врачей, младшего медицинского персонала. Специализированное оборудование…
Бизнес и производство
«Пакмил»: прием вторсырья, производство картонной упаковки и изделий из пластика «Пакмил»: прием вторсырья, производство картонной упаковки и изделий из пластика
Некоторые виды отходов – прежде всего бумага и пластик – пригодны к повторной переработке, что позволяет не только сохранить природные ресурсы и предупредить загрязнение окружающей среды бытовым и промышленным мусором, но и снизить затраты на производство различной продукции. Наша компания занимается сбором и утилизацией макулатуры,…
Цены на металлические изделия и крепеж вырастут к концу года Цены на металлические изделия и крепеж вырастут к концу года
Ситуация, сложившаяся в конце лета – начале осени на мировых металлургическом и финансовом рынках, по мнению экспертов, неизменно повлечет удорожание всех видов металлопроката и продукции из него – метизов, крепежей и т.д. Возможно, подорожают пружины сжатия и растяжения, ведь для их производства также используется металлопрокат…
Истории успеха
Юзефович Игорь Сергеевич Юзефович Игорь Сергеевич
Игорь Сергеевич Юзефович (род. 12 марта 1968 года, с. Старые Шальвиры, Молдавская ССР, СССР) – российский спортивный и общественный деятель, бизнесмен, специализирующийся на инфраструктурных проектах в сфере телекоммуникаций и недвижимости. Со-основатель и владелец компании «Экспател». Вице-президент Европейского союза тхэквондо (ETU). Кандидат медицинских наук. Биография В…
Рассудов Александр Николаевич Рассудов Александр Николаевич
Дата рождения - 28.07.1974 г. в Санкт-Петербурге (на то время - Ленинград). Будущий депутат родился в простой рабочей семье. Коренной житель Петербурга. Мать трудилась почти всю жизнь обыкновенным библиотекарем, а отец был инженером. Прабабушка Александра Николаевича была ученным и даже в свое время получила степень…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Apple iPhone 5S 16GB Всего предложений:(251)
Apple iPhone 5S 16GB от12200руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 Все предложения (54)
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 от7800руб.
Цена от Smartfon44
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL Все предложения (251)
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL от8600руб.
Цена от Smartfon44
Мобильные телефоны, смартфоны
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.