Бренды "Fabrica de Tequilas Finos" получили наибольшее число отраслевых наград

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RIGA, Латвия, February 14, 2018/PRNewswire/ -- На ежегодном конкурсе дегустации текилы "Tequila & Mezcal Masters 2018" эксперты "The Spirits Business [https://www.thespiritsbusiness.com ]" поразили представителей индустрии алкогольных напитков, признав высокие стандарты качества "Fabrica de Tequilas Finos [http://ftfinos.com/en ]" и присвоив восемь наград таким брендам текилы высшего сорта как "Rooster Rojo [http://roosterrojo.com ]" и "Cenote [https://tequilacenote.com ]". Такое количество почетных наград не получил никто из остальных производителей текилы; таким образом, эта победа - еще одно, очередное подтверждение сильных позиций "Finos" в индустрии текилы, поскольку предприятие получало награды и в прошлом, 2017 году.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/640947/Amber_Beverage_Group_Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/640949/Tequila_Rooster_Amber_Beverage_Group.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/640950/Tequila_and_Mezcal_Masters.jpg )

"Наши коллеги из "Finos" производят текилу в соответствии с самыми высоким стандартами качества, чтобы доставить удовольствие нашим клиентам и стать ведущим брендом в области производства этого напитка. Наша цель - быть одним из мировых лидеров в своей отрасли, производя продукцию на инновативных предприятиях по самым высоким стандартам качества. Результаты конкурса свидетельствуют, что мы на правильном пути," - говорит председатель правления "Amber Beverage Group" Симур Ферейра.

Все награжденные бренды производятся на "Fabrica de Tequilas Finos", которая славится продуктами наивысшего качества. С 2016 года производством управляет "Amber Beverage Group [http://amberbev.com ]".

После того, как эксперты "The Spirits Business" продегустировали "первенца" "Fabrica de Tequilas Finos" - текилу "Rooster Rojo [http://roosterrojo.com ]", бренд был награжден сразу двумя серебряными медалями. "Это означает, что у нашего мастера дистилляции Артуро Фуэнтеса Кортеса было правильное ощущение в отношении этой текилы; это, бесспорно, высококачественный и действительно аутентичный мексиканский продукт. "Rooster Rojo" - именно тот бренд, который может представлять истинно мексиканский дух", - убежден Симур Ферейра. Всего же жюри присвоило брендам текилы "Fabrica de Tequilas Finos" в общей сложности восемь наград.

О предприятии: "Fabrica de Tequilas Finos" - это предприятие по производству текилы, которое находится в г. Текила, расположенном у подножия одноименной горы, в штате Халиско (недалеко от Гвадалахары) в Мексике. Предприятие славится такими брендами, как "Rooster Rojo", "Don Camilo", "Agave 99", "Zapopan" un "Tonala". С сентября 2016 года предприятием управляет "Amber Beverage Group".

О компании: "Amber Beverage Group" является компанией международного масштаба; ee центральный офис находится в Риге, а его производственные и дистрибьюторские предприятия - в России, Мексике, Великобритании и Балтии. Компания является ведущим в Балтийском регионе производителем, дистрибьютором и розничным торговцем алкогольных напитков, а также оказывает услуги, связанные с логистикой.

Photo:

https://mma.prnewswire.com/media/640949/Tequila_Rooster_Amber_Beverage_Group.jpg

https://mma.prnewswire.com/media/640950/Tequila_and_Mezcal_Masters.jpg

https://mma.prnewswire.com/media/640947/Amber_Beverage_Group_Logo.jpg

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Amber Beverage Group

Подробная информация: Сабине Рутка, консультант «LEAD. Korporatīvā komunikācija» Э почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Тел.: +371-26198363