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Возможности АНО «АТР» для малого и среднего бизнеса оценила «Деловая Россия»

Среда, 14 Февраля 2018 13:52
Возможности АНО «АТР» для малого и среднего бизнеса оценила «Деловая Россия» Фото из открытых источников

13 февраля на площадке «Деловой России» Агентство по технологическому развитию провело презентацию возможностей для представителей малого и среднего бизнеса. Первый заместитель генерального директора, главный инженер АНО «АТР» Вадим Куликов обратил особое внимание представителей бизнес-сообщества на «Супермаркет технологий» Агентства по технологическому развитию.

 

«По сути, это постоянно пополняемый реестр готовых тиражируемых технологических решений для российской промышленности. Его цель – технологическая модернизация российских предприятий и повышение их информированности о существующих проверенных и эффективных технологических решениях. К концу года мы хотим сформировать серьёзный состав таких технологий на нашей полке. Размещение в «Супермаркете» бесплатное и заявительное – вы подписываете декларацию о том, что технология вам принадлежит, у вас есть два референса промышленного внедрения на территории Российской Федерации или за рубежом. Вы представляете документы согласно Правилам «Супермаркета», и если все в порядке, ваша технология появляется на нашем сайте в соответствующем разделе. Сегодня у нас представлено порядка сорока технологических решений», - рассказал Вадим Куликов.

 

Одним из ключевых проектов Агентства по работе с компаниями малого и среднего предпринимательства стала модернизация и создание на базе хорошо работающего предприятия – завода по производству запорной арматуры «Фобос» - нового производства. При этом, не снижая темпов существующего производства, нужно подготовить линии, которые бы полностью соответствовали стандартам индустрии 4.0. Задача амбициозная, так как сегодня даже в Европе сложно найти полностью автоматизированные среднесерийные линии по производству трубозапорной арматуры. «При создании производства, которое соответствует современному технологическому поколению, роль Агентства – это проведение экспертизы, использование партнёрской сети, технологический аудит и подбор оптимальной технологии под действующие производственные линии», - подчеркнул управляющий директор АНО «АТР» Дмитрий Булавин. В настоящее время проект, который был запущен летом прошлого года, уже прошел несколько стадий реализации. Агентством был проведён экспресс-анализ предприятия, по итогам которого были выданы рекомендации по направлениям развития и замене части оборудования. Вторым этапом стал анализ рыночных ниш и выданы рекомендации по производству продукции, которая пока не потребляется основными заказчиками предприятия, либо потребляются импортные аналоги. Агентство составило план технологической модернизации и сейчас ведёт подбор технологий и оборудования.

 

Агентство по технологическому развитию активно включилось в проекты по развитию экологических технологий – это промышленные биотехнологии, решающие проблемы с пищевой безопасностью и развивающие сельское хозяйство. Один из них – это создание нового импортозамещающего производства ксантановой камеди. В этом проекте Агентство по технологическому развитию предоставило все необходимые компетенции заказчику – компании «Сиббиофарм». «Компания хочет развиваться в сторону инновационных технологий, и пришла в АНО «АТР» с запросом создания новой продуктовой линейки и разработки инвестиционной программы. Мы исходили из сырьевой базы. Как оказалось, в Новосибирской области есть возможности и площади для выращивания картофеля, и мы составили для компании программу по переработке сельскохозяйственных отходов в крахмалы и ксантановую камедь», - рассказала управляющий директор АНО «АТР» Елена Ихсанова. Сегодня крахмал на 85% производится из импортируемой кукурузы, а производство ксантановой камеди в России полностью отсутствует. Она используется в качестве загустителя и содержится во многих пищевых продуктах. Также её используют и в нефтедобыче. По запросу «Сиббиофарма» Агентство по технологическому развитию через свою сеть международных партнёров отобрало десять компаний-владельцев технологий. Сейчас ведутся переговоры о лицензировании технологии производства ксантановой камеди на территории Российской Федерации.

 

Управляющие директоры АНО «АТР» представили бизнес-сообществу и другие проекты, среди которых можно выделить коммерциализацию нематериальных активов ОАО «РЖД», организацию национальной сети биобанков и инвестиционно-технологическое партнёрство в нефтехимии. По итогам мероприятия компания «PLM Урал» и ФГБУ «Канал им. Москвы» выразили заинтересованность в сотрудничестве с Агентством по технологическому развитию и обсудили возможные сферы взаимодействия.

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Волкова Алена Опубликовано в Новости компаний   Теги Новости бизнес

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