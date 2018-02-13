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LONGi Solar откроет в Индии базу про производству элементов и модулей годовым объёмом по 1 ГВт

Вторник, 13 Февраля 2018 19:26
LONGi Solar откроет в Индии базу про производству элементов и модулей годовым объёмом по 1 ГВт Фото из открытых источников

ПЕКИН (BEIJING), 6 февраля 2018 г. /PRNewswire/ -- Китайский производитель фотоэлектрического оборудования, компания LONGi Green Energy Technology Co., Ltd, совместно со своим стопроцентным дочерним предприятием LONGi Solar, ведущим мировым производителем моноэлементов и модулей, обнародовала планы по расширению завода по производству солнечных элементов и моделей в индийском штате Андхра-Прадеш в целях удовлетворения растущего спроса на фотоэлектрическое оборудование в регионе и увеличения объёмов зарубежных продаж LONGi.

 

Реагируя на растущий рыночный спрос, LONGi инвестирует 309 млн. долл. США, включая около 240 млн. долл. США в строительство и около 68 млн. долл. США в рабочий капитал предприятия, дабы повысить производительность предприятия по производству элементов и модулей в Андхра-Прадеше с 500 МВт до 1 ГВт соответственно. Работы по расширению линии по выпуску модулей планируется завершить и ввести предприятие в строй к концу августа 2019 года, а линия по производству элементов должна начать работу в январе 2020 года.

 

«Расширение нашей производственной базы в Андхра-Прадеше является частью глобальной стратегии развития LONGi. На фоне продолжающегося роста мирового спроса на солнечные модули LONGi осуществляет умеренные инвестиции на отдельных рынках в качестве превентивной меры против рисков торгового протекционизма, сохраняя при этом акцент на внутреннем рынке Китая, - отметил г-н Ли Вэньсюэ (Li Wenxue), президент LONGi Star. -  По предварительным расчётам, расширенное производство обеспечит дополнительные ежегодные поступления от продаж в размере 380 млн. долл. США и около 19 млн. долл. США чистой прибыли».

 

«Индия уже является крупнейшим экспортным рынком для сбыта китайской солнечной продукции по объёмам продаж. В 2017 году на долю Китая пришлось 24,1 процента всего экспорта фотоэлектрических продуктов в Индию, а рост наблюдался как в сегменте отдельных элементов, как и в категории модулей», - добавил г-н Ли.

 

Управление проектом осуществляет компания Lerri Solar Technology (India) Private Ltd, 40 процентов акции которой принадлежат LONGi, а другие 60 - LONGi Solar.

 

Расширение производственной базы в Индии позволит LONGi воспользоваться преимуществами богатых природных ресурсов региона, низкой себестоимости и щедрой преференциальной политики государства в отношении солнечной энергетики. Этот шаг также предоставляет LONGi возможность ускорить темпы своей зарубежной экспансии и увеличить долю своего участия в мировом рынке монокристаллических продуктов.

 

О компании LONGi Green Energy Technology Co., Ltd

 

LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. является крупнейшим в мире производителем монокристаллических продуктов. За 18-летнюю историю своего существования компании удалось расширить свою производственную линию с выпуска монокристаллических слитков и   пластин до изготовления элементов и моделей и даже предоставления комплексных решений.

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Эми Ма (Amy Ma), +86-18392131832, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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