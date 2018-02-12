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Supermicro расширяет портфель устройств для граничных вычислений и сетевого взаимодействия новыми решениями SoC

Понедельник, 12 Февраля 2018 17:17
Supermicro расширяет портфель устройств для граничных вычислений и сетевого взаимодействия новыми решениями SoC Фото из открытых источников

САН-ХОСЕ (SAN JOSE), Калифорния, 7 февраля 2018 г. /PRNewswire/ --Компания Super Micro Computer, Inc. (код NASDAQ: SMCI), мировой лидер в сфере корпоративных вычислительных решений, а также экологически безопасных технологий для хранения данных и сетевого взаимодействия, сегодня представила новинки в своём портфеле устройств для граничных вычислений и сетевого взаимодействия на базе нового процессора Intel® Xeon® D-2100 SoC (система-на-кристалле).

 

Используя свой обширный опыт в серверных технологиях, Supermicro одной из первых предлагает своим клиентам решения, основанные на процессоре Intel® Xeon® D-2100 SoC. Материнские платы серии X11SDV обеспечивают оптимизацию инфраструктуры, сочетая высокую производительность и расширенные интеллектуальные возможности процессоров Intel® Xeon® в формате плотной, энергоэффективной системы на кристалле. Supermicro выводит на рынок широкий спектр новых решений, включая компактные встраиваемые системы, стоечные системы, а также многоузловые системы MicroCloud и SuperBlade.

 

Отличаясь надёжностью, доступностью и эксплуатационной пригодностью (RAS) серверного класса в формате компактного энергоэкономичного устройства с чрезвычайно высокой плотностью данных, платформы Supermicro X11SDV обеспечивают оптимальный баланс вычислительных и хранилищных ресурсов ля интеллектуальных систем граничных вычислений и сетевого взаимодействия. Эти передовые компоновочные элементы представляют собой лучшие решения, оптимизированные под потребности рабочей нагрузки, характеризуются длительным сроком службы, оснащаются процессорами Intel® Xeon® D-2100 и могут содержать до 18 процессорных ядер, до 512 ГБ четырёхканальной памяти DDR4 с рабочей частотой 2 666 МГц, до четырёх портов 10GbE LAN с поддержкой RDMA, а также интегрированную подсистему ускорения процессов шифрования/дешифрования и опциональные варианты расширения внутреннего хранилища данных, включая mini-PCIe, M.2 и NVMe.

 

«Эти компактные новые решения Supermicro Embedded Building Block приносят продвинутые технологии и отличную производительность в формате энергоэкономичной системы-на-кристаллах с высокой плотностью данных, расширяя интеллектуальные возможности центров обработки данных и сетевой периферии, - отметил Чарльз Лян (Charles Liang), президент и главный исполнительный директор Supermicro. - На фоне активного роста информационной рабочей нагрузки во встроенных приложениях по всему миру компания Supermicro продолжает прилагать усилия к разработке мощных, гибких и масштабируемых шлюзов IoT, компактных серверов, хранилищ данных и сетевых решений, создающих лучшие в своём роде комплексные экосистемы, отличающиеся простой в эксплуатации и открытой масштабируемостью».

 

Новая разработка Supermicro SYS-E300-9D представляет собой компактную коробочную встраиваемую систему, отлично подходящую для следующих сфер применения: устройства сетевой безопасности, SD-WAN, контроллеры vCPE и серверы граничных вычислений NFV. Система на базе материнской платы Supermicro X11SDV-4C-TLN2F mini-ITX с четырёхядерным 60-ваттным процессором Intel Xeon D-2123IT SoC поддерживает до 512 ГБ памяти, два порта 10GbE RJ45, четыре порта USB и один жёсткий диск SATA/SAS, SSD или NVMe SSD.

 

Новинка SYS-5019D-FN8TP - это компактная (глубиной меньше 10 дюймов) встраиваемая система для стоек 1U, идеально подходящая для облачной и виртуализационной среды, сетевых устройств и встроенных приложений. Оснащаемая материнской платой Supermicro X11SDV-8C-TP8F flex-ATX с поддержкой восьмиядерного, 80-ваттного процессора Intel Xeon D-2146NT SoC, эта энергоэффективная система со встроенным модулем криптографии и сжатия Intel QAT поддерживает до 512 ГБ памяти, четыре порта GbE RJ45, по два порта 10GbE SFP+ и 10GbE RJ45, два порта USB 3.0, четыре внутренних жёстких диска 2,5'' SATA/SAS или SSD, а также опциональные варианты расширения внутреннего хранилища, включая mini-PCIe, M.2 и NVMe.

 

Для получения дополнительной информации о решениях Supermicro на базе процессоров Xeon SoC перейдите по ссылке https://www.supermicro.com/products/nfo/Xeon-D.cfm

 

Для получения дополнительной информации о полной линейке встроенных модульных решений Supermicro посетите веб-сайт www.supermicro.com/Embedded или загрузите брошюру «Встраиваемые решения».

 

Supermicro представляет два новых сервера MicroCloud на базе инновационных процессоров. Эти системы идеально подходят для облачных вычислений, динамических веб-серверов, выделенного хостинга, сетей доставки контента, кэширования памяти и корпоративных приложений. Серверы поддерживают восемь «горячезаменяемых» узлов в корпусе 3U с портом централизованного серверного управления IPMI.  Модель SYS-5039MD8-H8TNR оснащается 8-ядерным 65-ваттным процессором Intel Xeon D-2141i SoC, а SYS-5039MD18-H8TNR - 18-ядерным 86-ваттным процессором Intel Xeon D-2191 SoC.  Каждый серверный узел этих систем MicroCloud поддерживает до 512 ГБ памяти ECС, один порт расширения PCI-E 3.0 x16, два гибридных диска хранения данных с поддержкой U.2 NVMe/SATA3, два разъёма M.2 NVMe/SATA3 и два порта GbE.

 

Корпусы Supermicro 4U/8U SuperBlade оснащаются лезвийными серверами с поддержкой новых процессоров Intel Xeon D-2100 System-on-a-Chip (SoC), включая 18-ядерный D-2191, а также 16-ядерный D2187NT с модулем криптографии/сжатия100G. Лезвийные серверы поддерживают до 512 ГБ памяти DDR4, диски 2,5" U.2 NVMe/SATA с возможностью «горячей» замены, M.2 NVMe, а также 25 Гб/10 Гб Ethernet и 100G Intel® Omni-Path (OPA) или 100G EDR InfiniBand. Резервные модули управления шасси (CMM) со стандартными средствами управления IPMI, высокопроизводительные коммутаторы, интегрированные источники питания и вентиляторы охлаждения, а также модули буферных аккумуляторных источников питания (BBP) делают это комплексное лезвийное решение идеальным для центров обработки данных и облачных приложений.

 

Для получения подробной информации о всех продуктах Supermicro посетите веб-сайт www.supermicro.com.

 

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О компании Super Micro Computer, Inc. (код NASDAQ: SMCI)

Supermicro® (код NASDAQ: SMCI), SMCI), лидер в сфере высокопроизводительных и высокоэффективных серверных технологий, является ведущим поставщиком передовых серверных решений Server Building Block Solutions® для информационных центров, облачных вычислений, высокопроизводительных вычислительных центров, корпоративных ИТ, Hadoop/Больших данных и встроенных систем. Supermicro ответственно подходит к защите окружающей среды; инициатива «We Keep IT Green®» позволяет предоставлять клиентам самые энергоэффективные и экологически чистые решения из всех доступных на рынке.

 

Supermicro, Server Building Block Solutions и We Keep IT Green являются торговыми марками и/или зарегистрированными торговыми марками Super Micro Computer, Inc.

 

Intel и Xeon являются зарегистрированными торговыми марками Intel Corporation в Соединенных Штатах Америки и других странах мира.

 

Все остальные марки, названия и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.

 

SMCI-F

 

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/639192/Supermicro_Intel_Xeon_D_2100_SoC_solutions.jpg

 

 

 

 

 

 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Майкл Калодрич (Michael Kalodrich), Super Micro Computer, Inc., Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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