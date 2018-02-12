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Начинающийся вскоре 20-й фестиваль Habanos отметит свой юбилей новыми крупными мероприятиями

Понедельник, 12 Февраля 2018 14:13
Начинающийся вскоре 20-й фестиваль Habanos отметит свой юбилей новыми крупными мероприятиями Фото из открытых источников

ГАВАНА, February 6, 2018/PRNewswire/ -- В этом году фестиваль Habanos отметит свой 20-летний юбилей. Крупнейшее международное мероприятие для самых больших ценителей табака со всего мира пройдет с 26 февраля по 2 марта. Изюминкой фестиваля станут марки Cohiba и Partagás, а также ряд новых мероприятий.

 

Для просмотра мультимедийного пресс-релиза перейдите по ссылке: https://www.multivu.com/players/uk/8269351-habanos-festival-kicks-off 

 

Гостям фестиваля будет представлена всеобъемлющая программа, которая включает в себя экскурсии на плантации Вуэлта Абахо (Vuelta Abajo)* и Пинар-дель-Рио (Pinar del Río)*, а также посещение табачных фабрик. Яркими моментами программы также станут три вечера лучшей живой музыки с участием всемирно известных артистов и лучших кулинаров Кубы, а также дегустацией продукции Habanos с предложением широкого ассортимента напитков со всего мира.

 

Начало фестиваля Habanos будет отмечено выставкой-ярмаркой и приветственным вечером. Выставка-ярмарка традиционно является местом встречи специалистов табачной отрасли со всего мира, представителей поставщиков элитной продукции, квалифицированных мастеров, деятелей искусств и производителей. Приветственный вечер пройдет в зале для протокольных мероприятий El Laguito, где гости смогут насладиться шедеврами коллекции Reserva Cosecha 2014.

 

В его программу также войдут мастер-классы и лекции, которые проведут признанные специалисты в мире Habanos на международном семинаре, который откроется 28 февраля. Еще одним из наиболее представительных мероприятий станет традиционный международный конкурс Habanosommelier, который пройдет в 17-й раз. Выдающиеся знатоки сигар Habano продемонстрируют свои знания и навыки в борьбе за его престижный приз.

 

В рамках фестиваля впервые будет проводиться новый оригинальный конкурс Habanos World Challenge (http://www.habanos.com). Каждая страна организует местные конкурсы с целью отбора лучшей пары, которая будет представлять ее на большом финале в столице Кубы.

 

Вечер чествования XX фестиваля Habanos пройдет в Teatro Martí и Gran Teatro de la Habana 28 февраля и будет посвящен истории и успеху этих фестивалей.

 

Торжественный ужин, который пройдет 2 марта, будет посвящен марке Partagás и презентации серии Maduro. Мероприятие завершится вручением премий Habanos за 2017 год и традиционным аукционом Humidors, все доходы от которого будут направлены на развитие Кубинской системы здравоохранения.

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Carla Lladó (Карла Льядо), тел.:

+34-669-54-69-09

 

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/638537/Habanos_Festival.jpg )

 

Photo:

https://mma.prnewswire.com/media/638537/Habanos_Festival.jpg 

 

Video:

https://www.multivu.com/players/uk/8269351-habanos-festival-kicks-off 

 

Source:

HABANOS SA

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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