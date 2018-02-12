Каталог медизделий в ЕИС начал работать в информационно-тестовом режиме

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В начале февраля 2017 года Правительство РФ утвердило правила формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Его главная цель – повышение прозрачности госзакупок и снижение коррупционных рисков за счет введения единообразных наименований товаров. В приоритетном порядке был разработан раздел каталога, включающий коронарные стенты и катетеры, одноразовые медизделия из ПВХ-пластиков. Как рассказали в Росздравнадзоре, каталог работает сейчас в информационно-тестовом режиме и насчитывает порядка 12 тыс. позиций по медицинским изделиям.

С заявлениями о необходимости ускорить процесс создания единого каталога выступало множество представителей профсообщества. В частности, эксперты Народного фронта (ОНФ) указывали на то, что каталог, погруженный в ЕИС, существенно облегчит доступ заказчиков к государственным и муниципальным закупкам, сделает процедуры конкурса прозрачными. По словам начальника отдела информационного обеспечения, в сфере закупок Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина Виктории Цыбульской, которая принимала участие в совещании совета ОНФ, при разработке каталога особое внимание уделяется рынку медицинских товаров и услуг.

Работа над формированием каталога медизделий велась в соответствии с утвержденной «дорожной картой». В январе текущего года Росздравнадзор сообщил, что каталог заработал в тестовом режиме.

«Вместе с тем, в связи с началом работы каталога для производителей (уполномоченных представителей производителя) медицинских изделий, крайне важным становится поддержание в актуальном состоянии комплекта регистрационных досье на медицинские изделия для их однозначной идентификации в разделе каталога с целью участия в закупках в соответствии с ФЗ №44», - пояснил заместитель руководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков.

16 декабря 2017 г. на совместном заседании профильной комиссии Минздрава РФ и Российского научного общества специалистов по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению под руководством академика РАН Баграта Алекяна были утверждены Клинические рекомендации по чрескожным коронарным вмешательствам у пациентов с хронической ишемической болезнью сердца. Документ дифференцирует стенты раннего (как правило, покрытые сиролимусом или паклитакселем) и нового поколения. К последним относятся стенты, в которых используются новые антипролиферативные агенты – зотаролимус, эверолимус и биолимус, а также новые металлические сплавы – кобальт-хромовый и платина-хромовый, и технологии нанесения. Они имеют преимущество при сложных коронарных поражениях, их применение связано с меньшей частотой неблагоприятных сердечно-сосудистых событий и повторных вмешательств.

В продолжение темы коронарных стентов и катетеров в Росздравнадзоре сообщили, что раздел каталога, включающий данные медизделия, а также одноразовые медицинские изделия из ПВХ-пластиков, был разработан в приоритетном порядке. Как стало известно от информированных источников, он прошел согласование в профильных ведомствах, уже опубликован в информационно-тестовом режиме.

Столь быстрая разработка связана с еще одним немаловажным для рынка документом – постановлением Правительства РФ №1469 «Об ограничениях и условиях допуска стентов для коронарных артерий металлических непокрытых, стентов для коронарных артерий, выделяющих лекарственное средство (в том числе с нерассасывающимся полимерным покрытием и с рассасывающимся полимерным покрытием), катетеров баллонных стандартных для коронарной ангиопластики, катетеров аспирационных для эмболэктомии (тромбэктомии), происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В частности, документом определено, что все заявки, содержащие предложение о поставке коронарных стентов и катетеров иностранного производства, будут отклоняться при условии подачи хотя бы одной заявки от российского производителя. Также установлен перечень документов, подтверждающих страну происхождения.

Подписанию этого документа предшествовало совещание о поддержке локализации производства медицинских изделий в России, в ходе которого Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам разработать меры поддержки для производителей медизделий, которые гарантировали бы государственный спрос в период окупаемости проектов по локализации и развитию производства. После этого Минпромторг разработал проект по ограничению закупок иностранных стентов.

Сегодня на рынке медицинских изделий представлены четыре отечественных производителя коронарных стентов, среди которых компания «Стентекс», осуществляющая локализацию технологий производства и контроля качества одного из мировых лидеров-производителей медицинских изделий.

Внедрение каталога в ежедневную практику госзаказчиков должно значительно упростить жизнь как предприятиям, так и ЛПУ. Прозрачность системы только на руку потребителям. Следующим этапом перехода госзакупок на цифровую модель должно стать создание на базе каталога маркетплейса – электронного магазина для закупок типовых товаров, что позволит существенно упростить процедуры закупок. По мнению экспертов, этот инструмент позволит, в том числе всем производителям и поставщикам, существенно снизить свои издержки.