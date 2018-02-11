Boardriders, Inc. объявляет о назначениях на руководящие должности

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Хантингтон-Бич, Калифорния, 6 февраля 2018 года /PRNewswire/ -- В связи с внезапной смертью генерального директора Пьера Агнеса (Pierre Agnes) на прошлой неделе, компания Boardriders, Inc. объявляет о следующих назначениях на руководящие должности:

Дейв Таннер (Dave Tanner), нынешний главный директор по вопросам переориентации деятельности, с настоящего момента возьмет на себя роль и обязанности генерального директора компании. Как было объявлено ранее, г-н Таннер должен был занять должность генерального директора после завершения сделки по приобретению Billabong позднее в течение этого года. Назначение Дейва на должность генерального директора – это передача управления в рамках руководящей команды компании, которую всецело одобрял Пьер и единодушную поддержку которой выражает вся руководящая команда компании Boardriders.

Кроме того, Томас Чамболл (Thomas Chambolle), нынешний глобальный финансовый директор, с настоящего момента возьмет на себя дополнительные обязанности временно исполняющего обязанности президента по региону Европы, Ближнего Востока и Африки. В течение последних нескольких лет Томас являлся близким партнером Пьера в Европе, и он обладает уникальной квалификацией для обеспечения устойчивого перехода для компании в данном регионе. Кроме того, Грег Хили (Greg Healy) останется в должности глобального президента и президента по Азиатско-тихоокеанскому региону. Эти три опытных ветерана компании работали в тесном сотрудничестве в течение последних нескольких лет, обеспечивая успешное развитие и высокие показатели деятельности Boardriders, и сейчас, в сотрудничестве с остальными членами руководящей команды, они уверенно выведут компанию на новый этап ее развития в качестве лидера по производству продукции для экстремальных видов спорта.

Компания Boardriders также подтверждает свою приверженность завершению сделки по приобретению Billabong International Ltd. Как было объявлено ранее, эта сделка по-прежнему зависит от ряда обычных условий заключения подобных сделок, включая одобрение со стороны акционеров, судебных и регулирующих органов. Ожидается, что сделка будет завершена в первой половине 2018 года.

Дэйв Таннер заявил: «Мы все скорбим по поводу внезапной и трагической утраты нашего друга Пьера Агнеса. Но при этом мы единодушны в нашем стремлении сделать все возможное, чтобы отдать дань уважения памяти Пьера и укрепить его наследие за счет дальнейшего развития компании Boardriders. Ничто не сможет заменить нам Пьера, но в нашей команде много талантливых и творческих профессионалов, которые продолжат развивать уникальную культуру нашей компании, основываться на прошлых успехах и реализуя нашу еще более значимую общую миссию. Для меня большая честь возглавить эту легендарную и динамичную компанию на следующем этапе ее развития, и я сделаю все необходимое для поддержания и укрепления принципов, которыми на протяжении многих десятилетий руководствовались Quiksilver, Roxy и DC Shoes».

Краткая справка о компании "Boardriders, Inc.":

"Boardriders, Inc." является ведущей компанией в отрасли экстремальных видов спорта и здорового образа жизни, которая занимается разработкой, производством и распространением снаряжения, обуви и аксессуаров известных торговых марок для "Boardriders" по всему миру. Бренды снаряжения и обуви Компании представляют повседневный образ жизни молодых людей, разделяющих увлечение экстремальными видами спорта на открытом воздухе. У брендов Компании "Quiksilver", "Roxy" и "DC Shoes" есть свои корни и наследие в серфинге, сноубординге и скейтбординге. Продукция Компании продается в более чем 110 странах мира в большой сети магазинов, включая магазины оборудования для серфингистов, скейтбордистов и сноубордистов, фирменные магазины компании "Boardriders" и другие розничные магазины, принадлежащие Компании, прочие специализированные магазины, отделы и различные электронные каналы продаж. Дополнительную информацию можно найти на веб-сайтах наших брендов: www.quiksilver.com, www.roxy.com и www.dcshoes.com.

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