Воскресенье 11 февраля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Новости компаний» Boardriders, Inc. объявляет о назначениях на руководящие должности

Boardriders, Inc. объявляет о назначениях на руководящие должности

Воскресенье, 11 Февраля 2018 11:38
Boardriders, Inc. объявляет о назначениях на руководящие должности Фото из открытых источников

Хантингтон-Бич, Калифорния, 6 февраля 2018 года /PRNewswire/ -- В связи с внезапной смертью генерального директора Пьера Агнеса (Pierre Agnes) на прошлой неделе, компания Boardriders, Inc. объявляет о следующих назначениях на руководящие должности:

 

Дейв Таннер (Dave Tanner), нынешний главный директор по вопросам переориентации деятельности, с настоящего момента возьмет на себя роль и обязанности генерального директора компании. Как было объявлено ранее, г-н Таннер должен был занять должность генерального директора после завершения сделки по приобретению Billabong позднее в течение этого года. Назначение Дейва на должность генерального директора – это передача управления в рамках руководящей команды компании, которую всецело одобрял Пьер и единодушную поддержку которой выражает вся руководящая команда компании Boardriders.

 

Кроме того, Томас Чамболл (Thomas Chambolle), нынешний глобальный финансовый директор, с настоящего момента возьмет на себя дополнительные обязанности временно исполняющего обязанности президента по региону Европы, Ближнего Востока и Африки. В течение последних нескольких лет Томас являлся близким партнером Пьера в Европе, и он обладает уникальной квалификацией для обеспечения устойчивого перехода для компании в данном регионе. Кроме того, Грег Хили (Greg Healy) останется в должности глобального президента и президента по Азиатско-тихоокеанскому региону. Эти три опытных ветерана компании работали в тесном сотрудничестве в течение последних нескольких лет, обеспечивая успешное развитие и высокие показатели деятельности Boardriders, и сейчас, в сотрудничестве с остальными членами руководящей команды, они уверенно выведут компанию на новый этап ее развития в качестве лидера по производству продукции для экстремальных видов спорта.

 

Компания Boardriders также подтверждает свою приверженность завершению сделки по приобретению Billabong International Ltd. Как было объявлено ранее, эта сделка по-прежнему зависит от ряда обычных условий заключения подобных сделок, включая одобрение со стороны акционеров, судебных и регулирующих органов. Ожидается, что сделка будет завершена в первой половине 2018 года.

 

Дэйв Таннер заявил: «Мы все скорбим по поводу внезапной и трагической утраты нашего друга Пьера Агнеса. Но при этом мы единодушны в нашем стремлении сделать все возможное, чтобы отдать дань уважения памяти Пьера и укрепить его наследие за счет дальнейшего развития компании Boardriders. Ничто не сможет заменить нам Пьера, но в нашей команде много талантливых и творческих профессионалов, которые продолжат развивать уникальную культуру нашей компании, основываться на прошлых успехах и реализуя нашу еще более значимую общую миссию. Для меня большая честь возглавить эту легендарную и динамичную компанию на следующем этапе ее развития, и я сделаю все необходимое для поддержания и укрепления принципов, которыми на протяжении многих десятилетий руководствовались Quiksilver, Roxy и DC Shoes».

 

Краткая справка о компании "Boardriders, Inc.":

"Boardriders, Inc." является ведущей компанией в отрасли экстремальных видов спорта и здорового образа жизни, которая занимается разработкой, производством и распространением снаряжения, обуви и аксессуаров известных торговых марок для "Boardriders" по всему миру. Бренды снаряжения и обуви Компании представляют повседневный образ жизни молодых людей, разделяющих увлечение экстремальными видами спорта на открытом воздухе. У брендов Компании "Quiksilver", "Roxy" и "DC Shoes" есть свои корни и наследие в серфинге, сноубординге и скейтбординге. Продукция Компании продается в более чем 110 странах мира в большой сети магазинов, включая магазины оборудования для серфингистов, скейтбордистов и сноубордистов, фирменные магазины компании "Boardriders" и другие розничные магазины, принадлежащие Компании, прочие специализированные магазины, отделы и различные электронные каналы продаж. Дополнительную информацию можно найти на веб-сайтах наших брендов: www.quiksilver.com, www.roxy.com и www.dcshoes.com.

 

логотип - https://mma.prnewswire.com/media/638241/Boardriders_Logo.jpg

 

 

 

Контактные лица по связям со СМИ: "Sitrick and Company"—Стюарт Пфайфер, тел.: +1.310.788.2850, эл. почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. / Анита-Мари Лори, тел.:+1.310.788.2850, эл. адрес: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

 

Яндекс.Дзен

Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

Главное за сутки
Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи посетить Пхеньян Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи посетить Пхеньян Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина посетить Северную Корею. Об этом сообщат агенство «Ренхап». Приглашение «в кратчайшие сроки» посетить Пхеньян передала сестра лидера КНДР…
В Сирии сообщили о новом авианалете Израиля В Сирии сообщили о новом авианалете Израиля Как сообщило сирийское государственное телевидение, сирийские ПВО отразили еще одну атаку Израиля. Первоначально речь шла о налете на провинцию Дамаск, однако в последующих сообщениях провинция не называлась. Другие детали пока…
Американец развернул российский флаг на церемонии открытия Олимпиады Американец развернул российский флаг на церемонии открытия Олимпиады Американец Филип Вачуда, который развернул флаг РФ на церемонии открытия ОИ в южнокорейском Пхёнчхане, во время соревнований намерен поддержать российских биатлонистов, конькобежцев и шорт-трекистов. Вачуда стал известен благодаря тому, что…

Читайте также
Андрей Козбанов: что грозит по закону физическим лицам за уклонение от уплаты налогов Андрей Козбанов: что грозит по закону физическим лицам за уклонение от уплаты налогов В современной России довольно распространенной проблемой является уклонение физических лиц от уплаты налогов. Главные причины этого явления – низкая правовая культура населения, неудовлетворительный уровень жизни значительной части российских граждан, наличие…
Британки назвали худшие фразы во время занятий любовью Британки назвали худшие фразы во время занятий любовью Жительницы Великобритании, обитающие на популярном форуме для родителей Mumsnet, решили поговорить об ужасных фразах, которые им доводилось слышать после или непосредственно во время интимной близости. Одна из форумчанок, например, рассказала,…
Ольга Кузнецова: о причинах и способах преодоления манипулятивного поведения детей с родителями Ольга Кузнецова: о причинах и способах преодоления манипулятивного поведения детей с родителями Трехлетняя девочка в истерике падает на пол и продолжает кричать на весь торговый зал: «Купи, мама, ну купи мне вон того жирафа немедленно!». Мать пытается ее успокоить, но девочка раззадоривается…
Дмитрий Каррабаст о грамотной подготовке к ЕГЭ и правильном выборе репетитора Дмитрий Каррабаст о грамотной подготовке к ЕГЭ и правильном выборе репетитора Один из важнейших навыков, который может гарантировать успех, – навык грамотного поиска, отбора и обработки информации. Экзамен – не исключение. И ответ на вопрос «Стоит ли обращаться к репетитору или…
Фото
ТОП стран в которых самый хороший и благоприятный климат в мире ТОП стран в которых самый хороший и благоприятный климат в мире

Множество туристических фирм по всему свету предлагают свои услуги и говорят о самых лучших условиях...

Видео

 

Маск опубликовал видео со своей Tesla на орбите

Опрос

Как РФ ответить на публикацию "кремлевского доклада" США?

 

Анекдот дня

Родители с детства приучали меня к музыке, практически каждый день они просили исполнить марш "В свою комнату".

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Михаил Ланцман рассказал, как правильно выбрать профессию Михаил Ланцман рассказал, как правильно выбрать профессию
Генеральный директор образовательного центра LANCMAN SCHOOL по подготовке школьников к сдаче ЕГЭ и ОГЭ Михаил Маркович Ланцман в своем интервью рассказал о том, как важно вовремя определиться с профессией. Для того, чтобы успешно сдать единый государственный экзамен необходимо уделить особое внимание трем вещам: профессиональной ориентации,…
Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты
Фотокосметологические манипуляции, косметологические процедуры и контурная пластика. Все эти и множество других специальных процедур восстановят здоровье и внешнюю красоту пациента. Обратившись в Центр косметологии по адресу Сущевский вал 16, каждый пациент получает комплексное исследование состояния организма и квалифицированную помощь врачей, младшего медицинского персонала. Специализированное оборудование…
Бизнес и производство
«Пакмил»: прием вторсырья, производство картонной упаковки и изделий из пластика «Пакмил»: прием вторсырья, производство картонной упаковки и изделий из пластика
Некоторые виды отходов – прежде всего бумага и пластик – пригодны к повторной переработке, что позволяет не только сохранить природные ресурсы и предупредить загрязнение окружающей среды бытовым и промышленным мусором, но и снизить затраты на производство различной продукции. Наша компания занимается сбором и утилизацией макулатуры,…
Цены на металлические изделия и крепеж вырастут к концу года Цены на металлические изделия и крепеж вырастут к концу года
Ситуация, сложившаяся в конце лета – начале осени на мировых металлургическом и финансовом рынках, по мнению экспертов, неизменно повлечет удорожание всех видов металлопроката и продукции из него – метизов, крепежей и т.д. Возможно, подорожают пружины сжатия и растяжения, ведь для их производства также используется металлопрокат…
Истории успеха
Юзефович Игорь Сергеевич Юзефович Игорь Сергеевич
Игорь Сергеевич Юзефович (род. 12 марта 1968 года, с. Старые Шальвиры, Молдавская ССР, СССР) – российский спортивный и общественный деятель, бизнесмен, специализирующийся на инфраструктурных проектах в сфере телекоммуникаций и недвижимости. Со-основатель и владелец компании «Экспател». Вице-президент Европейского союза тхэквондо (ETU). Кандидат медицинских наук. Биография В…
Рассудов Александр Николаевич Рассудов Александр Николаевич
Дата рождения - 28.07.1974 г. в Санкт-Петербурге (на то время - Ленинград). Будущий депутат родился в простой рабочей семье. Коренной житель Петербурга. Мать трудилась почти всю жизнь обыкновенным библиотекарем, а отец был инженером. Прабабушка Александра Николаевича была ученным и даже в свое время получила степень…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE Все предложения (122)
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE от11990руб.
Цена от МегаФон
Планшеты
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.