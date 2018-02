Первая в мире интерактивная игра на базе ДР и блокчейна The Rose будет представлена в режиме онлайн

Фото из открытых источников

ПЕКИН (BEIJING), 6 февраля 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания Baofeng Nova Co., Ltd., первый в мире профессиональный провайдер инфраструктурных сервисов на базе блокчейна, осуществит всемирный запуск The Rose в канун Дня влюблённых, позиционируя свой продукт как идеальный подарок для любимого человека или объекта обожания. The Rose - первая в своём роде экшн-игра с использованием технологий дополненной реальности и блокчейна.

Путём поиска и загрузки The Rose игроки будут в произвольном порядке получать собственные семена роз. Они смогут создавать уникальные коллекции роз для своих возлюбленных, поливая и ведя дневник ухода за растениями, соединяя отдельные соцветия в потрясающие букеты, а затем навечно сохраняя получившиеся композиции в блокчейне. В дальнейшем цветы можно продать как ценный актив или подарить другим в знак любви и почитания. Время, место и сообщение, сопровождающее подарочный букет, будет сохраняться в блокчейне, создавая незабываемые воспоминания на 10, 15 и даже 50 лет. Цветы могут отображаться в режиме 3D или на экранах мобильных телефонов при помощи виртуальной реальности или голографических технологий.

Каждая роза будет генетически уникальной. Игроков привлекает процесс выращивания цветов для своих возлюбленных, которые затем можно навечно сохранить в блокчейне. The Rose также играет роль ценного подтверждения любви. Разработчики игры называют подобное выражение чувств «Доказательством любви», позволяя каждому игроку прилагать усилия для демонстрации своей привязанности к любимым.

Цуй Тяньлун (Cui Tianlong), главный исполнительный директор Baofeng Nova Co., Ltd. и ведущий разработчик The Rose, отметил: «Мы стремимся использовать все возможности блокчейновых технологий, разрабатывая уникальные креативные приложения, дающие каждому игроку, желающему продемонстрировать свои чувства к любимому человеку, поистине инновационный и беспрецедентный инструмент, воплощённый в игровой форме».

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.therose.cloud или официальные каналы в Facebook/Twitter/YouTube: «therose.cloud».

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/638655/The_Rose.jpg

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Ван Лицзя (Wang Lijia), +86-185-1690-4806, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.