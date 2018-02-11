Воскресенье 11 февраля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Новости компаний» Рим Акра представит свою коллекцию сезона 2019 года на Неделе свадебной моды в Барселоне

Рим Акра представит свою коллекцию сезона 2019 года на Неделе свадебной моды в Барселоне

Суббота, 10 Февраля 2018 20:40
Рим Акра представит свою коллекцию сезона 2019 года на Неделе свадебной моды в Барселоне Фото из открытых источников

БАРСЕЛОНА (BARCELONA), Испания, February 2, 2018/PRNewswire/ -- 23 - 29 апреля 2018 г.   http://www.barcelonabridalweek.com  Нью-йоркский дизайнер ливанского происхождения Рим Акра [https://www.reemacra.com ] является одним из самых известных в мире создателей свадебных и вечерних нарядов. В списке её поклонниц такие звёзды мировой величины, как Анджелина Джоли, Тейлор Свифт и Дженнифер Лопес. Рим Акра примет участие в предстоящей Неделе свадебной моды в Барселоне (Barcelona Bridal Fashion Week). Мероприятие будет проходить с 23 по 29 апреля на территории выставочного центра Montjuïc de Fira. На показе в Ночь свадебной моды – центральном событии Barcelona Bridal Fashion Week [http://www.barcelonabridalweek.com ], - г-жа Акра представит свою коллекцию сезона "весна-2019".  

 

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/636096/Barcelona_Bridal_Fashion_Week_Logo.jpg  )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/636127/Fira_de_Barcelona.jpg )

 

Первым талант Рим Акра - на то время студентки Американского университета в Бейруте, - заметил редактор модного издания, после чего Рим решила посвятить свою жизнь созданию одежды и продолжила обучение в нью-йоркском Технологическом институте моды, а в последствии - в парижской École Supérieure des Arts et techniques de la Mode (ESMOD).

 

В 1997 году она впервые представила миру бренд Reem Acra New York, а в 2001 году презентовала свою первую коллекцию прет-а-порте. С тех пор, члены королевских семей, главы государств и мировые звезды, включая Анджелину Джоли, Бейонсе и Хэлли Берри, не раз были замечены в нарядах Рим Акра на красных дорожках "Оскара", "Грэмми", "Золотого глобуса" и других мероприятий высшего уровня. Продуманные до мельчайших деталей модели с изящными силуэтами и безупречной вышивкой продаются в самых эксклюзивных бутиках мира - таких как американские Bergdorf Goodman, Neiman Marcus, Saks Fifth Avenue и в 20 других странах земного шара.

 

"Я очень рада представить свою коллекцию свадебной моды сезона "весна-2019" именно в Барселоне - городе невероятной красоты и богатейшего культурного наследия, словно олицетворяющем образ женщины, отдающей предпочтение моим платьям", - отметила Рим Акра. Показ, в рамках которого публике будут представлены в общей сложности 30 моделей, состоится на гала-вечере 25 апреля.

 

Организатор Недели свадебной моды в Барселоне, - компания Fira de Barcelona, продолжает следовать стратегии популяризации своих брендов на международном уровне, а также привлечения создателей креативного контента и покупателей с основных мировых рынков свадебной одежды.

 

Barcelona Bridal Fashion Week готовится к первой крупной и самой интернациональной сессии, в рамках которой свои коллекции свадебных и вечерних нарядов представят 25 компаний-производителей. По прогнозам организаторов, в мероприятии примут участие свыше 300 экспонентов, 60% из которых приедут в Испанию из-за рубежа и продемонстрируют свои коллекции сезона 2019 года покупателям, представителям СМИ и гостям из всех уголков земного шара.

 

Photo:

https://mma.prnewswire.com/media/636127/Fira_de_Barcelona.jpg 

https://mma.prnewswire.com/media/636096/Barcelona_Bridal_Fashion_Week_Logo.jpg 

 

Source:

Fira de Barcelona

 

Контактная информация: Глория Диллувио (Mª Gloria Dilluvio),

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Яндекс.Дзен

Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

Главное за сутки
Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи посетить Пхеньян Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи посетить Пхеньян Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина посетить Северную Корею. Об этом сообщат агенство «Ренхап». Приглашение «в кратчайшие сроки» посетить Пхеньян передала сестра лидера КНДР…
В Сирии сообщили о новом авианалете Израиля В Сирии сообщили о новом авианалете Израиля Как сообщило сирийское государственное телевидение, сирийские ПВО отразили еще одну атаку Израиля. Первоначально речь шла о налете на провинцию Дамаск, однако в последующих сообщениях провинция не называлась. Другие детали пока…
Американец развернул российский флаг на церемонии открытия Олимпиады Американец развернул российский флаг на церемонии открытия Олимпиады Американец Филип Вачуда, который развернул флаг РФ на церемонии открытия ОИ в южнокорейском Пхёнчхане, во время соревнований намерен поддержать российских биатлонистов, конькобежцев и шорт-трекистов. Вачуда стал известен благодаря тому, что…

Читайте также
Андрей Козбанов: что грозит по закону физическим лицам за уклонение от уплаты налогов Андрей Козбанов: что грозит по закону физическим лицам за уклонение от уплаты налогов В современной России довольно распространенной проблемой является уклонение физических лиц от уплаты налогов. Главные причины этого явления – низкая правовая культура населения, неудовлетворительный уровень жизни значительной части российских граждан, наличие…
Британки назвали худшие фразы во время занятий любовью Британки назвали худшие фразы во время занятий любовью Жительницы Великобритании, обитающие на популярном форуме для родителей Mumsnet, решили поговорить об ужасных фразах, которые им доводилось слышать после или непосредственно во время интимной близости. Одна из форумчанок, например, рассказала,…
Ольга Кузнецова: о причинах и способах преодоления манипулятивного поведения детей с родителями Ольга Кузнецова: о причинах и способах преодоления манипулятивного поведения детей с родителями Трехлетняя девочка в истерике падает на пол и продолжает кричать на весь торговый зал: «Купи, мама, ну купи мне вон того жирафа немедленно!». Мать пытается ее успокоить, но девочка раззадоривается…
Дмитрий Каррабаст о грамотной подготовке к ЕГЭ и правильном выборе репетитора Дмитрий Каррабаст о грамотной подготовке к ЕГЭ и правильном выборе репетитора Один из важнейших навыков, который может гарантировать успех, – навык грамотного поиска, отбора и обработки информации. Экзамен – не исключение. И ответ на вопрос «Стоит ли обращаться к репетитору или…
Фото
ТОП стран в которых самый хороший и благоприятный климат в мире ТОП стран в которых самый хороший и благоприятный климат в мире

Множество туристических фирм по всему свету предлагают свои услуги и говорят о самых лучших условиях...

Видео

 

Маск опубликовал видео со своей Tesla на орбите

Опрос

Как РФ ответить на публикацию "кремлевского доклада" США?

 

Анекдот дня

Родители с детства приучали меня к музыке, практически каждый день они просили исполнить марш "В свою комнату".

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Михаил Ланцман рассказал, как правильно выбрать профессию Михаил Ланцман рассказал, как правильно выбрать профессию
Генеральный директор образовательного центра LANCMAN SCHOOL по подготовке школьников к сдаче ЕГЭ и ОГЭ Михаил Маркович Ланцман в своем интервью рассказал о том, как важно вовремя определиться с профессией. Для того, чтобы успешно сдать единый государственный экзамен необходимо уделить особое внимание трем вещам: профессиональной ориентации,…
Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты
Фотокосметологические манипуляции, косметологические процедуры и контурная пластика. Все эти и множество других специальных процедур восстановят здоровье и внешнюю красоту пациента. Обратившись в Центр косметологии по адресу Сущевский вал 16, каждый пациент получает комплексное исследование состояния организма и квалифицированную помощь врачей, младшего медицинского персонала. Специализированное оборудование…
Бизнес и производство
«Пакмил»: прием вторсырья, производство картонной упаковки и изделий из пластика «Пакмил»: прием вторсырья, производство картонной упаковки и изделий из пластика
Некоторые виды отходов – прежде всего бумага и пластик – пригодны к повторной переработке, что позволяет не только сохранить природные ресурсы и предупредить загрязнение окружающей среды бытовым и промышленным мусором, но и снизить затраты на производство различной продукции. Наша компания занимается сбором и утилизацией макулатуры,…
Цены на металлические изделия и крепеж вырастут к концу года Цены на металлические изделия и крепеж вырастут к концу года
Ситуация, сложившаяся в конце лета – начале осени на мировых металлургическом и финансовом рынках, по мнению экспертов, неизменно повлечет удорожание всех видов металлопроката и продукции из него – метизов, крепежей и т.д. Возможно, подорожают пружины сжатия и растяжения, ведь для их производства также используется металлопрокат…
Истории успеха
Юзефович Игорь Сергеевич Юзефович Игорь Сергеевич
Игорь Сергеевич Юзефович (род. 12 марта 1968 года, с. Старые Шальвиры, Молдавская ССР, СССР) – российский спортивный и общественный деятель, бизнесмен, специализирующийся на инфраструктурных проектах в сфере телекоммуникаций и недвижимости. Со-основатель и владелец компании «Экспател». Вице-президент Европейского союза тхэквондо (ETU). Кандидат медицинских наук. Биография В…
Рассудов Александр Николаевич Рассудов Александр Николаевич
Дата рождения - 28.07.1974 г. в Санкт-Петербурге (на то время - Ленинград). Будущий депутат родился в простой рабочей семье. Коренной житель Петербурга. Мать трудилась почти всю жизнь обыкновенным библиотекарем, а отец был инженером. Прабабушка Александра Николаевича была ученным и даже в свое время получила степень…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
BenQ XL2411Z Всего предложений:(13)
BenQ XL2411Z от21403руб.
Цена от Орион Ресурс
ASUS VB199TL Все предложения (20)
ASUS VB199TL от11603руб.
Цена от Орион Ресурс
Philips 243V5LSB Все предложения (34)
Philips 243V5LSB от8230руб.
Цена от Cenam.net
Мониторы
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.