Рим Акра представит свою коллекцию сезона 2019 года на Неделе свадебной моды в Барселоне

Фото из открытых источников

БАРСЕЛОНА (BARCELONA), Испания, February 2, 2018/PRNewswire/ -- 23 - 29 апреля 2018 г. http://www.barcelonabridalweek.com Нью-йоркский дизайнер ливанского происхождения Рим Акра [https://www.reemacra.com ] является одним из самых известных в мире создателей свадебных и вечерних нарядов. В списке её поклонниц такие звёзды мировой величины, как Анджелина Джоли, Тейлор Свифт и Дженнифер Лопес. Рим Акра примет участие в предстоящей Неделе свадебной моды в Барселоне (Barcelona Bridal Fashion Week). Мероприятие будет проходить с 23 по 29 апреля на территории выставочного центра Montjuïc de Fira. На показе в Ночь свадебной моды – центральном событии Barcelona Bridal Fashion Week [http://www.barcelonabridalweek.com ], - г-жа Акра представит свою коллекцию сезона "весна-2019".

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/636096/Barcelona_Bridal_Fashion_Week_Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/636127/Fira_de_Barcelona.jpg )

Первым талант Рим Акра - на то время студентки Американского университета в Бейруте, - заметил редактор модного издания, после чего Рим решила посвятить свою жизнь созданию одежды и продолжила обучение в нью-йоркском Технологическом институте моды, а в последствии - в парижской École Supérieure des Arts et techniques de la Mode (ESMOD).

В 1997 году она впервые представила миру бренд Reem Acra New York, а в 2001 году презентовала свою первую коллекцию прет-а-порте. С тех пор, члены королевских семей, главы государств и мировые звезды, включая Анджелину Джоли, Бейонсе и Хэлли Берри, не раз были замечены в нарядах Рим Акра на красных дорожках "Оскара", "Грэмми", "Золотого глобуса" и других мероприятий высшего уровня. Продуманные до мельчайших деталей модели с изящными силуэтами и безупречной вышивкой продаются в самых эксклюзивных бутиках мира - таких как американские Bergdorf Goodman, Neiman Marcus, Saks Fifth Avenue и в 20 других странах земного шара.

"Я очень рада представить свою коллекцию свадебной моды сезона "весна-2019" именно в Барселоне - городе невероятной красоты и богатейшего культурного наследия, словно олицетворяющем образ женщины, отдающей предпочтение моим платьям", - отметила Рим Акра. Показ, в рамках которого публике будут представлены в общей сложности 30 моделей, состоится на гала-вечере 25 апреля.

Организатор Недели свадебной моды в Барселоне, - компания Fira de Barcelona, продолжает следовать стратегии популяризации своих брендов на международном уровне, а также привлечения создателей креативного контента и покупателей с основных мировых рынков свадебной одежды.

Barcelona Bridal Fashion Week готовится к первой крупной и самой интернациональной сессии, в рамках которой свои коллекции свадебных и вечерних нарядов представят 25 компаний-производителей. По прогнозам организаторов, в мероприятии примут участие свыше 300 экспонентов, 60% из которых приедут в Испанию из-за рубежа и продемонстрируют свои коллекции сезона 2019 года покупателям, представителям СМИ и гостям из всех уголков земного шара.

Photo:

https://mma.prnewswire.com/media/636127/Fira_de_Barcelona.jpg

https://mma.prnewswire.com/media/636096/Barcelona_Bridal_Fashion_Week_Logo.jpg

Source:

Fira de Barcelona

Контактная информация: Глория Диллувио (Mª Gloria Dilluvio),

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.