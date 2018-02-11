Воскресенье 11 февраля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Новости компаний» CoinGeek.com финасирует разработку командой Electron Cash открытых биткойн-проектов при поддержке nChain

CoinGeek.com финасирует разработку командой Electron Cash открытых биткойн-проектов при поддержке nChain

Суббота, 10 Февраля 2018 19:30
CoinGeek.com финасирует разработку командой Electron Cash открытых биткойн-проектов при поддержке nChain Фото из открытых источников

ЛОНДОН (LONDON), February 1, 2018/PRNewswire/ -- CoinGeek.com анонсировал ежегодное выделение средств в размере до 300 000 долл. США на реализацию командой Electron Cash открытых проектов Bitcoin Cash (BCH). Electron Cash представляет собой электронный кошелёк, созданный специально под нужды чейна ВСН. nChain, специалист в сфере блокчейновых научно-исследовательских разработок, окажет поддержку новым проектам Electron Cash своими техническими ресурсами и лицензиями на объекты интеллектуальной собственности. Новости о поддержке инициативы Electron Cash поступили сразу после завершения професса финансирования компанией CoinGeek.com другого проекта с открытым кодом - Terab, - ориентированного на внедрение терабайтных блоков * в блокчейн BCH.

 

Команда Electron Cash во главе с Джональдом Фьокболлом (Jonald Fyookball), твёрдо верит, что именно Bitcoin Cash является настоящим биткойном, и реализуют концепцию Сатоси Накамото по созданию одноранговой, равноправной системы электронной наличности.  Специалисты Electron Cash будут использовать выделяемые CoinGeek.com средства для подготовки собственных групп разработчиков с целью получить больше свободного времени на реализацию проектов создания программного обеспечения для экосистемы Bitcoin Cash. Все ПО, создаваемое в рамках данной инициативы, будет предоставляться пользователям по открытой лицензии, но только в целях его использования в чейне ВСН.

 

CoinGeek.com, команда Electron Cash team и nChain согласуют, какие именно проекты будут реализовываться в рамках данной инициативы. В число первоначальных проектов войдут:

1. Разработка нового "родного" кошелька Electron Cash для Android

2. Разработка iOS-версии кошелька Electron Cash

3. Разработка версии кошелька Electron Cash для традиционных мобильных телефонов (Nokia)

 

Руководить процессом реализации всех проектов будет команда Electron Cash. Повышая ценность финансовых инвестиций CoinGeek.com, nChain будет предоставлять технический консалтинг и поддержку со стороны своих научно-исследовательских сотрудников, а также необходимые лицензии на объекты интеллектуальной собственности. Главный научный сотрудник nChain Крэг Райт (Craig Wright) будет тесно сотрудничать с командой Electron Cash, предоставляя им консультации по проектам.

 

Владелец CoinGeek.com, Кельвин Айр (Calvin Ayre), выразил надежду, что эти инвестиции позволят создать новые мощные приложения для чейна ВСН. Г-н Айр прокомментировал: "Все, кто разбираются в ВСН, понимают, что это и есть универсальная криптовалюта будущего. Но на сегодняшний день ВСН находится на раннем этапе своего развития и нуждается в значительной технической доработке для дальнейшего внедрения в повседневную жизнь - особенно на уровне предприятий. Именно поэтому мы поддерживаем открытые проекты - дабы гарантировать воплощение лучших криптовалютных технологий в экосистеме ВСН".

 

Джональд Фьокболл (Jonald Fyookball) из Electron Cash, в свою очередь, отметил: "Получение подобной финансовой поддержки от CoinGeek.com и технической помощи от nChain предоставляет нам ресурсы для реализации множества проектов создания программного обеспечения, способного помочь сообществу ВСН. Мы очень рады внести свой вклад в претворение в жизнь оригинальной концепции Сатоси Накамото, которая всех нас и вдохновила в самом начале".

 

Главный исполнительный директор nChain Group Джимми Нгуен (Jimmy Nguyen) добавил: "Эта трёхсторонняя инициатива при участии Electron Cash, CoinGeek.com и nChain являет собой наглядный пример командной работы, необходимой для успеха Bitcoin Cash. Мы особенно рады сотрудничать с командой Electron Cash, помогая им внедрять на практике наши самые перспективные изобретения - например, слепые пороговые подписи".

 

Проекты с открытым кодом являются лишь частью деятельности CoinGeek.com по поддержке развития Bitcoin Cash.  По словам г-на Айра: "Создание оптимизированных приложений BCH это важный, но лишь начальный шаг. Мы также инициируем кампании по информированию коммерческих организаций о преимуществах внедрения Bitcoin Cash, включая уменьшенные размеры комиссий, быстрые платежи и т.д. Эта информационно-просветительская работа достигнет своего пика в ходе нашей конференции CoinGeek Conference [https://coingeek.com/events/coingeek-conference-2018 ], которая состоится в мае этого года в Гонконге".

 

В дополнение к партнёрству с Electron Cash, CoinGeek.com намеревается поддерживать и другие инициативы, способствующие глобальному развитию и внедрению Bitcoin Cash. Все разработчики или технологические компании, нуждающиеся в финансировании разработки проектов или приложений для чейна Bitcoin Chain, могут направлять свои предложения по http://coingeek.com/contact .

 

*Один терабайтный блок (добавляемый каждые 10 минут) может содержать около 4 млрд. биткойн-транзакций и предоставляет возможность осуществления 7 миллионов транзакций в секунду.

 

Source:

CoinGeek.com

Эд Поуналл (Ed Pownall), +44-7825-064776, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Яндекс.Дзен

Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

Главное за сутки
Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи посетить Пхеньян Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи посетить Пхеньян Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина посетить Северную Корею. Об этом сообщат агенство «Ренхап». Приглашение «в кратчайшие сроки» посетить Пхеньян передала сестра лидера КНДР…
В Сирии сообщили о новом авианалете Израиля В Сирии сообщили о новом авианалете Израиля Как сообщило сирийское государственное телевидение, сирийские ПВО отразили еще одну атаку Израиля. Первоначально речь шла о налете на провинцию Дамаск, однако в последующих сообщениях провинция не называлась. Другие детали пока…
Американец развернул российский флаг на церемонии открытия Олимпиады Американец развернул российский флаг на церемонии открытия Олимпиады Американец Филип Вачуда, который развернул флаг РФ на церемонии открытия ОИ в южнокорейском Пхёнчхане, во время соревнований намерен поддержать российских биатлонистов, конькобежцев и шорт-трекистов. Вачуда стал известен благодаря тому, что…

Читайте также
Андрей Козбанов: что грозит по закону физическим лицам за уклонение от уплаты налогов Андрей Козбанов: что грозит по закону физическим лицам за уклонение от уплаты налогов В современной России довольно распространенной проблемой является уклонение физических лиц от уплаты налогов. Главные причины этого явления – низкая правовая культура населения, неудовлетворительный уровень жизни значительной части российских граждан, наличие…
Британки назвали худшие фразы во время занятий любовью Британки назвали худшие фразы во время занятий любовью Жительницы Великобритании, обитающие на популярном форуме для родителей Mumsnet, решили поговорить об ужасных фразах, которые им доводилось слышать после или непосредственно во время интимной близости. Одна из форумчанок, например, рассказала,…
Ольга Кузнецова: о причинах и способах преодоления манипулятивного поведения детей с родителями Ольга Кузнецова: о причинах и способах преодоления манипулятивного поведения детей с родителями Трехлетняя девочка в истерике падает на пол и продолжает кричать на весь торговый зал: «Купи, мама, ну купи мне вон того жирафа немедленно!». Мать пытается ее успокоить, но девочка раззадоривается…
Дмитрий Каррабаст о грамотной подготовке к ЕГЭ и правильном выборе репетитора Дмитрий Каррабаст о грамотной подготовке к ЕГЭ и правильном выборе репетитора Один из важнейших навыков, который может гарантировать успех, – навык грамотного поиска, отбора и обработки информации. Экзамен – не исключение. И ответ на вопрос «Стоит ли обращаться к репетитору или…
Фото
ТОП стран в которых самый хороший и благоприятный климат в мире ТОП стран в которых самый хороший и благоприятный климат в мире

Множество туристических фирм по всему свету предлагают свои услуги и говорят о самых лучших условиях...

Видео

 

Маск опубликовал видео со своей Tesla на орбите

Опрос

Как РФ ответить на публикацию "кремлевского доклада" США?

 

Анекдот дня

Родители с детства приучали меня к музыке, практически каждый день они просили исполнить марш "В свою комнату".

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Михаил Ланцман рассказал, как правильно выбрать профессию Михаил Ланцман рассказал, как правильно выбрать профессию
Генеральный директор образовательного центра LANCMAN SCHOOL по подготовке школьников к сдаче ЕГЭ и ОГЭ Михаил Маркович Ланцман в своем интервью рассказал о том, как важно вовремя определиться с профессией. Для того, чтобы успешно сдать единый государственный экзамен необходимо уделить особое внимание трем вещам: профессиональной ориентации,…
Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты
Фотокосметологические манипуляции, косметологические процедуры и контурная пластика. Все эти и множество других специальных процедур восстановят здоровье и внешнюю красоту пациента. Обратившись в Центр косметологии по адресу Сущевский вал 16, каждый пациент получает комплексное исследование состояния организма и квалифицированную помощь врачей, младшего медицинского персонала. Специализированное оборудование…
Бизнес и производство
«Пакмил»: прием вторсырья, производство картонной упаковки и изделий из пластика «Пакмил»: прием вторсырья, производство картонной упаковки и изделий из пластика
Некоторые виды отходов – прежде всего бумага и пластик – пригодны к повторной переработке, что позволяет не только сохранить природные ресурсы и предупредить загрязнение окружающей среды бытовым и промышленным мусором, но и снизить затраты на производство различной продукции. Наша компания занимается сбором и утилизацией макулатуры,…
Цены на металлические изделия и крепеж вырастут к концу года Цены на металлические изделия и крепеж вырастут к концу года
Ситуация, сложившаяся в конце лета – начале осени на мировых металлургическом и финансовом рынках, по мнению экспертов, неизменно повлечет удорожание всех видов металлопроката и продукции из него – метизов, крепежей и т.д. Возможно, подорожают пружины сжатия и растяжения, ведь для их производства также используется металлопрокат…
Истории успеха
Юзефович Игорь Сергеевич Юзефович Игорь Сергеевич
Игорь Сергеевич Юзефович (род. 12 марта 1968 года, с. Старые Шальвиры, Молдавская ССР, СССР) – российский спортивный и общественный деятель, бизнесмен, специализирующийся на инфраструктурных проектах в сфере телекоммуникаций и недвижимости. Со-основатель и владелец компании «Экспател». Вице-президент Европейского союза тхэквондо (ETU). Кандидат медицинских наук. Биография В…
Рассудов Александр Николаевич Рассудов Александр Николаевич
Дата рождения - 28.07.1974 г. в Санкт-Петербурге (на то время - Ленинград). Будущий депутат родился в простой рабочей семье. Коренной житель Петербурга. Мать трудилась почти всю жизнь обыкновенным библиотекарем, а отец был инженером. Прабабушка Александра Николаевича была ученным и даже в свое время получила степень…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) Всего предложений:(13)
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) от19990руб.
Цена от Fotosklad.ru. Казань
ASUS X205TA-FD015BS Все предложения (25)
ASUS X205TA-FD015BS от15990руб.
Цена от Евросеть. Хабаровск
3Q Clutch EN8901N Все предложения (1)
3Q Clutch EN8901N от8980руб.
Цена от Rucenka
Ноутбуки
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.