CoinGeek.com финасирует разработку командой Electron Cash открытых биткойн-проектов при поддержке nChain

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ЛОНДОН (LONDON), February 1, 2018/PRNewswire/ -- CoinGeek.com анонсировал ежегодное выделение средств в размере до 300 000 долл. США на реализацию командой Electron Cash открытых проектов Bitcoin Cash (BCH). Electron Cash представляет собой электронный кошелёк, созданный специально под нужды чейна ВСН. nChain, специалист в сфере блокчейновых научно-исследовательских разработок, окажет поддержку новым проектам Electron Cash своими техническими ресурсами и лицензиями на объекты интеллектуальной собственности. Новости о поддержке инициативы Electron Cash поступили сразу после завершения професса финансирования компанией CoinGeek.com другого проекта с открытым кодом - Terab, - ориентированного на внедрение терабайтных блоков * в блокчейн BCH.

Команда Electron Cash во главе с Джональдом Фьокболлом (Jonald Fyookball), твёрдо верит, что именно Bitcoin Cash является настоящим биткойном, и реализуют концепцию Сатоси Накамото по созданию одноранговой, равноправной системы электронной наличности. Специалисты Electron Cash будут использовать выделяемые CoinGeek.com средства для подготовки собственных групп разработчиков с целью получить больше свободного времени на реализацию проектов создания программного обеспечения для экосистемы Bitcoin Cash. Все ПО, создаваемое в рамках данной инициативы, будет предоставляться пользователям по открытой лицензии, но только в целях его использования в чейне ВСН.

CoinGeek.com, команда Electron Cash team и nChain согласуют, какие именно проекты будут реализовываться в рамках данной инициативы. В число первоначальных проектов войдут:

1. Разработка нового "родного" кошелька Electron Cash для Android

2. Разработка iOS-версии кошелька Electron Cash

3. Разработка версии кошелька Electron Cash для традиционных мобильных телефонов (Nokia)

Руководить процессом реализации всех проектов будет команда Electron Cash. Повышая ценность финансовых инвестиций CoinGeek.com, nChain будет предоставлять технический консалтинг и поддержку со стороны своих научно-исследовательских сотрудников, а также необходимые лицензии на объекты интеллектуальной собственности. Главный научный сотрудник nChain Крэг Райт (Craig Wright) будет тесно сотрудничать с командой Electron Cash, предоставляя им консультации по проектам.

Владелец CoinGeek.com, Кельвин Айр (Calvin Ayre), выразил надежду, что эти инвестиции позволят создать новые мощные приложения для чейна ВСН. Г-н Айр прокомментировал: "Все, кто разбираются в ВСН, понимают, что это и есть универсальная криптовалюта будущего. Но на сегодняшний день ВСН находится на раннем этапе своего развития и нуждается в значительной технической доработке для дальнейшего внедрения в повседневную жизнь - особенно на уровне предприятий. Именно поэтому мы поддерживаем открытые проекты - дабы гарантировать воплощение лучших криптовалютных технологий в экосистеме ВСН".

Джональд Фьокболл (Jonald Fyookball) из Electron Cash, в свою очередь, отметил: "Получение подобной финансовой поддержки от CoinGeek.com и технической помощи от nChain предоставляет нам ресурсы для реализации множества проектов создания программного обеспечения, способного помочь сообществу ВСН. Мы очень рады внести свой вклад в претворение в жизнь оригинальной концепции Сатоси Накамото, которая всех нас и вдохновила в самом начале".

Главный исполнительный директор nChain Group Джимми Нгуен (Jimmy Nguyen) добавил: "Эта трёхсторонняя инициатива при участии Electron Cash, CoinGeek.com и nChain являет собой наглядный пример командной работы, необходимой для успеха Bitcoin Cash. Мы особенно рады сотрудничать с командой Electron Cash, помогая им внедрять на практике наши самые перспективные изобретения - например, слепые пороговые подписи".

Проекты с открытым кодом являются лишь частью деятельности CoinGeek.com по поддержке развития Bitcoin Cash. По словам г-на Айра: "Создание оптимизированных приложений BCH это важный, но лишь начальный шаг. Мы также инициируем кампании по информированию коммерческих организаций о преимуществах внедрения Bitcoin Cash, включая уменьшенные размеры комиссий, быстрые платежи и т.д. Эта информационно-просветительская работа достигнет своего пика в ходе нашей конференции CoinGeek Conference [https://coingeek.com/events/coingeek-conference-2018 ], которая состоится в мае этого года в Гонконге".

В дополнение к партнёрству с Electron Cash, CoinGeek.com намеревается поддерживать и другие инициативы, способствующие глобальному развитию и внедрению Bitcoin Cash. Все разработчики или технологические компании, нуждающиеся в финансировании разработки проектов или приложений для чейна Bitcoin Chain, могут направлять свои предложения по http://coingeek.com/contact .

*Один терабайтный блок (добавляемый каждые 10 минут) может содержать около 4 млрд. биткойн-транзакций и предоставляет возможность осуществления 7 миллионов транзакций в секунду.

Source:

CoinGeek.com

Эд Поуналл (Ed Pownall), +44-7825-064776, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.