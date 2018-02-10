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Unifrax представляет новое поколение продуктов Insulfrax® LTX

Суббота, 10 Февраля 2018 00:32
Unifrax представляет новое поколение продуктов Insulfrax® LTX Фото из открытых источников

ТОНАВАНДА (TONAWANDA), Нью-Йорк, 2 февраля 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания Unifrax I LLC сегодня представила новое поколение продуктов Insulfrax® LTX с оптимизированными физическими свойствами, улучшающими тепловые характеристики и упрощающими процесс эксплуатации продуктов. Эти лёгкие перфорированные покрытия сочетают инновационные запатентованные технологии с проверенными эксплуатационными качествами Insulfax, создавая лучший в текущем ассортименте Unifrax продукт Insulfax с самыми низкими показателями биологической устойчивости. Покрытия LTX от Insulfax превосходят показатели изделий линейки LT и S в целом ряде вариантов промышленного применения для управления тепловым процессом.

 

Новые продукты Insulfrax LTX помогают клиентам сокращать расходы. Оптимизированные характеристики волокна LTХ способствуют уменьшению затрат на энергоресурсы и отвечают всё более строгим лимитам углеродных выбросов без необходимости в увеличении объёмов изоляции. Альтернативно клиенты могут экономить на материалах, используя меньше изоляции и достигая при этом тех же эксплуатационных показателей, что и стандартные покрытия AES. Дополнительная экономия обеспечивается и за счёт уменьшения толщины слоя на 25%, что позволяет освободить ценное пространство в печах.

 

Покрытия Insulfrax LTX являются неорганическими и не содержат связующего вещества, выделяя меньше пыли, а также характеризуются заметно улучшенным внешним видом.   Покрытия проще транспортируются и режутся, что обеспечивает возможность ускоренного монтажа, меньшее раздражение для кожи и сокращенный объём отходов. На покрытия методом печати наносится маркировка, упрощающая идентификацию материала и процесс монтажа.

 

Инновации и производственный опыт Unifrax лежат в основе нового поколения термоизоляционных продуктов. Впервые представленный на рынке в 1992 году бренд Insulfrax пользуется всемирным признанием, помогая компаниям значительно сокращать расходы на энергоресурсы и объёмы вредных выбросов.

 

«Unifrax рада представить продукцию нового уровня качества для наших клиентов, использующих покрытия Insulfrax. Эта превосходная новинка была разработана с целью снижения показателей теплопроводности по сравнению с существующими покрытиями Insulfrax S, а также 20% сокращением этого показателя в сравнении с другими «стандартными» изоляционными материалами, - пояснил Филлип Армстронг (Phillip Armstrong), руководитель производственного направления Unifrax Rainford. «Это лучшее покрытие Insulfrax, производимое нами на сегодняшний день, и настоящая революция для нашей компании. Задача Insulfrax LTX заключается в превышении ожиданий наших клиентов по всему миру своими поистине беспрецедентными характеристиками. Мы выводим эту новейшую технологию Insulfrax на рынок после презентации в сентябре прошлого года Isofrax® 1400 - другого нашего бренда высокотемпературных продуктов с низкой биологической устойчивостью. И таким образом Unifrax выходит на чёткую позицию мирового лидера в сфере термостойких материалов для управления тепловым процессом», - добавил Армстронг.   

 

Unifrax является единственным вертикально интегрированным производителем синтетических волокон, способным предоставлять клиентам широкий спектр продуктов различной толщины и веса, эффективно функционирующих при различных температурах, а также обеспечивать превосходный уровень технической, инженерной и сервисной поддержки.  

 

На сегодняшний день покрытия Insulfrax LTX производятся и реализуются по всей Европе и в ограниченных количествах доступны на рынке США. Новые продукты Insulfrax LTX можно будет приобрести во всех специализированных точках продаж в Соединённых Штатах, начиная с июля 2018 года. 

 

Узнайте больше о покрытиях Insulfrax LTX Blankets на веб-сайте Unifrax:  www.unifrax.com 

 

О компании Unifrax: Unifrax I LLC является ведущим мировым поставщиком специализированных продуктов, применяющихся в промышленном производстве, при фильтрации, в автомобилестроении, а также в противопожарных целях, экономя энергию, сокращая объёмы вредных выбросов и повышая пожаробезопасность. Компания располагает 26 производственными базами в США, Европе, на Ближнем Востоке, в России, Азии, Южной Африке и Латинской Америке. Штат персонала компании насчитывает около 2 300 сотрудников по всему миру. Больше информации о Unifrax см. на веб-сайте www.unifrax.com.

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  Дебора Майерс (Deborah Myers), менеджер, департамент глобальных маркетинговых коммуникаций, anager, Unifrax I LLC, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.; Кэролайн Хьюз (Caroline Hughes), менеджер европейского департамента маркетинговых коммуникаций, Unifrax I LLC, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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