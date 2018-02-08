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ZTE прогнозирует рост выручки за 2017 год на 7,49%

Среда, 07 Февраля 2018 19:54
ZTE прогнозирует рост выручки за 2017 год на 7,49% Фото из открытых источников

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 2 февраля 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), крупный международный поставщик телекоммуникационных решений, а также корпоративных и потребительских технологий для мобильного Интернета, опубликовала прогноз об увеличении выручки до 108,82 млрд юаней за годовой период, завершившийся 31 декабря 2017 года, что стало возможным благодаря росту продаж в сегментах операторских сетей и потребительской электроники.  

 

Согласно заявлению компании, выручка ZTE составила 108,82 млрд юаней, что на 7,49% выше по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль, относимая на счёт владельцев обычных акций котирующихся на бирже, за годовой период составила 4,55 млрд юаней.

 

В 2017 году ZTE зафиксировала рост выручки в сегменте операторских сетей, мобильных устройств, решений для правительственного и корпоративного сектора. Этот рост стал возможен благодаря непрерывным инвестициям мировых операторов в развитие телекоммуникационных сетей, а также расширению масштабов деятельности ZTE в сфере потребительской электроники и в сегменте ИКТ решений для государственных учреждений и бизнеса. За прошедший год компании удалось оптимизировать движение наличных средств и процесс управления поступлениями от продаж. Чистый денежный поток ZTE от  операционной деятельности в 2017 году составил около 6,78 млрд юаней, с ростом по сравнению с предыдущим годом в 28,88 %. За вычетом отчислений, наложенных властями США, чистый поток наличных денежных средств от операционной деятельности компании составил 12,44 млрд юаней, что продемонстрировало рост в 136,58% по сравнению с предыдущим годом.

 

В 2017 году ZTE сосредоточила свое внимание на работе с ведущими операторами и крупными ключевыми клиентами, ориентируясь на деятельную, но взвешенную стратегию поиска новых бизнес возможностей для роста. При этом компания принимала активное участие в строительстве глобальных телекоммуникационных сетей и внедрении технологических инноваций. Благодаря своим технологическим достижениям и высокой конкурентоспособности продуктов, компания ZTE умело использует возможности, которые возникают на глобальном рынке в результате технических эволюций, и тем самым укрепляет свои рыночные  позиции. 

 

О компании ZTE Corporation

 

ZTE является поставщиком современных телекоммуникационных систем, мобильных устройств и корпоративных технологических решений для потребителей, операторов, частных компаний и клиентов из государственного сектора. В рамках своей стратегии компания стремится предоставлять клиентам интегрированные комплексные инновации для повышения производительности и обеспечения дополнительной ценности по мере конвергенции телекоммуникационного и информационно-технологического секторов. Предприятие зарегистрировано на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня (код акций Н:  0763.HK / код акций А: 000063.SZ). Продуктами и сервисами ZTE пользуются свыше 500 операторов в более чем 160 странах мира. ZTE направляет десять процентов своей ежегодной выручки на научно-исследовательскую деятельность и играет ведущие роли в международных организациях, отвечающих за установление отраслевых стандартов. Компания придерживается принципов корпоративной социальной ответственности и является членом Глобального пакта ООН. Для получения более подробной информации посетите www.zte.ru, www.zte.com.cn.

 

Контактная информация для представителей СМИ:

Маргарет Ма (Margaret Ma)                                                       

ZTE Corporation                                                 

Tel: +86 755 26775189                                      

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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