Начата регистрация для участия в продаже токенов Health Nexus - дата открытия торгов будет объявлена позже

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ЛАС-ВЕГАС (LAS VEGAS), 2 февраля 2018 г. /PRNewswire/ -- Health Nexus, проект, решающий проблему неэффективности данных для медицинских организаций и повышающий общую продуктивность передачи и хранения данных в медицинской отрасли, принимает заявки на регистрацию участников продаж токенов.

На сайте token.simplyvitalhealth.com представлена информация о токене под названием Health Cash. Продажи токена среди аккредитованных лиц начнутся в середине февраля, а конкретная дата открытия торгов будет объявлена в ближайшее время.

Команда, стоящая за проектом Health Nexus, - компания Simply Vital Health Inc, - представляет собой группу признанных технологических лидеров, обладающих опытом в медицинской сфере и создавших прикладное приложение на базе блокчейна, уже приносящее реальную прибыль. Health Nexus - блокчейновый протокол с защитой по методу «подтверждение доли», ориентированный на оптимизацию процессов обмена и перемещения медицинских данных между авторизованными лицами.

Согласно технической документации, протокол полностью отвечает нормам законодательства и правилам регулирования в рамках Закона об ответственности и переносе данных о страховании здоровья граждан (HIPAA).

«Наш текущий продукт Connected Care предназначен для внедрения блокчейновых технологий в среде здравоохранения. Платформа предоставляет один из самых безопасных протоколов HIPAA и является одним из первых реально работающих блокчейн-приложений в медицинской среде».

«HIPAA требует от технологических медицинских платформ обеспечения отслеживаемости активности. Защита этой информации в блокчейне гарантирует непрерывную доступность и неизменность подобных данных. В условиях, когда провайдеры обязаны все теснее сотрудничать и обмениваться данными, безопасность и доверие играют основную роль».

- текст взят из технического проспекта SimplyVitalHealth.com, составленного Лукасом Хендреном и д.м.н. Кэт Кузмескас

Текущий продукт SimplyVital Health - ConnectingCare, - получит своё продолжение в Health Nexus. ConnectingCare представляет собой инструмент, помогающий провайдерам, предоставляющим услуги комплексной оплаты, координировать процесс медицинского обслуживания и прогнозировать затраты с целью сокращения расходов и повышения результативности лечения. Комплексная оплата является частью более обширной тенденции в сегодняшней сфере здравоохранения, предполагающей переход от оплаты за модель обслуживания к модели ценностно-ориентированных медицинских сервисов.

В дальнейшем решение Health Nexus может использоваться многочисленными вендорами, медицинскими поставщиками, страховыми агентствами и фармацевтическими компаниями, поскольку блокчейновый протокол Health Nexus представляет собой проект с открытым кодом, позволяющий другим компаниям использовать его базу как платформу.

Контактная информация для представителей СМИ:

Главный исполнительный директор, д.м.н. Кэтрин Кузмескас (Katherine Kuzmeskas)

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Сайт продажи токенов: https://tokensale.simplyvitalhealth.com

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=vch6DFI6Mb0

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/636485/simply_vital_health.jpg

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Кэтрин Кузмескас (Katherine Kuzmeskas), +1 903 818 2359