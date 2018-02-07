Выбираем цветы в подарок любимым

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Ежедневно в жизни каждого мужчины происходят какие-либо праздничные события, например дни рождения мам, любимых девушек, дочерей, племянниц, сестер и так далее. И каждый мужчина начинает ломать голову, какой же подарок преподнести. Но дело ведь совсем не в том, каким будет этот подарок, а в том, чтобы оказать знак внимания, показать, что человек, которому предназначается сюрприз, не безразличен. Но все же есть некоторые вещи, которым будет рада любая женская особа.

Главное, без чего не обходиться ни одно торжественное мероприятие – это без цветов. Сейчас они настолько разнообразны, что просто порой теряешься в этом изобилии. Композиции, составленные из цветов, заставят улыбнуться даже самую суровую девушку. Можно подарить букет из одного вида цветов, можно скомбинировать разные цветы, а можно и вовсе добавить в букет некоторые элементы декора. А корзины из роз станут превосходным украшением любого праздника, и будет приятно не только главному герою торжества, но и всем окружающим.

Какие же и в каком количестве дарить цветы? Попробуем в этом разобраться.

1. Яркие большие цветы

Ярких оттенков цветы следует дарить женщинам постарше. Также такого рода цветы подойдут обладательницам темных волос. Если возникает необходимость выразить свои чувства девушке или женщине, то для этого непременно подойдет букет алых роз, ведь они символизируют самое пламенное чувство – любовь.

2. Менее насыщенные и более мелкие цветы

Их следует дарить обладательницам светлого цвета волос, а букет, составленный из цветов белых, розовых оттенков прекрасно подойдет для подруг, младшей сестры или же девушки, с которой мужчина находится на этапе знакомства. Данные оттенки символизируют нежность, целомудренность, трепетность и молодость.

Если хочется порадовать жену, то лучше подарить корзину из цветов, в которой будут скомбинированы синие и фиолетовые цветы, мелкие и покрупнее. Для женщины это будет знаком того, что мужчина хранит верность своей второй половинке и что их отношения стабильны.

3. Количество цветков в букете

В данном деле главное не верить предрассудкам, ведь, как известно, четное число цветов на праздники не дарят. Но это правило перестает работать, когда букет состоит из более чем 12 цветков.

1 цветок – это тоже букет. Не важно, что он мал, он все равно имеет право на существование. Зато он говорит о том, что человеку вы не безразличны. Один – это лучше, чем ничего.

А если подарить букет из, например, 101 розы – то несомненно этот букет оставит в душе женщины или девушки приятное и незабываемое чувство восторга.

И напоследок: цветы всегда нужно дарить с улыбкой на лице, с теплыми и нежными словами. Ведь даже одну розу будет приятнее получить в сопровождении добрых слов, чем шикарный букет, подаренный без всяких чувств.