Среда 07 февраля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Новости компаний» Выбираем цветы в подарок любимым

Выбираем цветы в подарок любимым

Среда, 07 Февраля 2018 15:06
Женщина - словно цветок: нежная, милая и красивая Фото из открытых источников

Ежедневно в жизни каждого мужчины происходят какие-либо праздничные события, например дни рождения мам, любимых девушек, дочерей, племянниц, сестер и так далее. И каждый мужчина начинает ломать голову, какой же подарок преподнести. Но дело ведь совсем не в том, каким будет этот подарок, а в том, чтобы оказать знак внимания, показать, что человек, которому предназначается сюрприз, не безразличен. Но все же есть некоторые вещи, которым будет рада любая женская особа.

 

Главное, без чего не обходиться ни одно торжественное мероприятие – это без цветов. Сейчас они настолько разнообразны, что просто порой теряешься в этом изобилии. Композиции, составленные из цветов, заставят улыбнуться даже самую суровую девушку. Можно подарить букет из одного вида цветов, можно скомбинировать разные цветы, а можно и вовсе добавить в букет некоторые элементы декора. А корзины из роз станут превосходным украшением любого праздника, и будет приятно не только главному герою торжества, но и всем окружающим.

 

Какие же и в каком количестве дарить цветы? Попробуем в этом разобраться.

 

1. Яркие большие цветы

 

 

Ярких оттенков цветы следует дарить женщинам постарше. Также такого рода цветы подойдут обладательницам темных волос. Если возникает необходимость выразить свои чувства девушке или женщине, то для этого непременно подойдет букет алых роз, ведь они символизируют самое пламенное чувство – любовь. 

 

2. Менее насыщенные и более мелкие цветы

 

 

Их следует дарить обладательницам светлого цвета волос, а букет, составленный из цветов белых, розовых оттенков прекрасно подойдет для подруг, младшей сестры или же девушки, с которой мужчина находится на этапе знакомства. Данные оттенки символизируют нежность, целомудренность, трепетность и молодость. 

 

Если хочется порадовать жену, то лучше подарить корзину из цветов, в которой будут скомбинированы синие и фиолетовые цветы, мелкие и покрупнее. Для женщины это будет знаком того, что мужчина хранит верность своей второй половинке и что их отношения стабильны.

 

3. Количество цветков в букете

 

В данном деле главное не верить предрассудкам, ведь, как известно, четное число цветов на праздники не дарят. Но это правило перестает работать, когда букет состоит из более чем 12 цветков. 

 

1 цветок – это тоже букет. Не важно, что он мал, он все равно имеет право на существование. Зато он говорит о том, что человеку вы не безразличны. Один – это лучше, чем ничего.

 

А если подарить букет из, например, 101 розы – то несомненно этот букет оставит в душе женщины или девушки приятное и незабываемое чувство восторга.

 

И напоследок: цветы всегда нужно дарить с улыбкой на лице, с теплыми и нежными словами. Ведь даже одну розу будет приятнее получить в сопровождении добрых слов, чем шикарный букет, подаренный без всяких чувств. 

Яндекс.Дзен

Ванько Ольга Опубликовано в Новости компаний   Теги корзина Розы

Главное за сутки
Все госструктуры Дагестана начали обыскивать Все госструктуры Дагестана начали обыскивать В Дагестане силовики проводят обыски в трех министерствах. Спецслужбы работают в министерствах образования, финансов и здравоохранения. "В них (обысках. — Прим. ред.) участвуют прикомандированные спецслужбы, а также группа прокуроров под…
Кремль получил список желающих вернуться в Россию бизнесменов Кремль получил список желающих вернуться в Россию бизнесменов У Кремля появился перечень российских предпринимателей, которые в силу различных причин вынуждены скрываться от российского правосудия за границей, однако хотят вернуться на родину. О появлении списка сообщил представителям прессы Дмитрий…
Ракета Falcon Heavy успешно стартовала с мыса Канаверал Ракета Falcon Heavy успешно стартовала с мыса Канаверал SpaceX успешно произвела первый запуск своей новой сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy. На сайте компании шла прямая трансляция с пусковой площадки на мысе Канаверал (смотрите видео ниже). Ракета стартовала в 15:45…

Читайте также
Ученые назвали еще одну опасность ибупрофена Ученые назвали еще одну опасность ибупрофена Ибупрофен является одним из самых популярных обезболивающих препаратов, однако его регулярное употребление, как показывают последние исследования, является не таким безобидным, как считалось не так давно. Ученые из Дании, Франции и…
Ученые назвали самый легкий способ сбросить вес‍ Ученые назвали самый легкий способ сбросить вес‍ Исследователи из Соединенных Штатов Америки, сконцентрировавшиеся на изучении эффективных способов борьбы с ожирением, представили просто-таки гениальные выводы — оказалось, что лишний вес исчезает гораздо быстрее, если проводить время на ногах,…
Эксперты выяснили, к чему приводит употребление молока Эксперты выяснили, к чему приводит употребление молока Принято считать, что систематическое употребление молока чревато исключительно положительными для здоровья эффектами, однако на самом деле молоко может быть не только полезным, но и вредным. Особенно для людей, склонных к…
Ученые нашли препараты против старения‍ Ученые нашли препараты против старения‍ Исследователи из Германии и Великобритании сообщают об обнаружении двадцати четырех новых препаратов, гипотетически способных замедлять процессы старения. Научная работа, посвященная продлевающим жизнь препаратам, появилась в базе данных bioRxiv Старение, как…
Фото
Невероятная долина шаров в Казахстане Невероятная долина шаров в Казахстане

Почти три столетия ученые не могут найти четкое объяснение появления этого неординарного места в Каз...

Видео

 

Маск опубликовал видео со своей Tesla на орбите

Опрос

Как РФ ответить на публикацию "кремлевского доклада" США?

 

Анекдот дня

Родители с детства приучали меня к музыке, практически каждый день они просили исполнить марш "В свою комнату".

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Михаил Ланцман рассказал, как правильно выбрать профессию Михаил Ланцман рассказал, как правильно выбрать профессию
Генеральный директор образовательного центра LANCMAN SCHOOL по подготовке школьников к сдаче ЕГЭ и ОГЭ Михаил Маркович Ланцман в своем интервью рассказал о том, как важно вовремя определиться с профессией. Для того, чтобы успешно сдать единый государственный экзамен необходимо уделить особое внимание трем вещам: профессиональной ориентации,…
Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты
Фотокосметологические манипуляции, косметологические процедуры и контурная пластика. Все эти и множество других специальных процедур восстановят здоровье и внешнюю красоту пациента. Обратившись в Центр косметологии по адресу Сущевский вал 16, каждый пациент получает комплексное исследование состояния организма и квалифицированную помощь врачей, младшего медицинского персонала. Специализированное оборудование…
Бизнес и производство
«Пакмил»: прием вторсырья, производство картонной упаковки и изделий из пластика «Пакмил»: прием вторсырья, производство картонной упаковки и изделий из пластика
Некоторые виды отходов – прежде всего бумага и пластик – пригодны к повторной переработке, что позволяет не только сохранить природные ресурсы и предупредить загрязнение окружающей среды бытовым и промышленным мусором, но и снизить затраты на производство различной продукции. Наша компания занимается сбором и утилизацией макулатуры,…
Цены на металлические изделия и крепеж вырастут к концу года Цены на металлические изделия и крепеж вырастут к концу года
Ситуация, сложившаяся в конце лета – начале осени на мировых металлургическом и финансовом рынках, по мнению экспертов, неизменно повлечет удорожание всех видов металлопроката и продукции из него – метизов, крепежей и т.д. Возможно, подорожают пружины сжатия и растяжения, ведь для их производства также используется металлопрокат…
Истории успеха
Юзефович Игорь Сергеевич Юзефович Игорь Сергеевич
Игорь Сергеевич Юзефович (род. 12 марта 1968 года, с. Старые Шальвиры, Молдавская ССР, СССР) – российский спортивный и общественный деятель, бизнесмен, специализирующийся на инфраструктурных проектах в сфере телекоммуникаций и недвижимости. Со-основатель и владелец компании «Экспател». Вице-президент Европейского союза тхэквондо (ETU). Кандидат медицинских наук. Биография В…
Рассудов Александр Николаевич Рассудов Александр Николаевич
Дата рождения - 28.07.1974 г. в Санкт-Петербурге (на то время - Ленинград). Будущий депутат родился в простой рабочей семье. Коренной житель Петербурга. Мать трудилась почти всю жизнь обыкновенным библиотекарем, а отец был инженером. Прабабушка Александра Николаевича была ученным и даже в свое время получила степень…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE Все предложения (122)
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE от11990руб.
Цена от МегаФон
Планшеты
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.