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Nikolskaya Gallery представит выставку Насти Миро «Взгляд на Восток»

Вторник, 06 Февраля 2018 15:22
Nikolskaya Gallery представит выставку Насти Миро «Взгляд на Восток» Фото из открытых источников

Галерея русского искусства Nikolskaya Gallery открывает выставку «Взгляд на восток» художницы Насти Миро. Выставка приурочена к открытию Nikolskaya Gallery в новом выставочном пространстве апарт-комплекса TriBeCa APARTMENTS.

 

Новая серия работ представляет собой попытку оценить и переосмыслить все то немалое время, проведенное за изучением незнакомого быта и культуры при помощи доступного художественного языка.

 

Настя Миро провела значительную часть своей жизни в поездках по Азии, путешествуя по разным ее уголкам. Но будь то людный китайский мегаполис или же оторванная от цивилизации индийская деревушка, предмет главного интереса художника остается неизменным – люди.

 

Человек одновременно является творцом и детищем культуры, в рамках которой он пребывает, поэтому в своем новом проекте «Взгляд на Восток» Миро предлагает взглянуть на Азию глазами живущих там людей и, для начала, постараться понять именно их. Жанр портрета, выбранный художником, как нельзя лучше подходит для данной цели. Это одновременно и желание немного переосмыслить жанр, каноны которого долгое время находятся в кризисе. Сохраняя композиционную форму, художник балансирует на грани жанровой специфики и вступает на территорию декоративного портрета, добавляя в свои работы эмоции; герои ее работ не стесняются улыбаться, или даже заразительно смеяться. 

 

Случайные эмоции, обычно не свойственные портретам, здесь не кажутся лишними или неуместными за счет своей искренности и непринужденности, так как героями работ часто выступают дети. Они активно впитывают информацию и культурные коды, которыми им предстоит рефлекторно оперировать в будущем, поэтому Миро внимательно вглядывается в эти образы, пытаясь найти в них ключ к пониманию чуждой культуры. Как и любая другая художественная форма, портрет не ограничивается лишь изображенным на нем образом, а заглядывает за него, стараясь уловить настроение, а также подчеркнуть индивидуальную художественную личность автора. Работы художника - это всегда рефлексия и желание понять себя в контексте выбранной тематики. 

 

В экспозицию выставки «Взгляд на Восток» вошло 14 работ Анастасии, написанные темперой на холсте. 

 

О выставке «Взгляд на Восток»:

 

Сбор гостей – в 18.30.

Открытие выставки состоится – в 19.00, 15 февраля 2018 года.  

Период работы выставки – с 15 февраля по 15 марта 2018 года.

Адрес выставки – Москва, ул. Нижняя Красносельская д. 35, корп. 7, 107, NIKOLSKAYA GALLERY, апарт-комплекс TriBeCa APARTMENTS. 

 

Регистрация посетителей на открытие выставки «Взгляд на Восток» будет проходить предварительно по телефону: +7 985 774 29 36. Все остальные дни выставка будет работать в режиме свободного посещения с 16.00 до 20.00. Понедельник – выходной. 

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Волкова Алена Опубликовано в Новости компаний   Теги Новости выставка

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