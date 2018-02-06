Центр Крепёжных Изделий выпустил календарь в стиле Screw Art

Фото из открытых источников

Московский художник Марк Наби специально для ЦКИ создал 12 «репродукций» картин именитых мастеров в технике Screw Art – мозаик из 30 тысяч саморезов.

Центр Крепёжных Изделий (ЦКИ) в течение более 10 лет издаёт корпоративный арт-календарь, в котором оригинально обыгрывается тема крепежа. На этот раз в календаре 2018 года представлены шедевры мировой живописи.

Московский художник Марк Наби специально для ЦКИ создал 12 «репродукций» картин именитых мастеров в технике Screw Art – мозаик из саморезов. Это «Постоянство времени» Дали, «Танец» Матисса, «Купание красного коня» Петрова-Водкина, «Подсолнухи» Ван Гога, «Сны» Пикассо, «Сын человеческий» Магритта, «Черный квадрат» Малевича, «Женщина в шляпе» Модильяни и другие жемчужины изобразительного искусства.

На создание мозаик ушло больше полугода: нужно было нанести рисунок, расчертить его, просверлить десятки тысяч отверстий и вкрутить саморезы на определённую высоту, чтобы придать объём картине, а затем нанести кистью масло. В итоге для работы было использовано 30 978 саморезов.

Однако создание объёмных картин – это только половина процесса. После этого профессиональный фотограф сделал снимки картин с разных ракурсов, а дизайнеры сверстали фото в готовый календарь. Он не только эстетически привлекательный, но и удобный: там есть рабочий численник, бегунок и выделенные даты.

Арт-календарь ЦКИ не раз побеждал в конкурсах корпоративных календарей, и неудивительно, поскольку каждый календарь компании – это попытка создать произведение искусства при помощи обычного крепежа.

В одном из прошлых проектов использовались образы великих цариц, при этом короны, украшения и антураж были выполнены из гаек, саморезов, шайб, проволоки, металлических пластин и других элементов крепежа. Появлялись на страницах календаря восточные и европейские красавицы, фотообразы в стиле Pirelli и графические иллюстрации с изображениями знаменитых зданий российских городов.

Арт-календарь ЦКИ 2018 года станет приятным подарком как профессионалам крепёжного дела, так и любителям современного и классического искусства.

Центр Крепежных Изделий работает на российском рынке 20 лет. Компания занимается поставками крепежа для промышленности и строительных предприятий. Сегодня представительства ЦКИ есть в 10 городах России, в ассортименте – более 17 тысяч позиций крепёжных изделий, которые ежедневно проверяются в собственной лаборатории компании. Преимущества ЦКИ – это надёжность продукции и быстрая поставка товара в короткие сроки.