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Relex сообщила о назначении директоров представительств компаний в США и России

Воскресенье, 04 Февраля 2018 14:38
Relex сообщила о назначении директоров представительств компаний в США и России Фото из открытых источников

ЛОНДОН, February 1, 2018/PRNewswire/ -- Компания Relex, ведущий специалист в области развития блокчейновых активов, сегодня сообщила о назначении бывшего вице президента JP Morgan Chase Питера Ли (Peter Lee) на пост директора регионального директора компании в США. Питер работал в штате JP Morgan Chase с 2004 года, а в 2011-м был повышен в должности до вице-президента. В число его достижений входит обеспечение многомиллионной экономии посредством инновационных программ предотвращения мошенничества, а также разработка эффективных стратегий поддержки бренда, рекламы и прямого маркетинга.

 

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/635913/Relex_Logo.jpg )

 

Г-н Ли будет осуществлять свою деятельность в представительстве Relex в городе Черри Хилл (шт. Нью-Джерси). Комментируя это назначение, главный исполнительный директор и соучредитель компании Кит Хильден (Keith Hilden) отметил: "Питер обладает обширным опытом и глубочайшей компетенцией, позволяющими вывести Relex на новый уровень".

Токены Relex котируются под обозначением RLX на криптовалютных рынках Etherdelta и

stocks.exchange, а в феврале появятся и на новой сингапурской биржевой площадке Nebulа.

 

По словам г-на Хильдена, "Питер будет руководить регистрацией Relex в Комиссии по ценным бумагам и фондовым рынкам (SEC) и Агентстве по регулированию деятельности финансовых институтов (FINRA), а также разработкой процедур предварительного финансово-правового аудита активов компании и интеграцией стратегий AML и KYC".

 

При поддержке своей материнской компании Squawk Advisors, начиная с 2017 года, Relex получила три одобрения на привлечение капитала от существующих партнёров -  Empire Group (Кокобей, Дананг), Nam Hai (Марин-Сити, Вунгтау) и канадского фонда недвижимости Woodfine Capital Projects Inc, осуществляющего свою деятельность на всей территории

 

Североамериканской зоны свободной торговли. Компания также получила одобрение Woodfine Capital Projects Inc. на продажу их обыкновенных акций в ходе предварительного IPO перед регистрацией на Нью-йоркской фондовой бирже.

В данный момент Relex ведёт переговоры с девелоперскими фирмами Великобритании и стремится прокладывать инновационные пути применения блокчейновых технологий на развивающихся рынках.

 

Компания планирует в ближайшее время расширить свою деятельность в Камбодже, а Джон Бонар (John Bonar), в течение 25 лет проработавший в России, в марте этого года займётся открытием филиала фирмы во Владивостоке.

 

"Россия демонстрирует колоссальный потенциал для развития блокчейновых активов", - заявил г-н Бонар, главный инвестиционный консультант Relex и региональный директор компании в Великобритании, России и СНГ. Он отметил усилия российского правительства по разработке и внедрению законодательной базы для легализации криптовалюты как платёжного средства и создание двух криптовалютных агентств во Владивостоке.

 

Краткая информация о компании:

Relex является первой в мире платформой девелоперского направления на базе блокчейна. Материнская компания Squawk Advisors осуществляет свою деятельность в сфере недвижимости и фармацевтики. На сегодняшний день Squawk Advisors и Aura Inhale уже заключили партнёрское соглашение о создании первой в мире научно-исследовательской биржевой площадки на базе блокчейна для торговли ингалируемыми добавками и фармацевтическими препаратами с использованием RLX.

 

Photo:

https://mma.prnewswire.com/media/635913/Relex_Logo.jpg 

Source:

 

Relex

Кит Хильден (Keith Hilden), главный исполнительный директор, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.. Джон Бонар (John Bonar), главный инвестиционный консультант и региональный директор компании в Великобритании, России и СНГ, моб. тел. в Великобритании: +44(0)77-3000 6533, E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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