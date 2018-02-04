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Boardriders, Inc. обнародовала заявление о своем генеральном директоре Пьере Аньезе

Воскресенье, 04 Февраля 2018 13:04
Boardriders, Inc. обнародовала заявление о своем генеральном директоре Пьере Аньезе Фото из открытых источников

ХАНТИНГТОН-БИЧ (HUNTINGTON BEACH), Калифорния, 31 января 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания Boardriders, Inc., сегодня обнародовала следующее заявление о главном исполнительном директоре Пьере Аньезе (Pierre Agnes):

 

Сегодняшнее утро началось для нашего генерального директора Пьера Аньеза так, как и много дней до этого - на рассвете он отправился на рыбалку на своей любимой лодке.  Позже этим утром лодку нашли на пляже неподалёку от его родного городка, а о Пьере с тех пор ничего не известно.  Компания Boardriders и весь мир сёрфинга шокированы этой новостью.  Учитывая, что ситуация на суше продолжает развиваться, сегодня мы ограничимся этим заявлением.  Мы концентрируемся на сотрудничестве с местными властями в проведении поисково-спасательной операции и оказании поддержке семье Пьера.  Мы просим всех неравнодушных присоединиться к нашим молитвам за Пьера и его семью. Благодарим вас.

 

О компании Boardriders Inc.:

 

Boardriders, Inc. является ведущим производителем товаров для спорта и активного отдыха. Компания производит и реализует брендовую одежду, обувь и аксессуары для сёрферов по всему миру. Бренды компании являются символом активного стиля жизни для молодых людей, объединяемых общей любовью к спорту на открытом воздухе. Торговые марки Quiksilver, Roxy и DC Shoes пользуются давней популярностью у любителей сёрфинга, сноубординга, конькобежного спорта и катания на скейтбордах или роликах. Продукция компании реализуется в более чем 110 странах мира через обширную сеть дистрибуционных каналов, включая магазины снаряжения для сёрфинга, скейтбординга, лыжного спорта, фирменных магазинах Boardriders и другие собственные точки продаж, специализированные салоны, избранные универмаги и разнообразные порталы электронной коммерции. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайты наших торговых марок www.quiksilver.com, www.roxy.com и www.dcshoes.com.

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Sitrick and Company—Стюарт Пфайфер (Stuart Pfeifer), +1.310.788.2850, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. / Анита-Мари Лори (Anita-Marie Laurie), +1.310.788.2850, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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