Hengtong Optic-Electric открыла в Китае инновационную электростанцию для рыбного хозяйства

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СУЧЖОУ (SUZHOU), Китай, 30 января 2018 г. /PRNewswire/ -- 8 декабря 2017 года в городе Дунъин китайской провинции Шаньдун состоялась торжественная церемония открытия вспомогательной солнечной электростанции для рыбного хозяйства и системы освещения «Сихэ» мощностью 100 МВт. Инвестором этого инновационного проекта выступила компания Hengtong Optic-Electric.

Электростанция расположена на морском побережье в г. Дунъин. Общий размер капиталовложений составил 120 млн. долл. США с концессионным соглашением на 25-летний срок. Станция, занимающая площадь в 2 км2, предполагает установку 348 480 монокристаллических, высокоэффективных, двусторонних фотоэлектрических панелей с двойным стеклянным покрытием и фронтальной мощностью в 290 Вт. Среднегодовой объём электрического заряда составит свыше 150 млн. кВт-ч, что позволит обеспечить электричеством 50 000 китайских домохозяйств и будет способствовать сокращению потребления угля на 50 000 т в год.

Компания Hengtong Optic-Electric выступила инвестором и реализатором проекта по концессионному соглашению формата ВОТ («строительство-управление-передача»). Подобный новый тип вспомогательной электростанции обеспечивает двойной показатель генерации электроэнергии и удвавает показатели продуктивности рыбоводного хозяйства, тем самым значительно повышая производительность экономики на единицу площади земли.

Проект также помогает властям Дунъина завершить процесс преобразования и оптимизации структуры региональной экономики, что имеет крайне важное значение для защиты местной окружающей среды от загрязнения вредными продуктами каменного угля.

Являясь ведущим мировым производителем оборудования и ЕРС-подрядчиком энергетических и коммуникационных проектов, компания Hengtong Optic-Electric прилагает все усилия для разработки и реализации проектов с использованием новых источников энергии. В настоящий момент, общая мощность возводимых ею солнечных электростанций в Юго-Восточной Азии, Океании, Африке и Южной Америке приближается к 700 МВт.

Проект вспомогательной солнечной электростанции для рыбоводного хозяйства и системы освещения предполагает установку фотоэлектрических панелей на рыбных садках. Эти панели используются для генерирования электричества над водой, а вода в садках предназначена для разведения трепангов, или морских огурцов. Подобная схема установки не только позволяет экономить площадь, но и обеспечивает поглощение панелями вредного для морских огурцов светового излучения, что в результате приводит к повышению продуктивности рыбоводного хозяйства. Вместе с тем, поскольку солнечные панели устанавливаются над водой, а её температура ниже температуры поверхности земли, пространство между панелями увеличивается, что образует благоприятную среду для прохождения солнечного света, вентиляции и охлаждения и тем самым продлевает срок эксплуатации фотоэлектрического оборудования и повышает эффективность энергогенерирования всей станции. Таким образом, подобный проект представляет собой взаимовыгодное решение для энергетической системы и рыбоводного хозяйства и способен значительно оптимизировать экономическую производительность на единицу площади.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цянь Цуйхун (Qian Cuihong), +86-512-6395-7334, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.