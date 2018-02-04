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Risen Energy расширяет своё присутствие в Европе

Суббота, 03 Февраля 2018 20:23
Risen Energy расширяет своё присутствие в Европе Фото из открытых источников

НИНБО (NINGBO), Китай, 31 января 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания Risen Energy Co., Ltd., ведущий китайский поставщик фотоэлектрических решений, акции класса А которого котируются на Шэньчжэньской фондовой бирже, недавно сообщила о подключении к электрораспределительной сети наземной солнечной электростанции мощностью 12 МВт в испанской Рекене. 50% всех высокоэффективных солнечных модулей для этого проекта были поставлены компанией Risen Energy. Этот факт является очевидным доказательством признания китайского лидера фотоэлектрических технологий за пределами рынка Поднебесной, что стало возможным благодаря превосходной репутации компании по всему миру и особенно в Европе, а также стабильному росту объёмов поставок на протяжении многих лет.

 

Инвестиции в осуществленное чилийской фирмой строительство электростанции мощностью 12 МВт составили около 100 млн. евро, включая кредиты из Banco Santander на сумму 7,68 млн. евро. Компания Risen Energy, один из ведущих мировых поставщиков фотоэлектрических решений, поставила 6 МВт высокоэффективных 325-ваттных модулей, необходимых для этого проекта.

 

Китайский производитель несколько лет назад приступил к реализации стратегии глобализации и с тех пор принимает активное участие в инициативе китайского правительства «Один пояс, один путь». Компания использует свой опыт в энергетической сфере и потенциал в реализации проектов и послепродажном обслуживании для предоставления передовых профессиональных решений. На счету Risen Energy - участие в тысячах проектов создания солнечных электростанций в Италии, Германии, Индии, Австралии и ряде стран Африки. 

 

По словам президента компании г-на Ван Хуна (Wang Hong): «С точки зрения разработки фотоэлектрических продуктов, по сравнению с развивающимися рынками Азии и Африки, европейскому рынку уже удалось достичь высокого уровня зрелости, включая правительственную политику по поддержке отрасли и финансированию проектов.  В целях увеличения доли генерации с использованием возобновляемых источников энергии, многие европейские страны, и Испания в том числе, уже представили ряд соответствующих инициатив. Учитывая радужные перспективы рынков Европы, мы планируем продолжить наше сотрудничество с европейскими фирмами в вопросах реализации проектов солнечных электростанций и будем и дальше предоставлять нашим партнёрам высокоэффективные продукты и превосходный сервис».

 

 

 

 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Тина Фэн (Tina Feng), +86-137-3619-2549, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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