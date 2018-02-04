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Компания-издатель мобильных игр GameMine демонстрирует стабильную прибыльность после завершения раунда финансирования серии А на 20 млн. долл. США

Суббота, 03 Февраля 2018 19:20
Компания-издатель мобильных игр GameMine демонстрирует стабильную прибыльность после завершения раунда финансирования серии А на 20 млн. долл. США Фото из открытых источников

ЛОС-АНДЖЕЛЕС (LOS ANGELES), 31 января 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания GameMine Inc., американский издатель мобильных игр, сегодня сообщила о своём выходе на прибыльную деятельность. Достижение положительного сальдо стало возможным благодаря недавнему расширению присутствия GameMine на новых рынках мира, а также активному увеличению ассортимента мобильных игр компании на протяжении всего 2017 года.  Новости о финансовой стабильности компании начали поступать после успешного привлечения венчурного капитала в размере 20 млн. долл. США в ходе раунда финансирования серии А, принятия ряда стратегических кадровых решений и заключения многочисленных партнёрских соглашений с международными дистрибьюторами.

 

«Впечатляющий рост коллекции мобильных игр GameMine в 2017 году позволил нам подписать ряд новых дистрибуционных соглашений, а также значительно расширить текущие партнёрства с рядом европейских и африканских мобильных операторов, - отметил Дэниел Старр (Daniel Starr), международный генеральный директор GameMine. -  Мы также начали сотрудничество с Nickelodeon в вопросах предоставления подписчикам ряда мобильных игр с всемирно известными героями - Губкой Бобом Квадратные Штаны, Черепашками-ниндзя и т.д. Разнообразие нашей коллекции в сочетании с расширением партнёрского присутствия в регионах, где доступны продукты GameMine, стали эффективным стимулом для роста нашей пользовательской базы, что, в свою очередь, позволило нам выйти на уровень стабильной доходности и даже дало основания ожидать прибыли в размере свыше 20 млн. долл. США к концу 2018 года».

 

GameMine управляет международной компанией-издателем мобильных игр, разрабатывающей, лицензирующей и приобретающей мобильные игровые продукты с последующим их предоставлением потребителям более чем 135 странах мира посредством специализированной рыночной площадки. Компания использует возможности глобальной команды талантливых разработчиком и экспертов в мире гейминга для создания широкого спектра тематических порталов мобильных игр. GameMine поддерживает партнёрские отношения с международными мобильными операторами в целях дистрибуции игр среди их абонентов путём платной подписки на версии без рекламы.

 

Компания, учреждённая Дэниелом Старром и Флавиу Русом (Flaviu Rus), занимающим пост президента GameMine, располагает обширным каталогом, включающим свыше 400 мобильных игр всех основных жанров и направлений. GameMine обслуживает миллионы активных пользователей по всему миру посредством дистрибуционного партнёрства с ведущими международными мобильными операторами, включая, в частности, Vodacom, Orange и Telefonica. В 2017 году компания GameMine пополнила свою библиотеку более чем 300 играми, а число скачиваний и установок продуктов компании достигло нескольких миллионов. В число новинок вошла и коллекция игр от всемирно известного развлекательного бренда Nickelodeon.

 

О компании GameMine 

GameMine Inc. - американский издатель мобильных игр с головным офисом в Лос-Анджелесе (Калифорния). Компания разрабатывает, лицензирует и приобретает мобильные игры с целью их дальнейшего предоставления потребителям в 135 странах мира посредством платной подписки через специализированную торговую площадку. Благодаря наличию международной команды талантливых разработчиков и экспертов сферы гейминга, многочисленным партнёрствам с ведущими мобильными операторами и присутствию на платформе Google Play, GameMine предоставляет своим клиентам широкий спектр жанровых игровых порталов, способных удовлетворить самые разнообразные игровые интересы.

 

Веб-сайт: https://www.gamemine.com/

 

Социальные сети: 

https://www.facebook.com/GameMinesocials 

https://twitter.com/gameminesocials 

https://www.instagram.com/gameminesocials/?hl=en

 

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/519848/Gamemine_Logo.jpg

 

 

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Присцилла Венто (Priscilla Vento), основатель и главный исполнительный директор | 30 Miles North, (310) 593-3988, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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