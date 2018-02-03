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В Москве презентовали документальный фильм «В поисках Саинова»

Суббота, 03 Февраля 2018 12:02
В Москве презентовали документальный фильм «В поисках Саинова» Фото из открытых источников

ЧЭНДУ (CHENGDU), Китай, 30 января 2018 г. /PRNewswire/ -- Презентация документального фильма «В поисках Саинова», снятого при поддержке Информационного управления Муниципального правительства г. Чэнду и Телерадиокомпании Чэнду, состоялась 26 января в московском Доме национальностей. После показа фильма организаторы презентации познакомили российскую аудиторию с трудной, но не менее счастливой жизнью Ахмета Саинова - русского учителя, более 60 лет прожившего в Китае. Показ был организован представителями Чэнду - мегаполиса в Западном Китае, стремящегося завоевать себе статус всемирного известного культурного центра.

 

Султан-Гирт-Ахмет Хусаинович Саинов родился в 1893 году в Оренбурге на юго-западе Российской Империи. Окончив местное педагогическое училище, он работал учителем начальных классов. Не желая принимать участие в Первой мировой войне, Ахмет Саинов в 1919 году переехал в Китай. Пожив некоторое время в Харбине, Шанхае, Ухане и Чунцине, он в конце концов обосновался в Чэнду, где женился, а в последствии родил и воспитал детей.  В годы Войны сопротивления японским захватчикам (1937-1945 гг.) от служил в рядах китайской армии. После основания Китайской Народной Республики (КНР) в 1949 году он поступил на должность учителя русского языка в Среднюю школу №7 г. Чэнду, а в дальнейшем, вплоть до выхода на пенсию в 1961 году, работал механиком в автомастерской Локомотивного депо Тайюаня.  Ахмет Саинов скончался в 1984 г. на 92-м году жизни.

 

В последние годы г-н Саинов очень ностальгировал по родному городу и родственникам в России. Дабы исполнить его последнюю волю, в 2013 году внуки Ахмета Саинова, при поддержке неравнодушных сторон, начали поиск российской родни. Этот поиск ведётся и поныне.

 

В ходе мероприятия также состоялась презентация русской и китайской версий книги «60 лет: Китайская история одного россиянина». Книга не только повествует о жизненном пути Ахмета Саинова, но и содержит значительные выдержки из мемуаров легендарного русского учителя.

 

Профессор Любов из Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина в своё время преподавал в Сычуаньском университете. Он предоставил внукам Саинова неоценимую помощь в поисках российских родственников. В интервью Новостному агентству «Синьхуа» он отметил: «Неправительственные дипломатические каналы играют важную роль в объединении народов разных стран. Мы вместе с друзьями-единомышленниками с готовностью согласились выступить своеобразными связными и посредниками при создании фильма «В поисках Саинова», поскольку искренне хотим, чтобы народы Китая и России использовали эту возможность для углубления взаимопонимания».

 

По словам директора Телерадиокомпании Чэнду г-на Ли Чуаня, они приехали в родной город Саинова с двойной целью. С одной стороны, создатели фильма и книги наделись вернуть душу этого русского странника на родину; а с другой - хотели установить дружеские связи, способствующие углублению сотрудничества между двумя народами.

 

 

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-жа Хоу (Ms. Hou), тел.: 86 10 63074558

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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